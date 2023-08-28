К ущельям Северной Осетии из Кисловодска

Найти природные и рукотворные сокровища, спрятанные в горах

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Ответы на вопросы
Чтобы постичь уникальность горной красоты, надо… ехать в горы! Мы посетим два ущелья — Куртатинское и Кармадонское. Полюбуемся на чудеса рук человеческих — боевые башни и «город мёртвых». Попробуем найти среди камней затаившегося барса и взглянем на грозные ледники. Лучше гор могут быть только горы — вы давно это слышали, но всегда есть повод убедиться.
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
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Описание

Что вас ожидает

Крадущийся зверь и боевые башни

Грандиозные виды Северной Осетии начнутся сразу с Куртатинского ущелья. Вы полюбуетесь захватывающими панорамами и старинными башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Башню Курта и Тага на горе Хакун мы выделим отдельно, ведь именно с неё начались родовые поселения осетин. В Фиагдоне попробуем отыскать Зеркального барса — эта инсталляция настолько удачно мимикрирует под окружающие валуны, покрытые серебристым соляным налётом, что легко проехать мимо и не заметить.

Места красоты и скорби

Мы посетим Даргавс в Кобанском ущелье и старый аланский некрополь — он до сих пор поражает воображение необычной архитектурой и сохранностью для столь почтенного возраста (около 700 лет). Затем наш путь лежит в Кармадонское ущелье. По нему петляет живописная дорога, с которой открывается невероятный вид на заснеженные горы и просторную долину. В верховьях ущелья — два ледника: Майли и печально известный Колка, уничтоживший при сходе посёлок Верхний Кармадон и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.

Организационные детали

  • Выезд возможен из любого города Кавминвод
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120 или микроавтобусе Mercedes-Benz Viano
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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