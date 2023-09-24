Индивидуальная экскурсия из Кисловодска предлагает погрузиться в удивительный мир Северной Осетии.



Путешественники увидят Куртатинское и Кармадонское ущелья, древние боевые башни и загадочный «город мёртвых». Ледники Майли и Колка, а также инсталляция Зеркального барса добавят ярких впечатлений. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой гор и историей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения ущелий Северной Осетии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и историческими памятниками. Весной и летом природа оживает, а осенью горы окрашиваются в яркие цвета. Зимой экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и снежным дорогам, что может ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.