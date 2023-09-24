Индивидуальная экскурсия к ущельям Северной Осетии из Кисловодска подарит вам уникальные впечатления и незабываемые виды. Погрузитесь в мир гор и истории
Индивидуальная экскурсия из Кисловодска предлагает погрузиться в удивительный мир Северной Осетии.
Путешественники увидят Куртатинское и Кармадонское ущелья, древние боевые башни и загадочный «город мёртвых». Ледники Майли и Колка, а также инсталляция Зеркального барса добавят ярких впечатлений. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой гор и историей
Лучшее время для посещения ущелий Северной Осетии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой природы и историческими памятниками. Весной и летом природа оживает, а осенью горы окрашиваются в яркие цвета. Зимой экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и снежным дорогам, что может ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Куртатинское ущелье
Кармадонское ущелье
Башня Курта и Тага
Даргавс
Некрополь
Описание экскурсии
Крадущийся зверь и боевые башни
Грандиозные виды Северной Осетии начнутся сразу с Куртатинского ущелья. Вы полюбуетесь захватывающими панорамами и старинными башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Башню Курта и Тага на горе Хакун мы выделим отдельно, ведь именно с неё начались родовые поселения осетин. В Фиагдоне попробуем отыскать Зеркального барса — эта инсталляция настолько удачно мимикрирует под окружающие валуны, покрытые серебристым соляным налётом, что легко проехать мимо и не заметить.
Места красоты и скорби
Мы посетим Даргавс в Кобанском ущелье и старый аланский некрополь — он до сих пор поражает воображение необычной архитектурой и сохранностью для столь почтенного возраста (около 700 лет). Затем наш путь лежит в Кармадонское ущелье. По нему петляет живописная дорога, с которой открывается невероятный вид на заснеженные горы и просторную долину. В верховьях ущелья — два ледника: Майли и печально известный Колка, уничтоживший при сходе посёлок Верхний Кармадон и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.
Организационные детали
Выезд возможен из любого города Кавминвод
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120 или микроавтобусе Mercedes-Benz Viano
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3748 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия пришла замечательно! Антон отличный рассказчик и через истории и легенды передал дух и описал нравы кавказских народов. Передвижение проходило на комфортабельном минивене. Единственное, так и не смогли попроблвать знаменитых Осетинских пирогов.
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Ю
Юлия
Ездили семьей. Все остались в восторге. Красивые места, очень комфортный автомобиль, вкусные осетинские пироги в местном ресторане. Отдельное спасибо Владимиру за внедорожный маршрут к лавочке счастья. Лучший внедорожный маршрут!
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