Чтобы постичь уникальность горной красоты, надо… ехать в горы! Мы посетим два ущелья — Куртатинское и Кармадонское. Полюбуемся на чудеса рук человеческих — боевые башни и «город мёртвых». Попробуем найти среди камней затаившегося барса и взглянем на грозные ледники. Лучше гор могут быть только горы — вы давно это слышали, но всегда есть повод убедиться.

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Описание

Что вас ожидает

Крадущийся зверь и боевые башни

Грандиозные виды Северной Осетии начнутся сразу с Куртатинского ущелья. Вы полюбуетесь захватывающими панорамами и старинными башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Башню Курта и Тага на горе Хакун мы выделим отдельно, ведь именно с неё начались родовые поселения осетин. В Фиагдоне попробуем отыскать Зеркального барса — эта инсталляция настолько удачно мимикрирует под окружающие валуны, покрытые серебристым соляным налётом, что легко проехать мимо и не заметить.

Места красоты и скорби

Мы посетим Даргавс в Кобанском ущелье и старый аланский некрополь — он до сих пор поражает воображение необычной архитектурой и сохранностью для столь почтенного возраста (около 700 лет). Затем наш путь лежит в Кармадонское ущелье. По нему петляет живописная дорога, с которой открывается невероятный вид на заснеженные горы и просторную долину. В верховьях ущелья — два ледника: Майли и печально известный Колка, уничтоживший при сходе посёлок Верхний Кармадон и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.

Организационные детали