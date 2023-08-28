Найти природные и рукотворные сокровища, спрятанные в горах
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Описание
Что вас ожидает
Крадущийся зверь и боевые башни
Грандиозные виды Северной Осетии начнутся сразу с Куртатинского ущелья. Вы полюбуетесь захватывающими панорамами и старинными башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Башню Курта и Тага на горе Хакун мы выделим отдельно, ведь именно с неё начались родовые поселения осетин. В Фиагдоне попробуем отыскать Зеркального барса — эта инсталляция настолько удачно мимикрирует под окружающие валуны, покрытые серебристым соляным налётом, что легко проехать мимо и не заметить.
Места красоты и скорби
Мы посетим Даргавс в Кобанском ущелье и старый аланский некрополь — он до сих пор поражает воображение необычной архитектурой и сохранностью для столь почтенного возраста (около 700 лет). Затем наш путь лежит в Кармадонское ущелье. По нему петляет живописная дорога, с которой открывается невероятный вид на заснеженные горы и просторную долину. В верховьях ущелья — два ледника: Майли и печально известный Колка, уничтоживший при сходе посёлок Верхний Кармадон и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего.
Организационные детали
- Выезд возможен из любого города Кавминвод
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120 или микроавтобусе Mercedes-Benz Viano
- По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.