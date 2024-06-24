O Oksana К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия Все очень понравилось. Интересная и познавательная информация от экскурсовода Марины. Рекомендую!

Т Татьяна Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики Добрый день. Все очень понравилось. Наташа умничка, с ней были на 2-х экскурсиях. Спасибо большое.

A Anna Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.

С Светлана Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.

А Алексей К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия Остались очень довольны экскурсией, гид все подробно рассказала, а также очень повезло с погодой. Все рекомендую!