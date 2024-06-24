Экскурсии из центра Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
2 990 за человека
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
36 отзывов
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
3 июля в 05:00
6 июля в 05:00
4 490 за человека
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: В центре Кисловодска
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 17 530 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
  2. Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
  3. Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Плато Бермамыт
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 17 530. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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