1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
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3 июля в 06:00
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Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
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Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
3 июля в 05:00
6 июля в 05:00
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Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
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3 июля в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
- OOksana24 июня 2024Все очень понравилось. Интересная и познавательная информация от экскурсовода Марины. Рекомендую!
- ТТатьяна24 июня 2024Добрый день. Все очень понравилось. Наташа умничка, с ней были на 2-х экскурсиях. Спасибо большое.
- AAnna6 июня 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень много нового узнала. Гиды молодцы и профи своего дела.
- ССветлана4 июня 2024Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
- ААлексей29 апреля 2024Остались очень довольны экскурсией, гид все подробно рассказала, а также очень повезло с погодой. Все рекомендую!
- ДДмитрий12 апреля 2024Гид просто душка!) В течении всего маршрута до Эльбруса Людмила рассказывала потрясающие истории, мифы и легенды. Слушать было одно удовольствие! Отлично продемонстрировала организаторские навыки! Что сэкономило не мало нам времени. Огромное спасибо, организаторам и гиду Людмиле! И водителю Константину!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Из центра»
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