Откройте для себя город, где солнечные лучи играют на прудах, а минеральные источники веками дарят здоровье.
Вы прогуляетесь по Нижнему парку и Курортному бульвару, увидите самый старый вокзал и цветочный календарь, услышите истории о нарзане, здравницах и людях, которые создали Кисловодск.
Вы прогуляетесь по Нижнему парку и Курортному бульвару, увидите самый старый вокзал и цветочный календарь, услышите истории о нарзане, здравницах и людях, которые создали Кисловодск.
Описание экскурсии
Начнём у старейшего вокзала города, который по-прежнему встречает и провожает отдыхающих.
Пройдём по тропинкам Нижнего парка, где спрятались Зеркальный пруд, павильон Стеклянная струя и другие достопримечательности.
Погуляем по главной пешеходной улице — живописному Курортному бульвару.
Вы узнаете:
- что связывает вокзал с курзалом Кисловодска
- почему Главные нарзанные ванны построены в мавританском стиле
- какие истории хранят старинные здравницы и гостиницы на Курортном бульваре
- зачем сделали мостик Дамский каприз и цветочный календарь
- почему нарзан называют кисловодским шампанским
- как зарождался город и какие люди внесли огромный вклад в его развитие
А ещё попробуете минеральную воду.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вокзальной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1378 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Евгению за прекрасную экскурсию по центру Кисловодска.
Очень интересная, познавательная, душевная прогулка.
Евгения приятная, интеллигентная, милая девушка, которая любит и знает свой город и край.
Ответила на все интересующиеся вопросы.
Обязательно еще обратимся к Евгении, когда будем в этом прекрасном регионе
Очень интересная, познавательная, душевная прогулка.
Евгения приятная, интеллигентная, милая девушка, которая любит и знает свой город и край.
Ответила на все интересующиеся вопросы.
Обязательно еще обратимся к Евгении, когда будем в этом прекрасном регионе
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Спасибо большое Евгении за прекрасную и интересную экскурсию по городу!! Очень хорошо знает и любит свой город!! Познакомила с максимально возможными достопримечательностями города!! Спасибо большое!! Всем рекомендую!!
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И
В Кисловодске были впервые. Спасибо Евгении за чудесную, познавательную экскурсию по Курортному бульвару и части нижнего Парка. Слушать было интересно, Евгения-замечательный рассказчик. Рекомендуем от души!
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