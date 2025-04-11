читать дальше не испугалась дождя (а мы почти все время гуляли под дождем). Мы в восторге от экскурсии и не скучно было даже нашему малышу.

Большое спасибо за экскурсию! Вера показала нам разные части парка, рассказала его историю от основания до наших дней. Кроме того