Индивидуальная
до 4 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Пройдите по уютным дорожкам Кисловодского парка, узнайте его тайны и насладитесь видами. Увидите храм Воздуха, волшебные камни и знаменитого Орла
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
21 апр в 09:00
23 апр в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон11 апреля 2025Большое спасибо за экскурсию! Вера показала нам разные части парка, рассказала его историю от основания до наших дней. Кроме того
- ННаталья31 марта 2025Отличная экскурсия! Много узнали о Кисловодске, его жителях, истории города, парка. Большое спасибо!!!
- ММарина25 марта 2025Прекрасная экскурсия с Верой. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Здание железнодорожного вокзала»
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