Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Кисловодске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Пешая
3 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Пройдите по уютным дорожкам Кисловодского парка, узнайте его тайны и насладитесь видами. Увидите храм Воздуха, волшебные камни и знаменитого Орла
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
21 апр в 09:00
23 апр в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    11 апреля 2025
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Большое спасибо за экскурсию! Вера показала нам разные части парка, рассказала его историю от основания до наших дней. Кроме того
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    не испугалась дождя (а мы почти все время гуляли под дождем). Мы в восторге от экскурсии и не скучно было даже нашему малышу.

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Отличная экскурсия! Много узнали о Кисловодске, его жителях, истории города, парка. Большое спасибо!!!
  • М
    Марина
    25 марта 2025
    Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
    Прекрасная экскурсия с Верой. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Здание железнодорожного вокзала»

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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в апреле 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Здание железнодорожного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 9500. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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