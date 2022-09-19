Мы встретимся у Кисловодской крепости, пройдем по тенистым тропинкам и окажемся в живописном Нижнем парке. Я покажу вам мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, павильон Стеклянная струя, памятник Пушкину и Цветочный календарь. Вы узнаете, что такое «Кислый колодец», что предшествовало появлению Лермонтовской площадки и для чего была построена Нарзанная галерея.
Вы пройдете по знаменитому Курортному бульвару — главной пешеходной улице Кисловодска. Раскроете ее историю и увидите главные достопримечательности: старинные гостиницы, крупные здравницы и музыкальные фонтаны. Попробуете местную минеральную воду и узнаете, как в прошлых веках господа благочинного состояния принимали процедуры.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.