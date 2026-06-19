Кисловодск - город с богатой историей и уникальными природными ландшафтами.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с его культурным наследием: от прогулок по живописному национальному парку до исследования исторических гостиниц
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с его культурным наследием: от прогулок по живописному национальному парку до исследования исторических гостиниц
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Потрясающий национальный парк
- 🏨 Старинные гостиницы и здравницы
- ⏳ Увлекательная история города
- 💧 Дегустация минеральной воды
- 🎶 Музыкальные фонтаны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Кисловодску. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, комфортной температурой и долгими световыми днями, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от прогулок. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться спокойствием и тишиной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кисловодская крепость
- Нижний парк
- Мостик Дамский каприз
- Зеркальный пруд
- Павильон Стеклянная струя
- Памятник Пушкину
- Цветочный календарь
- Нарзанная галерея
- Курортный бульвар
Описание экскурсии
Прогулка по национальному парку
Мы встретимся у Кисловодской крепости, пройдем по тенистым тропинкам и окажемся в живописном Нижнем парке. Я покажу вам мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, павильон Стеклянная струя, памятник Пушкину и Цветочный календарь. Вы узнаете, что такое «Кислый колодец», что предшествовало появлению Лермонтовской площадки и для чего была построена Нарзанная галерея.
Курортный бульвар: гостиницы, здравницы и фонтаны
Вы пройдете по знаменитому Курортному бульвару — главной пешеходной улице Кисловодска. Раскроете ее историю и увидите главные достопримечательности: старинные гостиницы, крупные здравницы и музыкальные фонтаны. Попробуете местную минеральную воду и узнаете, как в прошлых веках господа благочинного состояния принимали процедуры.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Возможно провести экскурсию для 5-20 человек за доплату — 1500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1695 туристов
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 239 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид. Она не просто интересно и живо рассказывает историю города, избегая скучных фактов, но и
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Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
+4
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Ю
для первого знакомства с Кисловодском никакая другая экскурсия не подойдет как эта!
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К
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Маршрут выстроен очень грамотно. Вы совершенно не устанете, если надо будет посидеть, обязательно найдутся лавочки. Идёте всегда подгорку, без какого дискомфорта и напряжения. Что
Татьяна
Ответ организатора:
Кира, спасибо Вам и Ирине за чудесную компанию! Словно с подругами прогулялись по городу! Было интересно и нескучно вести для вас экскурсию! Жду в гости снова!
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К
Большое спасибо Татьяне за отличное знакомство с Кисловодском!
Приятно было неторопливо прогуляться по живописным местам с таким увлечëнным и интересным рассказчиком. За время этого небольшого путешествия узнали много нового как о становлении самого города, о людях, внëсших значительный вклад в развитие этого прекрасного места, так и об изменениях, происходящих в нëм сейчас. Обязательно вернëмся в этот красивый город!
Приятно было неторопливо прогуляться по живописным местам с таким увлечëнным и интересным рассказчиком. За время этого небольшого путешествия узнали много нового как о становлении самого города, о людях, внëсших значительный вклад в развитие этого прекрасного места, так и об изменениях, происходящих в нëм сейчас. Обязательно вернëмся в этот красивый город!
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Ю
В городе был не первый раз. Узнал много нового о истории и развитии города. Экскурсия дополнялась старинные фотографиями мест и зданий. Очень интересно наблюдать как менялся город от века к веку.
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Входит в следующие категории Кисловодска
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