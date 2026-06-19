Кисловодск - город с богатой историей и уникальными природными ландшафтами.Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с его культурным наследием: от прогулок по живописному национальному парку до исследования исторических гостиниц

и здравниц. Вы увидите Колоннаду, Цветочные часы, Главные нарзанные ванны и множество других интересных мест. Экскурсия позволит вам не только узнать, как Кисловодск развивался на протяжении веков и какие знаменитые личности здесь бывали, но и насладиться красотой и уютом этого замечательного города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Кисловодску. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, комфортной температурой и долгими световыми днями, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от прогулок. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться спокойствием и тишиной.

Сейчас август — это идеальное время.