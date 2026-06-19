Знакомьтесь, Кисловодск

Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Кисловодск - город с богатой историей и уникальными природными ландшафтами.

Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с его культурным наследием: от прогулок по живописному национальному парку до исследования исторических гостиниц
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и здравниц. Вы увидите Колоннаду, Цветочные часы, Главные нарзанные ванны и множество других интересных мест.

Экскурсия позволит вам не только узнать, как Кисловодск развивался на протяжении веков и какие знаменитые личности здесь бывали, но и насладиться красотой и уютом этого замечательного города

5
239 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Потрясающий национальный парк
  • 🏨 Старинные гостиницы и здравницы
  • ⏳ Увлекательная история города
  • 💧 Дегустация минеральной воды
  • 🎶 Музыкальные фонтаны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Кисловодску. В это время года вы сможете насладиться красотой природы, комфортной температурой и долгими световыми днями, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от прогулок. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться спокойствием и тишиной.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск

Что можно увидеть

  • Кисловодская крепость
  • Нижний парк
  • Мостик Дамский каприз
  • Зеркальный пруд
  • Павильон Стеклянная струя
  • Памятник Пушкину
  • Цветочный календарь
  • Нарзанная галерея
  • Курортный бульвар

Описание экскурсии

Прогулка по национальному парку

Мы встретимся у Кисловодской крепости, пройдем по тенистым тропинкам и окажемся в живописном Нижнем парке. Я покажу вам мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, павильон Стеклянная струя, памятник Пушкину и Цветочный календарь. Вы узнаете, что такое «Кислый колодец», что предшествовало появлению Лермонтовской площадки и для чего была построена Нарзанная галерея.

Курортный бульвар: гостиницы, здравницы и фонтаны

Вы пройдете по знаменитому Курортному бульвару — главной пешеходной улице Кисловодска. Раскроете ее историю и увидите главные достопримечательности: старинные гостиницы, крупные здравницы и музыкальные фонтаны. Попробуете местную минеральную воду и узнаете, как в прошлых веках господа благочинного состояния принимали процедуры.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно провести экскурсию для 5-20 человек за доплату — 1500 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1695 туристов
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
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я кардинально сменила профессию, осознав своё призвание во время учебной поездки по Кавказу. Получила профильное образование, и теперь моя работа — это моё хобби и огромное счастье. Я лично и многократно прошла все маршруты по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, которые провожу. Для меня каждая экскурсия — как первая, я не устаю делиться эмоциями и общаться с новыми людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 239 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
235
4
3
3
1
2
1
А
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид. Она не просто интересно и живо рассказывает историю города, избегая скучных фактов, но и
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невероятно тонко чувствует людей, улавливая настроение группы. Благодаря её искрометному юмору и душевной подаче время пролетело незаметно, а Кисловодск раскрылся с совершенно новой, теплой стороны. Спасибо за чудесную прогулку, очень рекомендуем Татьяну!

Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид.
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид.
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид.
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид.
Начать свой трехдневный отдых предпочли с экскурсии "Знакомьтесь, Кисловодск!" И не ошиблись)) Татьяна — удивительный гид.
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Екатерина
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!+4
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
Очень понравился маршрут по Кисловодску. Приятно и интересно было провести 3 часа в компании с Татьяной. Рекомендую!
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Ю
для первого знакомства с Кисловодском никакая другая экскурсия не подойдет как эта!
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К
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Маршрут выстроен очень грамотно. Вы совершенно не устанете, если надо будет посидеть, обязательно найдутся лавочки. Идёте всегда подгорку, без какого дискомфорта и напряжения. Что
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касается содержания, то здесь не 5, а 10 баллов! Вы слушаете рассказ неравнодушного и очень любящего свой город человека. Есть факты которые обескураживают, есть истории, которые завораживают, вы точно будете вовлечены! У нас в ходе экскурсии возник вопрос, на который у Татьяны не было на тот момент информации (ну и вопрос честно говоря исключительно из женского любопытства возник, к теме экскурсии особо не имел отношения), так вот Татьяна взяла его как домашнее задание и что вы думаете, ответ уже вечером было у нас на почте)) Однозначно рекомендуем Татьяну, время пролетит незаметно и интересно!

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Кира, спасибо Вам и Ирине за чудесную компанию! Словно с подругами прогулялись по городу! Было интересно и нескучно вести для вас экскурсию! Жду в гости снова!
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К
Большое спасибо Татьяне за отличное знакомство с Кисловодском!
Приятно было неторопливо прогуляться по живописным местам с таким увлечëнным и интересным рассказчиком. За время этого небольшого путешествия узнали много нового как о становлении самого города, о людях, внëсших значительный вклад в развитие этого прекрасного места, так и об изменениях, происходящих в нëм сейчас. Обязательно вернëмся в этот красивый город!
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Ю
В городе был не первый раз. Узнал много нового о истории и развитии города. Экскурсия дополнялась старинные фотографиями мест и зданий. Очень интересно наблюдать как менялся город от века к веку.
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Входит в следующие категории Кисловодска

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