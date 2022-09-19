Знакомьтесь, Кисловодск

Погрузиться в историю города-курорта и увидеть его самые значимые достопримечательности

5
19 отзывов
Кисловодск запомнится вам потрясающим парком, старинными гостиницами, ухоженными улицами и бульварами.

Я расскажу, как он развивался на протяжении веков, какие знаменитые люди здесь бывали и какой вклад в историю города они внесли. Покажу Колоннаду, Цветочные часы, Главные нарзанные ванны и другие интересные места.
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Знакомьтесь, Кисловодск
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
26
сен
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по национальному парку

Мы встретимся у Кисловодской крепости, пройдем по тенистым тропинкам и окажемся в живописном Нижнем парке. Я покажу вам мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, павильон Стеклянная струя, памятник Пушкину и Цветочный календарь. Вы узнаете, что такое «Кислый колодец», что предшествовало появлению Лермонтовской площадки и для чего была построена Нарзанная галерея.

Курортный бульвар: гостиницы, здравницы и фонтаны

Вы пройдете по знаменитому Курортному бульвару — главной пешеходной улице Кисловодска. Раскроете ее историю и увидите главные достопримечательности: старинные гостиницы, крупные здравницы и музыкальные фонтаны. Попробуете местную минеральную воду и узнаете, как в прошлых веках господа благочинного состояния принимали процедуры.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Свято-Никольского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Знакомьтесь, Кисловодск (Юлия)
Г
19 сен 2022
Прекрасная погода. Красивые места.
О
15 сен 2022
Выражаем благодарность Татьяне за интересную, очень содержательную экскурсию о городе Кисловодск.
Три часа пролетели незаметно, прогулка по Курортному бульвару, парку, питьевая галерея.
С удовольствием рекомендую Татьяну, как профессионального гида и человека, который любит свой город и помогает полюбить его другим.
Ю
13 сен 2022
Это было чудесно! Спасибо огромное Татьяне, прекрасному рассказчику, человеку с тонким чувством юмора, которая смогла открыть нам прелесть этого курортного города. Такой уровень эмпатии к группе, энциклопедические знания, но без малейшей толики занудства. Все по графику и с огромной любовью к городу, его истории и культуре. Мы в восторге и обязательно вернёмся и будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.
е
12 сен 2022
Могу порекомендовать Татьяну как грамотного гида. Она не плетет небылиц, как иногда любят делать некоторые рассказчики, чтобы экскурсия была "интереснее". Хорошо знает историю города и его настоящее. Особенно экскурсия полезна тем, кто в Кисловодске впервые и кому трудно ориентироваться в незнакомом месте. После экскурсии Татьяна любезно проводила меня до вокзала, так как я там тоже никогда не была ранее, за что большое спасибо.
Елена.
О
12 сен 2022
Заказали обзорную экскурсию для знакомства с городом Кисловодском, выбрали гида Татьяну и не ошиблись. Грамотно построенный маршрут, знание истории города, четкая речь, прекрасное чувство юмора, очень комфортный человек. Получили советы по самостоятельному посещению парка, по точкам питания. Спасибо! Однозначно рекомендуем Татьяну!
О
9 сен 2022
Экскурсия с Татьяной по Кисловодску нам очень понравилась. Татьяна настоящий профессионал, интересный рассказ о разных исторических событиях города, неспешный приятный маршрут по самым красивым местам. Все было отлично, советуем однозначно.
М
2 сен 2022
Очень довольны экскурсией, проведенной Татьяной. Мы в Кисловодске впервые. Увидели основные достопримечательности, познакомились с историей и сегодняшним днем города. Информация подается очень интересно. Маршрут неутомительный. Татьяна ответила на все вопросы и предложила обращаться по любым вопросам, если будет необходимо. Спасибо!
Александра
31 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Татьяна - профессионал, это сразу чувствуется! Хороший маршрут, классное содержание самой экскурсии. Рекомендую!
V
28 авг 2022
Спасибо экскурсоводу. Чувствуется большой опыт и знания рассказчика. Действительно понравилось. Все не спеша, с остановками в ключевых точках маршрута, с подробным рассказом и ответами на вопросы. Постоянно заказываем индивидуальные экскурсии, поэтому можем сравнить и знаем о чем говорим. Рекомендую
П
19 авг 2022
Спасибо огромное Татьяне за замечательную экскурсию! Глубокое знание истории Кисловодска, любовь к своему городу, умение донести большой объём информации, отличный литературный язык, очень внимательное, располагающее к общению отношение к экскурсантам. Рекомендуем всем и поддерживаем все написанные позитивные отзывы.
Ю
18 авг 2022
Классная прогулка с интересными историями о жизни Кисловодска! Татьяна прекрасный гид! Спасибо огромный) Ваш город прекрасен❤
Классная прогулка с интересными историями о жизни Кисловодска! Татьяна прекрасный гид! Спасибо огромный) Ваш город прекрасен❤
Д
15 авг 2022
Экскурсия замечательная. Татьяна очень интересно и доступно рассказывает о Кисловодске. Спасибо!
Ксения
12 авг 2022
Хотим выразить большую благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию! Всего за 3 часа мы узнали массу интересной информации, прогулялись по самым важным историческим местам и просто насладились видами Кисловодска. Это было наше первое посещение Кисловодска, и мы по-настоящему влюбились в этот город. Мы обязательно еще раз вернёмся сюда, чтобы познакомиться с Кисловодском поближе)
Катерина
11 авг 2022
Татьяна отличный рассказчик и гид! Всё очень понравилось! С удовольствием будем рекомендовать прогулку с ней друзьями и коллегам!
Елена
9 авг 2022
Экскурсия замечательная! Длилась почти 3 часа, но время пролетело совершенно незаметно. Маршрут очень удобный и комфортный. В Кисловодске впервые, поэтому было очень важно узнать об истории города, что посетить, куда пойти, что посмотреть, где поужинать)) Татьяна все подробно рассказала, благодаря ее помощи стали легко ориентироваться на месте, запланировали дальнейшие дни отдыха) Татьяна очень приятный человек, сразу настраивает на легкое и непринуждённое общение, будто мы приехали к ней в гости и она по-дружески проводит для нас обзорную экскурсию) Большое спасибо!
Ещё 4 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🔭ОбзорныеНарзанная галерея🗽Популярные места🖼МузеиНарзанные ванныСвято-Никольский собор🙏РелигиозныеЗеркальный прудСтеклянная струяЦветочный календарьКисловодский парк

Похожие туры в Кисловодске

Прогулка по старому Кисловодску
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.8
18 отзывов
Прогулка по старому Кисловодску
Кисловодск - один из самых известных курортов на Кавказе
проспект Мира, 11
2 500 за всё до 2 чел.
Знакомство с Кисловодском
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
4
1 отзыв
Знакомство с Кисловодском
Кисловодск - самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод
Колоннада, Курортный бульвар
Завтра
24 сен
26 сен
29 сен
800 за 1 человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛадьяКавказ
ЛадьяКавказ
Нет отзывов
Новогодние каникулы в Кисловодске
Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод
г. Кисловодск, бульвар Курортный, дом 21
40 800 за 1 человека
Новый Год в Кисловодске
5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛадьяКавказ
ЛадьяКавказ
Нет отзывов
Новый Год в Кисловодске
Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод
Кисловодск, бул. Курортный, 8
40 800 за 1 человека
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии ЛадьяКавказ
ЛадьяКавказ
Нет отзывов
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод
Кисловодск, бул. Курортный, 8
26 сен
3 окт
10 окт
17 окт
31 000 за 1 человека
Кисловодск глазами местного жителя: обзорная прогулка по городу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Кисловодск глазами местного жителя: обзорная прогулка по городу
Кисловодск - город, где вы отдохнете телом и душой
По договорённости
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
7 500 за всё до 5 чел.
Кисловодские истории: курортные романы, дуэли и азартные вечера на Водах
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.8
4 отзыва
Кисловодские истории: курортные романы, дуэли и азартные вечера на Водах
Обзорная прогулка по Курортному бульвару и погружение в Золотую эпоху города-курорта
в районе Колоннады
17 ноя
700 за 1 человека
Кисловодск - город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Кисловодск - город вдохновения между Эльбрусом и Бештау
Представьте, если бы мы могли взять интервью у памятников и улиц Кисловодска
гор. Кисловодск, Крепостной ПЕР.Д. 3
4 000 за всё до 5 чел.
Кисловодск в именах и судьбах
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
4.9
210 отзывов
Кисловодск в именах и судьбах
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
в районе Каскадной лестницы
23 сен
27 сен
30 сен
1 окт
800 за 1 человека
По улицам старого Кисловодска
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.9
127 отзывов
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
в сквере у музея «Крепость»
Сегодня
26 сен
27 сен
28 сен
2 500 за всё до 8 чел.
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
20 отзывов
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Приглашаем вас на аудиосвидание с Кисловодском
Памятник Джержинскому
Сегодня
24 сен
25 сен
28 сен
800 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Кисловодску
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
4.2
23 отзыва
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Кисловодску
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида
Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завтра
24 сен
26 сен
29 сен
800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ