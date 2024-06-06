1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Легко, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодский курортный парк: история и легенды
Погулять по крупнейшему рукотворному парку в мире и раскрыть его секреты
Начало: В районе Нарзанной галереи
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
2 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
- ВВарвара3 июня 2024Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
- ТТатьяна3 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ННиколай29 мая 2024Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
- ММария27 мая 2024Татьяна провела для нас потрясающе познавательную и увлекательную экскурсию по основным местам Кисловодска. В первый день нашего пребывания было очень
- ССергей25 мая 2024Татьяна со знанием своего дела, с любовью к своему городу и своей работе провела с нами 3 часа (и поверьте мы их прожили не зря). Время пролетело не заметно. Манера рассказа непринуждённая и познавательная. Экскурсовод супер! Рекомендую!
- ЕЕлена23 мая 2024Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная
- ООльга15 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Анна очень доброжелательная, хорошо и подробно рассказывает о городе и парке, внимательная, обеспечивает максимальную безопасность. Маршрут отличный, много чего можно увидеть. Велосипеды новые, все супер! Если хочется активно и необычно погулять в парке - самое то!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Стеклянная струя»
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