Ю Юлия Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!

Н Наталья На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития! Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила

А Анастасия Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).

В Варвара Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)

Т Татьяна По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день Все понравилось, спасибо!

Н Николай Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.

М Мария Знакомьтесь, Кисловодск читать дальше полезно узнать и об истории города, и об интересных местах, которые стоит посетить во время отдыха. Однозначно буду рекомендовать знакомым Кисловодск с его лучшим гидом Татьяной! Татьяна провела для нас потрясающе познавательную и увлекательную экскурсию по основным местам Кисловодска. В первый день нашего пребывания было очень

С Сергей Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна со знанием своего дела, с любовью к своему городу и своей работе провела с нами 3 часа (и поверьте мы их прожили не зря). Время пролетело не заметно. Манера рассказа непринуждённая и познавательная. Экскурсовод супер! Рекомендую!

Е Елена На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше благодарность Анне за эту экскурсию. Всем рекомендую. Чтобы посмотреть все локации, придется походить несколько часов, вряд ли каждому это по силам. На велике вы сможете точно. Я не садилась на велик больше 10 лет, и все получилось. Эту экскурсию и маршрут надо внести в список must see в Кисловодске. Отличная организация, прекрасно продуманный маршрут, талантливый гид. Огромная