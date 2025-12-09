В нашем регионе, Кавминводах, даже не уезжая далеко от города, находишь завораживающие горные панорамы. Мы посетим лучшие видовые локации вокруг Кисловодска. Вы увидите город как на ладони, в ясную погоду полюбуетесь заснеженным Эльбрусом, по желанию проводите закат и увезёте с собой отличные кадры. А я расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кисловодска.

Описание экскурсии

Чем живёт Кисловодск

Мы встретимся в удобном вам месте города и отправимся в путь повыше. Я расскажу, как возник курорт «на кислых водах», чем он живёт сегодня и каковы концепции его развития на ближайшее десятилетие.

Захватывающие панорамы Кисловодска

Мы посетим лучшие видовые локации в окрестностях города. Вы увидите весь Кисловодск и большую часть его парка, Олимпийский комплекс, главный Кавказский хребет и, конечно, Эльбрус. В программе:

Долина нарзанов , где вы сможете попробовать более 20 видов минеральной воды и искупаться в ней

, где вы сможете попробовать более 20 видов минеральной воды и искупаться в ней Смотровая площадка с одним из лучших видов на Эльбрус на плато Шаджатмаз и популярной лавочкой с надписью «Счастье не за горами — оно в горах»

с одним из лучших видов на Эльбрус на плато Шаджатмаз и популярной лавочкой с надписью «Счастье не за горами — оно в горах» Кольцо-гора – живописная скала близ Кисловодска с природной аркой. По легенде, тот, кто пройдёт сквозь «кольцо», обретёт удачу

Медовые водопады и чайный домик

На территории водопадов вы сможете посетить Карачаевское подворье и посмотреть своими глазами, как раньше жили в этих местах. При желании отведаете блюда местной кухни: хычины, шашлык из барашка, айран и многое другое. Здесь же расположен самый длинный в России зиплайн — если захотите острых ощущений, сможете пролететь среди скал!

В чайном домике вам проведут бесплатную дегустацию местных чаёв и различных видов варенья. Здесь же можно прокатиться на лошадях карачаевской породы, а самые маленькие путешественники смогут провести время в веревочном парке и доме великана.

Организационные детали