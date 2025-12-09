Мои заказы

Кисловодск и его окрестности с высоты птичьего полета

Залюбоваться пейзажами, разглядеть Эльбрус и узнать больше о жизни города
В нашем регионе, Кавминводах, даже не уезжая далеко от города, находишь завораживающие горные панорамы. Мы посетим лучшие видовые локации вокруг Кисловодска.

Вы увидите город как на ладони, в ясную погоду полюбуетесь заснеженным Эльбрусом, по желанию проводите закат и увезёте с собой отличные кадры. А я расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кисловодска.
Описание экскурсии

Чем живёт Кисловодск

Мы встретимся в удобном вам месте города и отправимся в путь повыше. Я расскажу, как возник курорт «на кислых водах», чем он живёт сегодня и каковы концепции его развития на ближайшее десятилетие.

Захватывающие панорамы Кисловодска

Мы посетим лучшие видовые локации в окрестностях города. Вы увидите весь Кисловодск и большую часть его парка, Олимпийский комплекс, главный Кавказский хребет и, конечно, Эльбрус. В программе:

  • Долина нарзанов, где вы сможете попробовать более 20 видов минеральной воды и искупаться в ней
  • Смотровая площадка с одним из лучших видов на Эльбрус на плато Шаджатмаз и популярной лавочкой с надписью «Счастье не за горами — оно в горах»
  • Кольцо-гора – живописная скала близ Кисловодска с природной аркой. По легенде, тот, кто пройдёт сквозь «кольцо», обретёт удачу

Медовые водопады и чайный домик

На территории водопадов вы сможете посетить Карачаевское подворье и посмотреть своими глазами, как раньше жили в этих местах. При желании отведаете блюда местной кухни: хычины, шашлык из барашка, айран и многое другое. Здесь же расположен самый длинный в России зиплайн — если захотите острых ощущений, сможете пролететь среди скал!

В чайном домике вам проведут бесплатную дегустацию местных чаёв и различных видов варенья. Здесь же можно прокатиться на лошадях карачаевской породы, а самые маленькие путешественники смогут провести время в веревочном парке и доме великана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссоверах Mitsubishi или микроавтобусах Mercedes
  • Отдельно оплачивается вход на территорию Медовых водопадов — 100 ₽ с чел. и в Долину нарзанов — 500 ₽ с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 14344 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении. Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами.
читать дальше

Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно. На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги. Я ценю каждый день, который вы нам доверили.

