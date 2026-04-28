Это не просто прогулка, а интерактивная игра и мастер-класс по фотографии в одном флаконе.
Вы станете исследователями, которые сквозь объектив смартфона сопоставляют современный Кисловодск с кадрами из кино, старыми открытками и эскизами архитекторов.
Мы будем разгадывать городские загадки, искать скрытые детали на фасадах усадеб и находить эстетику там, где её часто не замечают.
Описание мастер-класса
Охота за кадрами и смыслами
Ваш смартфон на 4 часа превратится в инструмент фотосыщика. Мы будем выполнять творческие задания квеста:
- повторим кадры великих: найдём точные ракурсы, с которых снимали сцены известных фильмов или делали снимки мастера прошлого века. Я подскажу, как выстроить композицию, и помогу сделать ваши лучшие портреты на память
- разгадаем архитектурные ребусы: пройдём путём «золотых» меценатов — от усадеб Твалчрелидзе и Манташева до дачи Шаляпина. Вы узнаете, какие тайны хранят руины мужской гимназии и ажурные ротонды
- соберём «апельсиновое» настроение: пройдём по знаменитой улице, где снимали «Чебурашку», отыщем всех скрытых персонажей и местных «кото-патрульных»
Финальный аккорд и подарки
В конце нашего приключения мы заглянем в культовое кафе «Снежинка», чтобы попробовать визитную карточку города — кисловодские пончики. А каждый участник получит от меня памятные сувениры и призы за успешное завершение фоторасследования.
План нашего приключения
- Встреча у памятника Э. Б. Ходжаеву: вводный инструктаж и получение первых «улик»
- Прогулка по проспекту: поиск необычных деталей и знакомство с владельцами старинных дач
- Каскадная лестница и театр «Благодать»: работаем над панорамными снимками
- Апельсиновая улица: фотоквест по следам «Чебурашки»
- Нарзанная галерея и Курортный бульвар: финальные кадры и дегустация пончиков в «Снежинке»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я — дипломированный экскурсовод, фотограф и психолог
- Программа подойдёт взрослым и детям любого возраста
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходжаеву
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 187 туристов
Я аттестованный гид и фотограф, влюблённый в Кавказ, коренной житель Пятигорска. Показываю фантастические локации, провожу фотопрогулки и делаю путешественников счастливыми в настоящем и на снимках.
Входит в следующие категории Кисловодска
