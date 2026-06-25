4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по самым живописным уголкам курорта и поймете, почему в разные времена его называли «Русский Баден-Баден», «Летняя столица» и «Жемчужина Кавказа». Я покажу старинные храмы и особняки, расскажу о знаменитых жителях, гостях Кисловодска и помогу проникнуться очарованием утопающего в зелени города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Кисловодск вчера и сегодня

Вы увидите старую солдатскую слободу, знаменитый курортный парк, источник целебной минеральной воды, памятники Пушкину, Солженицыну, Реброву и военным медикам. Узнаете драматическую историю Свято-Никольского и Пантелеимоновского храмов, погуляете по старинному району «Ребровая балка» и услышите о событиях Гражданской и Великой Отечественной войн. А еще я расскажу самые интересные курортные легенды и байки: например, что объединяет Кисловодск, любовь и кефир и как связаны Надежда Крупская, Юрий Андропов и Сергей Королев.

«Здесь каждый шаг — живые письмена…»

Затейливые фасады древних особняков расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам. Вы увидите здания, связанные с именами Рахманинова, Чехова, Маяковского, Шаляпина, Менделеева и великой княгини Марии Павловны. Узнаете, какое отражение нашел Кисловодск в детских воспоминаниях Солженицына, кто из классиков советской литературы работал кондуктором в местных пригородных поездах и где останавливалась балерина Матильда Кшесинская.

Организационные детали