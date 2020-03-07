4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По улицам старого Кисловодска

Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вы погуляете по самым живописным уголкам курорта и поймете, почему в разные времена его называли «Русский Баден-Баден», «Летняя столица» и «Жемчужина Кавказа».

Я покажу старинные храмы и особняки, расскажу о знаменитых жителях, гостях Кисловодска и помогу проникнуться очарованием утопающего в зелени города.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в сквере у музея «Крепость»
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У этой экскурсии4 отзыва
5
По улицам старого Кисловодска
По улицам старого Кисловодска

Что Вас ожидает

Кисловодск вчера и сегодня
Вы увидите старую солдатскую слободу, знаменитый курортный парк, источник целебной минеральной воды, памятники Пушкину, Солженицыну, Реброву и военным медикам. Узнаете драматическую историю Свято-Никольского и Пантелеимоновского храмов, погуляете по старинному району «Ребровая балка» и услышите о событиях Гражданской и Великой Отечественной войн. А еще я расскажу самые интересные курортные легенды и байки: например, что объединяет Кисловодск, любовь и кефир и как связаны Надежда Крупская, Юрий Андропов и Сергей Королев.

«Здесь каждый шаг — живые письмена…»
Затейливые фасады древних особняков расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам. Вы увидите здания, связанные с именами Рахманинова, Чехова, Маяковского, Шаляпина, Менделеева и великой княгини Марии Павловны. Узнаете, какое отражение нашел Кисловодск в детских воспоминаниях Солженицына, кто из классиков советской литературы работал кондуктором в местных пригородных поездах и где останавливалась балерина Матильда Кшесинская.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и может быть утомительной для детей младше 6 лет.
  • Маршрут экскурсии может быть незначительно скорректирован исходя из ваших предпочтений.
  • Экскурсия начнется и завершится у Свято-Никольского собора. Неподалеку от него обычно есть свободные парковочные места, где можно оставить личный транспорт.
  • Экскурсия не предполагает посещение музеев.
По улицам старого Кисловодска
По улицам старого Кисловодска
По улицам старого Кисловодска
По улицам старого Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в сквере у музея «Крепость».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, из тридцати пяти лет жизни добрую дюжину я проработал в историко-краеведческом музее, кратко именуемом «Крепость», в должности научного сотрудника. Закончил исторический факультет, преподавал в школах, проводил музейные, пешеходные обзорные, автобусные и даже конные экскурсии. С радостью покажу Кисловодск всем неравнодушным и любознательным. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Вчера ходили на экскурсию по Киславодску с нашим гидом Михаилом. Заказали ее ещё в Москве и сразу понравилось отношение Михаила к нам. Позвонил, уточнил время, когда нам удобно, вкратце рассказал о маршруте.
Михаил владеет энциклопедическими знаниями о своем городе. При этом Михаил рассказывает о своем городе легко, с юмором, знает наизусть выдержки из исторических документов. Михаил гордится и любит Кисловодск и передаёт свою любовь нам, гостям. После экскурсии мы влюбились в город по особенному, нам в нем стало уютно) и радостно. Михаилу удалось показать красоту исторического центра и новые памятники, которые украшают Кисловодск. Планируем приехать сюда с детьми и показать им прекрасный Кисловодск, чтобы они знали и гордились историей России. А для проведения экскурсии точно пригласим Михаила). Михаил, благодарим Вас. До встречи!)
10 августа 2019
В целом все понравилось. Спасибо Михаилу.. Большой обьем информации. Получены ответы на все влпросы. Огромный запас знаний. Вежливо. Вовремя.
Академическая манера изложения, немного не хватает красок, эмоций.
20 июля 2019
У Михаила очень глубокие, академические знания о городе. Экскурсия подойдёт тому, кому интересна история Кисловодска и архитектура.
Olga
21 июня 2019
Плавно текущий рассказ об истории города казалось отражал суть уездного городка, которым, как нам казалось, был Кисловодск. Но гуляя между старыми особняками, переходя от здания к зданию, от одного памятника к другому, Михаил сумел увлечь нас своим рассказом так, будто бы он был современником описываемых событий.
Обладая энциклопедическими знаниями в области истории страны, Михаил смог передать ощущение различных периодов в развитии города, вплетая в свой рассказ жизненные истории известных музыкантов, художников, писателей и артистов, судьбы которых переплетались в том числе и в Кисловодске. И в этом смысле Кисловодск предстаёт как место, имеющее огромное значение в истории России.
Огромное спасибо Михаилу за его красивый литературный язык, за увлеченность своим делом и за то, что открыл для нас это чудесное место -Кисловодск!
Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.

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