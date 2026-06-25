4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите старую солдатскую слободу, знаменитый курортный парк, источник целебной минеральной воды, памятники Пушкину, Солженицыну, Реброву и военным медикам. Узнаете драматическую историю Свято-Никольского и Пантелеимоновского храмов, погуляете по старинному району «Ребровая балка» и услышите о событиях Гражданской и Великой Отечественной войн. А еще я расскажу самые интересные курортные легенды и байки: например, что объединяет Кисловодск, любовь и кефир и как связаны Надежда Крупская, Юрий Андропов и Сергей Королев.
«Здесь каждый шаг — живые письмена…»
Затейливые фасады древних особняков расскажут о знаменитых писателях и поэтах, художниках и музыкантах, ученых и изобретателях, политиках и военачальниках, гулявших по тихим живописным переулкам. Вы увидите здания, связанные с именами Рахманинова, Чехова, Маяковского, Шаляпина, Менделеева и великой княгини Марии Павловны. Узнаете, какое отражение нашел Кисловодск в детских воспоминаниях Солженицына, кто из классиков советской литературы работал кондуктором в местных пригородных поездах и где останавливалась балерина Матильда Кшесинская.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и может быть утомительной для детей младше 6 лет.
Маршрут экскурсии может быть незначительно скорректирован исходя из ваших предпочтений.
Экскурсия начнется и завершится у Свято-Никольского собора. Неподалеку от него обычно есть свободные парковочные места, где можно оставить личный транспорт.
Экскурсия не предполагает посещение музеев.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере у музея «Крепость»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1870 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, из сорока одного года жизни добрую дюжину я почти двадцать лет проработал в историко-краеведческом музее «Крепость». Закончил исторический факультет, преподавал в школах, проводил музейные, пешеходные обзорные, автобусные и даже конные экскурсии. С радостью покажу Кисловодск всем неравнодушным и любознательным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 220 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
195
4
21
3
4
2
–
1
–
Людмила
Очень своеобразная манера подачи материала у гида, рекомендую людям с наличием чувства юмора, мы оценили, собственно, и выбрали по этому критерию) просто энциклопедические знания истории и искусства в общем, дат, имен,исторических анекдотов, великолепные стихотворения к месту, мы были восхищены. Учитывая, что ранее о городе нам особо не было ничего известно, у Михаила получился идеальный способ заинтересовать прошлым и настоящим Кисловодска
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Евгений
Все великолепно! Нас встретил скромный и не много настороженный человек, но когда начал свой рассказ, нас просто обоял… У каждого дома появилось лицо человека, который в нём жил или родился, читать дальшеуменьшить
было очень интересно. К сожалению мы встречались вечером, быстро потемнело и похолодало, 2 часа пролетели, как одна минута. Очень хотелось продлить экскурсию,но было поздно и холодно. Однозначно рекомендую, здоровья и процветания Михаилу!
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Е
Елена
Огромное спасибо Михаилу за увлекательную экскурсию. Было очень интересно. Вся информация была хорошо структурирована. Михаил часто включал интересные факты и использовал юмористическую манеру подачи информации. ☺️Очень рекомендуем данную экскурсию в исполнении Михаила для первого ознакомления с Кисловодском 😉👌🏻
+1
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С
Светлана
экскурсия великолепна, даже начавшейся дождь не испортил впечатление. Очень интересно,познавательно, и в тоже время доступно,весело. Спасибо огромное Михаилу за такой чудесный вечер.
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Е
Екатерина
Эксурсия оказалась очень познавательной. Рекомендуем👍
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Наталья
нам не повезло с погодой, замерзли, оделись немного легко, это немного мешало воспринимать материал, но Михаил очень интересно рассказывал, с юмором, много информации, конечно, все не запомнили, но удовольствие получили, вроде неспешно гуляли, но прошли много, даже не думала, что в Кисловодске столько всего интересного.
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