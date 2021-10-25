Что вас ожидает

Прогулка верхом над ущельем

Из Кисловодска мы отправимся на конюшню, где профессиональный инструктор подберет для вас лошадь и проведет экспресс-обучение верховой езде. Затем отправимся на конную прогулку: маршрут пройдет через пастбищные луга с чудесными горными пейзажами, пологими спусками и подъемами. По узкой тропе вы проедете по краю Аликановского ущелья — от величественных панорам захватывает дух! По пути конюх расскажет о культе коней на Кавказе, о повадках лошадей и уходе за ними, а я расскажу об истории этих мест.

Чай, варенье и хычины.

На обратном пути заглянем в чайный домик, чтобы добавить нашему путешествию вкусных и ароматных акцентов. Вы продегустируете травяные чаи с вареньем, медом и другими сладостями. Сможете оценить местные колбасы и копчености, горячий шашлык и свежеиспеченные хычины.

Посещение Медовых водопадов

Вы пройдете между стенами высокго ущелья по узкой тропе к струящимся потокам. Сперва встретите Жемчужный водопад, который не зря получил свое название, а после увидите еще три водопада — не менее красивых и мощных. И, наконец, доберетесь до 18-метрового Медового водопада — одного из самых живописных в регионе.

Кому подойдет конная прогулка

Участникам любого уровня подготовки — как взрослым, так и подросткам с 12 лет. Даже если вы никогда не сидели в седле или боитесь лошадей, инструктор поможет вам почувствовать себя уверенно верхом.

Организационные детали