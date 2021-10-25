Конная прогулка в Аликановском ущелье

Заняться верховой ездой в окрестностях Кисловодска, продегустировать чай и увидеть Медовые водопады

4.8
4 отзыва
Приехать на Кавказ и не прокатиться верхом — просто немыслимо! На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликановского ущелья.

А после в чайном домике сможете закрепить впечатления и отведать свежие хычины.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье
Конная прогулка в Аликановском ущелье

Что вас ожидает

Прогулка верхом над ущельем

Из Кисловодска мы отправимся на конюшню, где профессиональный инструктор подберет для вас лошадь и проведет экспресс-обучение верховой езде. Затем отправимся на конную прогулку: маршрут пройдет через пастбищные луга с чудесными горными пейзажами, пологими спусками и подъемами. По узкой тропе вы проедете по краю Аликановского ущелья — от величественных панорам захватывает дух! По пути конюх расскажет о культе коней на Кавказе, о повадках лошадей и уходе за ними, а я расскажу об истории этих мест.

Чай, варенье и хычины.

На обратном пути заглянем в чайный домик, чтобы добавить нашему путешествию вкусных и ароматных акцентов. Вы продегустируете травяные чаи с вареньем, медом и другими сладостями. Сможете оценить местные колбасы и копчености, горячий шашлык и свежеиспеченные хычины.

Посещение Медовых водопадов

Вы пройдете между стенами высокго ущелья по узкой тропе к струящимся потокам. Сперва встретите Жемчужный водопад, который не зря получил свое название, а после увидите еще три водопада — не менее красивых и мощных. И, наконец, доберетесь до 18-метрового Медового водопада — одного из самых живописных в регионе.

Кому подойдет конная прогулка

Участникам любого уровня подготовки — как взрослым, так и подросткам с 12 лет. Даже если вы никогда не сидели в седле или боитесь лошадей, инструктор поможет вам почувствовать себя уверенно верхом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, а во время конной прогулки с вами будет опытный инструктор
  • Дополнительные расходы: конная прогулка по ущелью — 400 руб., полет на зиплайн (по желанию) — 1300/взрослый, 1800/взрослый + ребенок, покупки в чайном домике
  • Дорога на автомобиле из Кисловодска до конюшни займет примерно 25 минут, трансфер от вашего отеля и обратно входит в стоимость
  • Конная прогулка занимает до 1, 5 часов

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Приехав несколько лет назад в отпуск на Кавказ, я влюбилась в это место. Недолго думая, мы всей семьей переехали в Кисловодск. Сейчас я с большим удовольствием показываю любимые места путешественникам и рассказываю о них нескучные факты.
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4 настоящих отзыва от туристов

Елена
25 окт 2021
Сама прогулка отличная, очень красивое ущелье и вообще вся местность. Кони достаточно адаптированы для катания новичков.
По сути можно взять просто такси от места проживания до конюшни (от Кисловодска около 300₽) и на месте оплатить 400/1 час катания на лошадях.
А
26 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, безумно красивые места и крайне удобная возможность корректировать маршрут по нашим предпочтениям. ) Екатерина очень милая и приятная, учла все наши пожелания и отвечала на любые вопросы!
Н
21 сен 2021
Масса положительных эмоций от экскурсии. Крсивые виды, теплые лошадки и полет на зиплайн. А всего этого могло не быть, потому что по приезду начался дождь. И казалось, что ничего не состоится, но Екатерина не сдалась и изменила формат экскурсии: напоила горячим чаем в Чайном домике и отвезла на водопады. К тому времени дождь закончился и конная прогулка состоялась. За что ей большое спасибо)
И
21 сен 2021
Конная прогулка с прекрасным видом. Все очень приятно, доброжелательно и внимательно. Все очень понравилось.

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