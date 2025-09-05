Конная прогулка в Кисловодске

Верховая прогулка в Кисловодске позволяет насладиться горными пейзажами и узнать местные легенды. Опытные инструкторы обучат управлению лошадью, даже если вы новичок. В пути гид расскажет о карачаевской породе лошадей и истории конного туризма. Это уникальная возможность расслабиться и получить удовольствие от общения с животными. Прогулка подходит для детей с 3 лет, обеспечивается необходимая экипировка
5 причин купить эту экскурсию
- 🏇 Расслабляющая верховая езда
- 🏞 Величественные горные виды
- 📚 Увлекательные местные легенды
- 🐴 Обучение верховой езде
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весной и летом прогулки на свежем воздухе особенно приятны благодаря мягкому климату и зелёным пейзажам. В это время года природа оживает, и вы сможете насладиться красотой цветущих лугов и горных видов.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Монахова пещера
Описание экскурсии
- Перед началом прогулки вы получите необходимую экипировку
- Познакомитесь с лошадьми и научитесь общаться с ними
- Пройдёте инструктаж и узнаете принципы управлением животным
- Проедете по учебному вольеру, чтобы освоиться в седле
Затем вы отправитесь в сопровождении гида-инструктора по одному из маршрутов в зависимости от ваших пожеланий и опыта верховой езды.
Во время прогулки гид с удовольствием ответит на ваши вопросы и расскажет:
- легенды о происхождении Монаховой пещеры
- о карачаевской породе лошадей, которая несколько раз была на грани исчезновения
- породах, характере лошадей, уходе за ними и дрессировке
- истории конного туризма в Кисловодске
Организационные детали
- Дополнительно (при необходимости) оплачивается трансфер из Кисловодска и окрестностей — 200 ₽ с человека на Mercedes, Toyota Camry или УАЗ Патриот
- В прогулке могут принять участие дети с 3 лет — у нас есть сёдла и вся необходимая экипировка для малышей
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Асланбек — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Живя в Кисловодске уже очень много лет, я успел не только полюбить его неповторимую красоту, но и изучить его вдоль и поперёк. Моя любовь к лошадям началась с детства, и
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 сен 2025
Отличная конная прогулка до горы Кольцо. Виды с вершины потрясающие.
Отдельная благодарность инструктору Аслану. Чувствуется его огромная любовь к лошадям и большой опыт. Он отлично проинструктировал меня, первый раз в жизни сидевшую на лошади, рассказал интересное о породе и характере моего коня. Благодаря ему я чувствовала себя уверенно и комфортно. Очень рекомендую.
Д
Джумагулова
19 авг 2025
Хорошая прогулка,красивые виды и спокойная лошадка,подойдет даже для того,кто не сидел ни разу в седле)
Е
Екатерина
6 июн 2025
Прогулка была потрясающей. Катались на лошадях впервые и остались в диком восторге. Организация выше всяких похвал. Всё безопасно. Рекомендую от души! Это были непередоваемые эмоции!
И
Ирина
26 мая 2025
Спасибо большое организаторам! Прогулка приятная, лошади ухоженный, организаторы вежливые. Маршрут был к горе кольцо, откуда открылся чудесный вид на город. Сделали фото на память на фоне чудесного вида.
Елена
20 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность Асланбеку и Роману за такую интересную прогулку, за потрясающе красивые виды, за послушных лошадок и профессиональный подход! Наша семья из пятерых человек с детьми и свекровью (которой 63 года!) впервые решились на прогулку, было немного страшновато, но как только сели на лошадь, страх пропал, лошадки спокойные, мы получили массу впечатлений. Обязательно приедем ещё!!!
Е
Елизавета
3 мар 2025
По стоимости непонятно, что экскурсия на один час, когда как аналогичные экскурсии представлены по продолжительности на два часа. Получается, что цена завышена.
Насчет сопровождающего, от слова никак (понятно, что не гид),
Асланбек
Ответ организатора:
Уважаемая Елизавета,
Благодарим вас за развернутый отзыв!
Нам очень важно каждое мнение, чтобы становиться лучше.
Прежде всего, приносим искренние извинения за то, что
А
Анастасия
26 янв 2025
Хотела поднять себе настроение. Лошадей очень люблю. У меня бул конь по кличке Осман. Не кляча, мне очень всё понравилось.
Входит в следующие категории Кисловодска
