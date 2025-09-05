Конная прогулка в Кисловодске

читать дальше

ваша конная прогулка не полностью оправдала ваши ожидания и оставила у вас смешанное впечатление. Мы обязательно учтем все ваши замечания и примем меры по улучшению качества наших услуг.



По поводу стоимости и времени: Мы внимательно проверили описание нашей экскурсии и хотим отметить, что информация о продолжительности (1 час) и стоимости была указана верно. Возможно, произошло недопонимание, и мы сожалеем об этом. Мы всегда стараемся предоставлять максимально полную и точную информацию о наших услугах.



Касательно сопровождающего: Нам очень жаль, что сопровождающий не смог предоставить вам более интересную и информативную экскурсию. Мы усилим обучение наших сотрудников и будем уделять больше внимания их навыкам общения и знанию маршрута. Мы понимаем, что хороший гид - это важная составляющая впечатления от экскурсии.



Фотографии с животными: Приносим извинения за настойчивость фотографов на локации "Гора Кольцо". К этим людям мы не имеем никакого отношения, это независимые предприниматели, работающие на территории. Мы постараемся принять меры, чтобы их действия не портили впечатления наших клиентов.



Мы очень рады, что вам понравился маршрут и что ваш ребенок получил удовольствие от катания на лошади. Это, безусловно, является плюсом нашей экскурсии.



Еще раз благодарим вас за отзыв. Он поможет нам стать лучше и предоставлять нашим клиентам только самые положительные эмоции. Мы надеемся, что вы дадите нам шанс исправиться и в будущем выберете нас снова.