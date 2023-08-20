О курортной романтике и пикантных историях из жизни старинного Кисловодска
Аристократы, интеллигенты, люди искусства, прожигатели жизни приезжали сюда, чтобы поправить здоровье и развлечься.
На экскурсии мы поговорим о временах, когда здесь вспыхивали романы, разгорались страсти, проигрывались капиталы и блистали дамы полусвета.
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Описание
Что вас ожидает
Во второй половине 19 века ездить на Кавказ стало модно. Говорили: «Пятигорск — для лечения, Железноводск — для мучения, Кисловодск — для развлечения». О том, как же развлекались в нашем городе и какие романтические истории хранятся в его коллекции воспоминаний, вы узнаете на экскурсии.
Курортная романтика Кисловодска
- В старинных местах города мы поговорим о представителях богемы, которые здесь венчались, праздновали свадьбы и проводили медовый месяц.
- Я покажу, где назначались свидания и проходили романтические прогулки.
- Вы узнаете о скромных «ситцевых» и блистательных «приписных» балах, увидите здание Ресторации и Курортный зал.
- А также услышите об известных людях, у которых роман, начавшийся в Кисловодске, завершился счастливой семейной жизнью.
Пикантные истории из жизни города
Я расскажу о видных дамах, одну из которых называли «Чёрной вдовой», а другую — «Мадам 17». Будут и истории о первом публичном доме, казино и кафешантане Кисловодска. А ещё обсудим, что же могли обозначать буквы на фасаде старинного особняка — инициалы владельца или «дом терпимости»?
В программе прогулки: Свято-Никольский собор; музей-усадьба художника Н. Ярошенко; Кисловодский парк (беседка «Стеклянная струя», мостик «Дамский каприз», Грот любви); отель Сафонова «Парк»; здание Ресторации; Курортный зал; Нарзанная галерея; бывший санаторий ЦКУБУ; музей «Дача Шаляпина» (внешний осмотр).
Организационные детали
- Экскурсия подходит людям старше 18 лет
- Дополнительные расходы: билеты в музей-усадьбу Н. Ярошенко — 50 руб. /чел.
- Позаботьтесь об одежде по сезону и удобной обуви
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от площади возле Кисловодской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.