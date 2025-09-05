В 19 веке наш город стал третьей, летней, столицей России. На несколько месяцев культурная жизнь перемещалась из Москвы и Петербурга «на Воды». Аристократы, интеллигенты, люди искусства, прожигатели жизни приезжали сюда, чтобы поправить здоровье и развлечься. На экскурсии мы поговорим о временах, когда здесь вспыхивали романы, разгорались страсти, проигрывались капиталы и блистали дамы полусвета.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Во второй половине 19 века ездить на Кавказ стало модно. Говорили: «Пятигорск — для лечения, Железноводск — для мучения, Кисловодск — для развлечения». О том, как же развлекались в нашем городе и какие романтические истории хранятся в его коллекции воспоминаний, вы узнаете на экскурсии.

Курортная романтика Кисловодска

В старинных местах города мы поговорим о представителях богемы, которые здесь венчались, праздновали свадьбы и проводили медовый месяц.

Я покажу, где назначались свидания и проходили романтические прогулки.

Вы узнаете о скромных «ситцевых» и блистательных «приписных» балах, увидите здание Ресторации и Курортный зал.

А также услышите об известных людях, у которых роман, начавшийся в Кисловодске, завершился счастливой семейной жизнью.

Пикантные истории из жизни города

Я расскажу о видных дамах, одну из которых называли «Чёрной вдовой», а другую — «Мадам 17». Будут и истории о первом публичном доме, казино и кафешантане Кисловодска. А ещё обсудим, что же могли обозначать буквы на фасаде старинного особняка — инициалы владельца или «дом терпимости»?

В программе прогулки: Свято-Никольский собор; музей-усадьба художника Н. Ярошенко; Кисловодский парк (беседка «Стеклянная струя», мостик «Дамский каприз», Грот любви); отель Сафонова «Парк»; здание Ресторации; Курортный зал; Нарзанная галерея.

Организационные детали