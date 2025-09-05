Во второй половине 19 века ездить на Кавказ стало модно. Говорили: «Пятигорск — для лечения, Железноводск — для мучения, Кисловодск — для развлечения». О том, как же развлекались в нашем городе и какие романтические истории хранятся в его коллекции воспоминаний, вы узнаете на экскурсии.
Курортная романтика Кисловодска
В старинных местах города мы поговорим о представителях богемы, которые здесь венчались, праздновали свадьбы и проводили медовый месяц.
Я покажу, где назначались свидания и проходили романтические прогулки.
Вы узнаете о скромных «ситцевых» и блистательных «приписных» балах, увидите здание Ресторации и Курортный зал.
А также услышите об известных людях, у которых роман, начавшийся в Кисловодске, завершился счастливой семейной жизнью.
Пикантные истории из жизни города
Я расскажу о видных дамах, одну из которых называли «Чёрной вдовой», а другую — «Мадам 17». Будут и истории о первом публичном доме, казино и кафешантане Кисловодска. А ещё обсудим, что же могли обозначать буквы на фасаде старинного особняка — инициалы владельца или «дом терпимости»?
В программе прогулки: Свято-Никольский собор; музей-усадьба художника Н. Ярошенко; Кисловодский парк (беседка «Стеклянная струя», мостик «Дамский каприз», Грот любви); отель Сафонова «Парк»; здание Ресторации; Курортный зал; Нарзанная галерея.
Организационные детали
Экскурсия подходит людям старше 18 лет
Дополнительные расходы: билеты в музей-усадьбу Н. Ярошенко — 100 ₽/чел.
Позаботьтесь об одежде по сезону и удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади возле Кисловодской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2101 туриста
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, читать дальшеуменьшить
заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Долецкая
Экскурсия прошла весело и интересно,Ольга учла то,что среди нас был пожилой экскурсант и построила маршрут так, чтобы можно было часто присаживаться на скамейки. Познавательно, интересно,нестандартно. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию!
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Татьяна
Интересная экскурсия, основанная на архивных материалах. Интересная рассказчица. Увидели нетипичные места города
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Владимир
Огромное спасибо Ольге за экскурсию, рассказ о Кисловодске с пикантными, интересными фактами и событиями! Очень интересно и познавательно!!
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Екатерина
Все понравилось
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