Индивидуальная экскурсия по Кисловодску: Медовые водопады и Березовское ущелье
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Что вас ожидает:
- Панорамная площадка с видом на Аликоновское ущелье, качели над пропастью.
- Медовые водопады.
- Чайный домик.
- Конные прогулки и зиплайн (по желанию).
- Гора Кольцо.
- Панорамная площадка с видом на Березовское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На этой экскурсии мы посетим живописные места, расположенные в окрестностях Кисловодска - Медовые водопады, являющиеся местом, притягивающим к себе своей природной красотой; гору Кольцо - достопримечательность, созданную самой природой, а так же, полюбуемся захватывающими видами Березовского ущелья, поднявшись на смотровую площадку, расположенную над ним.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида
- Что не входит
- Экологический сбор 100 рублей с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю туристов от места их проживанияЗавершение: г. Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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