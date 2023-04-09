Медовые водопады и окрестности Кисловодска

Индивидуальная экскурсия по Кисловодску: Медовые водопады и Березовское ущелье

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Медовые водопады и окрестности Кисловодска
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Панорамная площадка с видом на Аликоновское ущелье, качели над пропастью.
  • Медовые водопады.
  • Чайный домик.
  • Конные прогулки и зиплайн (по желанию).
  • Гора Кольцо.
  • Панорамная площадка с видом на Березовское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На этой экскурсии мы посетим живописные места, расположенные в окрестностях Кисловодска - Медовые водопады, являющиеся местом, притягивающим к себе своей природной красотой; гору Кольцо - достопримечательность, созданную самой природой, а так же, полюбуемся захватывающими видами Березовского ущелья, поднявшись на смотровую площадку, расположенную над ним.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Экологический сбор 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю туристов от места их проживания
Завершение: г. Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Водопады
Природа и пейзажи
Медовые водопады
Популярные места

Похожие туры из Кисловодска

Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
2 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
9 500 за всё до 6 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
91 отзыв
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Г. Кисловодск
Завтра
15 апр
17 апр
18 апр
5 850 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
82 отзыва
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Исследовать красивейшие окрестности города и узнать о его традициях в авто-пешеходном путешествии
по договоренности
Сегодня
Завтра
12 апр
13 апр
5 850 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ