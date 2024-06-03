1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца и снежных вершин
Посетить знаменитый горный курорт, прокатиться по канатной дороге и заглянуть в Сентинский храм
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ССергей23 мая 2024Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
- ММария9 мая 2024С погодой не повезло, была низкая облачность, туман, но при этом благодаря Олегу мы увидели прекрасный Шоаинский храм, поднялись к нему, посмотрели на горную реку, поднялись в горы и после пообедали в чудесном маленьком кафе потрясающе вкусным жарким из баранины.
- ЕЕлена2 мая 2024Нашим гидом был Дмитрий на Инфинити 511, машина просто огонь!))Дмитрий замечательный рассказчик, владеющий темой, приятный, вежливый и симпатичный) Несмотря на то,
- ЕЕлизавета24 апреля 2024Мы путешествовали по данному маршруту с гидом Валерием, который очень много нам рассказывал во время маршрута, заботился о нашем комфорте, даже чаем поил. Виды волшебные! Время пролетело незаметно! Очень довольны! И очень рекомендуем индивидуальные экскурсии с Валерием!
- ЕЕлена24 апреля 2024Нашим гидом-водителем был Олег. Машина, подготовленная к непростым участкам дороги, комфортное вождение, интересный рассказ и умение поддержать беседу. Олег, ориентируясь
- ЕЕлена22 апреля 2024Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Максим-это эрудированность, профессионализм, безопасность вождения. С погодой повезло. Домбай не описать словами. Его надо посетить. Рекомендую данную экскурсию в сопровождении Максима!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Сентинский храм»
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