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Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день

Уникальная экскурсия на плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище. Откройте для себя невероятные виды и тайные тропы Кавказа за один день
Что такое "скрученный утёс"? Это Бермамыт, величественное плато, которое вы посетите. Скалы "Два монаха", амфитеатр, пастбищный хребет и, возможно, море из облаков ждут вас. В ходе экскурсии гиды расскажут о традициях народов Кавказа и легенде об Адмирал-Къая.

Завершится день посещением Эшкаконского водохранилища и обедом в Чайном домике с блюдами местной кухни. Присоединяйтесь к этой незабываемой поездке
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 🗿 Скалы «Два монаха» и амфитеатр
  • 🦅 Наблюдение за редкими птицами
  • 🌌 Возможность увидеть Броккенского призрака
  • 🍽 Дегустация блюд местной кухни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Бермамыт и Эшкаконского водохранилища - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а виды на горы и долины впечатляют своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможные изменения погоды и температуру. В остальные месяцы года, особенно зимой, погодные условия могут быть менее комфортными, но всё же есть возможность увидеть уникальные природные явления и насладиться тишиной гор.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Эшкаконское водохранилище
  • Скалы «Два монаха»
  • Амфитеатр

Описание экскурсии

Приготовьтесь к путешествию до высшей точки нашего региона — плато Бермамыт — 2597 метров н. у. м. Находится оно всего в 2 часах езды от Кисловодска.

1️⃣ А поедем мы с вами не общепринятой дорогой, а тайным путём, о котором знают лишь немногие. Минуем пастбища, покрытые альпийскими лугами, где вы увидите чёрных горных барашков, легендарных лошадей карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы.

2️⃣ А ещё мы сделаем несколько остановок с лучшими видами на Эльбрус и проведём наш традиционный ритуал коллективного молчания, смысл которого вы узнаете уже в горах.

3️⃣ И вот плато встречает нас своими просторами, каменным «амфитеатром», скалами «Два монаха». Вы насладитесь видами гор на горизонте, крутизной обрыва, постоите на мостике «Солтан». Если удача улыбнётся вам, то вы застанете такое редкое явление, как «море» из облаков, которые затянут долину перед плато. А также увидите местного Броккенского призрака — удивительный оптический феномен.

4️⃣ А о традициях и истории народов Кавказа поведают вам наши гиды. В том числе вы услышите легенду об Адмирал-Къая — скале, на которой лучший жеребец Карачаевского конезавода (см. фото) вступил в схватку с медведями, чтобы уберечь свой табун.

5️⃣ На обратном пути мы заедем на Эшкаконское водохранилище. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. Вы увидите дамбу высотой 90 м, благодаря которой вода поступает в дома жителей Кисловодска без всяких насосов.

🥣 После гор вам захочется восполнить силы, поэтому мы поедем обедать в легендарный Чайный домик, где вы попробуете блюда местной кухни: шашлык из чёрного барашка, форель, хычины, айран, суусаб, а также сможете купить сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно. Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • На Бермамыте есть кафе, где можно перекусить хычинами на сумму 300-500 руб.
  • Обед в Чайном домике — 500-700 руб.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 432 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, я создатель туров по Кавказу. Сколько помню себя, я всегда любил путешествовать. Уезжал на машинах, поездах, попутках. Уходил пешком, добирался на самолётах. Мною движет непреодолимое желание
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видеть новое и встречать новых людей в жизни. В 2016 году прошёл пешком весь Кавказ от Чёрного до Каспийского моря. С 1998 года я занимался конным туризмом, в 2007 году наша команда начала организовывать мероприятия для компаний, экскурсии и туры. Сейчас у нас команда опытных гидов со знанием истории Кавказа, опытом вождения автомобилей в горах и своим автопарком. Мы будем рады организовать для вас интересный и незабываемый отдых на Кавказе. Путешествуйте с нами — и вы увидите больше!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
1
Арина
Брали экскурсию на Бермамыт 17.06.2023, но из-за погодных условий гиды предложили альтернативный вариант - поездку на Джилы-Су. Ни разу мы об этом не пожалели: потрясающей красоты дорога, серпантины, альпийские луга,
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ущелья, водопады, нарзаны и, конечно, сам Эльбрус на фоне поляны, сплошь усеянной яркими лютиками. На этой самой поляне гиды заботливо накрыли стол: вкуснейшие чаи из местных трав и дружелюбная атмосфера на фоне гор - впечатления, которые надолго останутся с нами.

Всю дорогу нас сопровождал интересный рассказ гида Кемала об этих местах, истории и быте горцев. Отдельно хочется отметить аккуратное вождение и комфортную машину - уж очень это важно на таких дорогах:)

Огромное спасибо команде гидов, подаривших нам такие эмоции, обязательно вернемся и будем советовать знакомым!

Брали экскурсию на Бермамыт 17.06.2023, но из-за погодных условий гиды предложили альтернативный вариант - поездку на
Брали экскурсию на Бермамыт 17.06.2023, но из-за погодных условий гиды предложили альтернативный вариант - поездку на
Брали экскурсию на Бермамыт 17.06.2023, но из-за погодных условий гиды предложили альтернативный вариант - поездку на
Брали экскурсию на Бермамыт 17.06.2023, но из-за погодных условий гиды предложили альтернативный вариант - поездку на
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И
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
Он был великолепен! Безумные виды. Потрясающая природа.
Рашид интересный рассказчик! Бесценный багаж знаний, с огромной любовью к своему краю, к величественным горам.
Очень душевный человек! Подскажет лучший ракурс, сфотографирует сам. Отличное знание истории этих мест, жизни людей, легенд и всего остального.
Остались в невероятном восторге!
Сердечно благодарим за это путешествие!
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
Из-за плохой погоды нам предложили другой маршрут, в ущелье.
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О
Поездка была впечатляющая, необычная, аутентичная, уютная, драйвовая, приключенческая. Маршрут впечатлил невероятными видами - табуны лошадей, стада баранов и коров, крутыми склонами, бездорожьем.

Отдельное спасибо нашему гиду - Рашиду, который добавил поездке незабываемого колорита своими песнями на лоне природы. Теперь у меня есть авторский саундтрек к видам Кавказа. Рашид был вежлив, деликатен, обходителен.

Эта поездка стала одним из самых ярких впечатлений моего отпуска.
Поездка была впечатляющая, необычная, аутентичная, уютная, драйвовая, приключенческая. Маршрут впечатлил невероятными видами - табуны лошадей, стада
Поездка была впечатляющая, необычная, аутентичная, уютная, драйвовая, приключенческая. Маршрут впечатлил невероятными видами - табуны лошадей, стада
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О
Поездкой очень довольны!
Завораживающие виды, дух захватывает, эмоции зашкаливают)))
С погодой повезло, было солнечно.
Эльбрус и весь Кавказский хребет на фоне голубого неба!
В самой поездке главное-мастерство водителя, так как дорога сложная)
Поездкой очень довольны!
Поездкой очень довольны!
Поездкой очень довольны!
Поездкой очень довольны!
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Елена
Экскурссия прошла замечательно. Гид Артур все отлично рассказал. С погодой нам немного не повезло, но все равно красивые отличные виды мы увидели. Пообщались и покормили милых альпак, увидели наскальную живопись, которой уже много тысяч лет.
Экскурссия прошла замечательно. Гид Артур все отлично рассказал. С погодой нам немного не повезло, но все
Экскурссия прошла замечательно. Гид Артур все отлично рассказал. С погодой нам немного не повезло, но все
Экскурссия прошла замечательно. Гид Артур все отлично рассказал. С погодой нам немного не повезло, но все
Экскурссия прошла замечательно. Гид Артур все отлично рассказал. С погодой нам немного не повезло, но все
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А
Посетили данную экскурсию 27.06. Дорога была хоть и сложная, но невероятно красивая. Нас провезли по необычному маршруту, рассказывая про обычная и культуру этой местности. А хычины на высоте 2500 метров над уровнем моря были особенно вкусными, их оценила вся компания. Мы этой поездкой остались довольны:)
Посетили данную экскурсию 27.06. Дорога была хоть и сложная, но невероятно красивая. Нас провезли по необычному
Посетили данную экскурсию 27.06. Дорога была хоть и сложная, но невероятно красивая. Нас провезли по необычному
Посетили данную экскурсию 27.06. Дорога была хоть и сложная, но невероятно красивая. Нас провезли по необычному
Посетили данную экскурсию 27.06. Дорога была хоть и сложная, но невероятно красивая. Нас провезли по необычному
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