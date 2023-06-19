Завершится день посещением Эшкаконского водохранилища и обедом в Чайном домике с блюдами местной кухни. Присоединяйтесь к этой незабываемой поездке
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 🗿 Скалы «Два монаха» и амфитеатр
- 🦅 Наблюдение за редкими птицами
- 🌌 Возможность увидеть Броккенского призрака
- 🍽 Дегустация блюд местной кухни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Эшкаконское водохранилище
- Скалы «Два монаха»
- Амфитеатр
Описание экскурсии
Приготовьтесь к путешествию до высшей точки нашего региона — плато Бермамыт — 2597 метров н. у. м. Находится оно всего в 2 часах езды от Кисловодска.
1️⃣ А поедем мы с вами не общепринятой дорогой, а тайным путём, о котором знают лишь немногие. Минуем пастбища, покрытые альпийскими лугами, где вы увидите чёрных горных барашков, легендарных лошадей карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы.
2️⃣ А ещё мы сделаем несколько остановок с лучшими видами на Эльбрус и проведём наш традиционный ритуал коллективного молчания, смысл которого вы узнаете уже в горах.
3️⃣ И вот плато встречает нас своими просторами, каменным «амфитеатром», скалами «Два монаха». Вы насладитесь видами гор на горизонте, крутизной обрыва, постоите на мостике «Солтан». Если удача улыбнётся вам, то вы застанете такое редкое явление, как «море» из облаков, которые затянут долину перед плато. А также увидите местного Броккенского призрака — удивительный оптический феномен.
4️⃣ А о традициях и истории народов Кавказа поведают вам наши гиды. В том числе вы услышите легенду об Адмирал-Къая — скале, на которой лучший жеребец Карачаевского конезавода (см. фото) вступил в схватку с медведями, чтобы уберечь свой табун.
5️⃣ На обратном пути мы заедем на Эшкаконское водохранилище. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. Вы увидите дамбу высотой 90 м, благодаря которой вода поступает в дома жителей Кисловодска без всяких насосов.
🥣 После гор вам захочется восполнить силы, поэтому мы поедем обедать в легендарный Чайный домик, где вы попробуете блюда местной кухни: шашлык из чёрного барашка, форель, хычины, айран, суусаб, а также сможете купить сувениры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно. Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.
Дополнительные расходы (по желанию)
- На Бермамыте есть кафе, где можно перекусить хычинами на сумму 300-500 руб.
- Обед в Чайном домике — 500-700 руб.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Он был великолепен! Безумные виды. Потрясающая природа.
Рашид интересный рассказчик! Бесценный багаж знаний, с огромной любовью к своему краю, к величественным горам.
Очень душевный человек! Подскажет лучший ракурс, сфотографирует сам. Отличное знание истории этих мест, жизни людей, легенд и всего остального.
Остались в невероятном восторге!
Сердечно благодарим за это путешествие!
Отдельное спасибо нашему гиду - Рашиду, который добавил поездке незабываемого колорита своими песнями на лоне природы. Теперь у меня есть авторский саундтрек к видам Кавказа. Рашид был вежлив, деликатен, обходителен.
Эта поездка стала одним из самых ярких впечатлений моего отпуска.
Завораживающие виды, дух захватывает, эмоции зашкаливают)))
С погодой повезло, было солнечно.
Эльбрус и весь Кавказский хребет на фоне голубого неба!
В самой поездке главное-мастерство водителя, так как дорога сложная)