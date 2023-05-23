Что за «скрученный утёс» такой? А это и есть Бермамыт, в переводе с карачаевского. Вы убедитесь, что название подходит этому невероятному плато, когда окажетесь на нём. Скалы «Два монаха», «амфитеатр», пастбищный хребет и, если повезёт, море из облаков и Броккенский призрак. Заинтригованы? Отправляйтесь с нами на Бермамыт и Эшкаконское водохранилище, к чудесам природы!

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Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к путешествию до высшей точкеи нашего региона — плато Бермамыт — 2597 метров н. у. м. Находится оно всего в 2 часах езды от Кисловодска.

1️⃣ А поедем мы с вами не общепринятой дорогой, а тайным путём, о котором знают лишь немногие. Минуем пастбища, покрытые альпийскими лугами, где вы увидите чёрных горных барашков, легендарных лошадей карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы.

2️⃣ А ещё мы сделаем несколько остановок с лучшими видами на Эльбрус и проведём наш традиционный ритуал коллективного молчания, смысл которого вы узнаете уже в горах.

3️⃣ И вот плато встречает нас своими просторами, каменным «амфитеатром», скалами «Два монаха». Вы насладитесь видами гор на горизонте, крутизной обрыва, постоите на мостике «Солтан». Если удача улыбнётся вам, то вы застанете такое редкое явление, как «море» из облаков, которые затянут долину перед плато. А также увидите местного Броккенского призрака — удивительный оптический феномен.

4️⃣ А о традициях и истории народов Кавказа поведают вам наши гиды. В том числе вы услышите легенду о Адмирал-Къая — скале, на которой лучший жеребец Карачаевского конезавода (см. фото) вступил в схватку с медведями, чтобы уберечь свой табун.

5️⃣ На обратном пути мы заедем на Эшкаконское водохранилище. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. Вы увидите дамбу высотой 90 м, благодаря которой вода поступает в дома жителей Кисловодска без всяких насосов.

🥣 После гор вам захочется восполнить силы, поэтому мы поедем обедать в легендарный Чайный домик, где вы попробуете блюда местной кухни: шашлык из чёрного барашка, форель, хычины, айран, суусаб, а также сможете купить сувениры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно. Мы можем забрать вас из Пятигорска или Ессентуков, в таком случае цена будет выше на 500 руб.

Дополнительные расходы (по желанию)