Плато Канжол находится на высоте 2950 метров над уровнем моря 🌊. Отвесные стены обрываются резко вниз на несколько сотен метров, а облака плывут под ногами!
Вы увидите живописные скалы с колоннами и гротами, в ясную погоду — крупные вершины Кавказских Минеральных Вод: горы ⛰️ Бештау, Джуца, Машук, Главный Кавказский Хребет, Безенгийский ледник, отличный панорамный вид и захватывающие ракурсы на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус.
Можно сказать, что плато почти вплотную подобралось к склонам двуглавого Эльбруса: по прямой расстояние составляет всего 10 км и, кажется, что до него можно дотянуться рукой! Тут же видно не менее известное плато Бермамыт.
Подробнее о маршруте и программе
Путь к Канжолу лежит через горные аулы Кичмалка и Каменомостское, а также по дороге, которую называют «Кровавая дорога».
Я расскажу Вам о самобытности местных жителей и познакомлю с легендами и историческими фактами, связанными с местностью. Проезжая по живописным лугам, Вы увидите множество лошадей, коров и овец, пасущихся вольно в дикой природе.
На пути нам встретится гора Кертмен, на вершине которой виднеются развалины, издали напоминающие Стоунхэндж, а на самом деле, недостроенный радиолокационный центр. С этой горы ⛰️ я покажу Вам уникальные и захватывающие виды на окружающие ущелья.
На обратном пути Мы посетим уникальные в своем роде карстовые озера Шадхурей. Глубина большого составляет 80 метров. На малом Шадхурее снимался отрывок из кинофильма «Земля Санникова».
Наша поездка будет на подготовленном к бездорожью внедорожнике УАЗ Patriot.
При себе нужно иметь:
- Паспорт
- Перекус на день
- Удобную одежду и обувь (по сезону)