Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день

Дмитрий У.
Дмитрий У. – Гид из Кисловодска
Плато Канжол находится на высоте 2950 метров над уровнем моря 🌊.

Отвесные стены обрываются резко вниз на несколько сотен метров, а облака плывут под ногами! Вы увидите живописные скалы с колоннами и гротами, в ясную погоду — крупные вершины Кавказских Минеральных Вод: горы ⛰️ Бештау, Джуца, Машук, Главный Кавказский Хребет, Безенгийский ледник, отличный панорамный вид и захватывающие ракурсы на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус.
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Экскурсия

12 000 ₽ за экскурсию

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Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день

Что вы увидите 🤩

  • Гора Кертмен, похожая на Стоунхендж
  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Кинотеатр в горах
  • Озера Шадхурей
Плато Канжол находится на высоте 2950 метров над уровнем моря 🌊. Отвесные стены обрываются резко вниз на несколько сотен метров, а облака плывут под ногами!
Вы увидите живописные скалы с колоннами и гротами, в ясную погоду — крупные вершины Кавказских Минеральных Вод: горы ⛰️ Бештау, Джуца, Машук, Главный Кавказский Хребет, Безенгийский ледник, отличный панорамный вид и захватывающие ракурсы на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус.
Можно сказать, что плато почти вплотную подобралось к склонам двуглавого Эльбруса: по прямой расстояние составляет всего 10 км и, кажется, что до него можно дотянуться рукой! Тут же видно не менее известное плато Бермамыт.
Подробнее о маршруте и программе
Путь к Канжолу лежит через горные аулы Кичмалка и Каменомостское, а также по дороге, которую называют «Кровавая дорога».
Я расскажу Вам о самобытности местных жителей и познакомлю с легендами и историческими фактами, связанными с местностью. Проезжая по живописным лугам, Вы увидите множество лошадей, коров и овец, пасущихся вольно в дикой природе.
На пути нам встретится гора Кертмен, на вершине которой виднеются развалины, издали напоминающие Стоунхэндж, а на самом деле, недостроенный радиолокационный центр. С этой горы ⛰️ я покажу Вам уникальные и захватывающие виды на окружающие ущелья.
На обратном пути Мы посетим уникальные в своем роде карстовые озера Шадхурей. Глубина большого составляет 80 метров. На малом Шадхурее снимался отрывок из кинофильма «Земля Санникова».
Наша поездка будет на подготовленном к бездорожью внедорожнике УАЗ Patriot.

При себе нужно иметь:

  • Паспорт
  • Перекус на день
  • Удобную одежду и обувь (по сезону)
🚩 Начало и место завершения: Улица Кирова, 1, Кисловодск
Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Чай из горных трав
Что не входит
  • Питание
Важная информация
  • При себе нужно иметь:
  • Паспорт
  • Перекус на день
  • Удобную одежду и обувь (по сезону)
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Плато Канжол и озёра Шадхурей за один день
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий У.
Дмитрий У.
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