Плато Канжол находится на высоте 2950 метров над уровнем моря 🌊. Отвесные стены обрываются резко вниз на несколько сотен метров, а облака плывут под ногами!

Вы увидите живописные скалы с колоннами и гротами, в ясную погоду — крупные вершины Кавказских Минеральных Вод: горы ⛰️ Бештау, Джуца, Машук, Главный Кавказский Хребет, Безенгийский ледник, отличный панорамный вид и захватывающие ракурсы на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус.

Можно сказать, что плато почти вплотную подобралось к склонам двуглавого Эльбруса: по прямой расстояние составляет всего 10 км и, кажется, что до него можно дотянуться рукой! Тут же видно не менее известное плато Бермамыт.

Подробнее о маршруте и программе

Путь к Канжолу лежит через горные аулы Кичмалка и Каменомостское, а также по дороге, которую называют «Кровавая дорога».

Я расскажу Вам о самобытности местных жителей и познакомлю с легендами и историческими фактами, связанными с местностью. Проезжая по живописным лугам, Вы увидите множество лошадей, коров и овец, пасущихся вольно в дикой природе.

На пути нам встретится гора Кертмен, на вершине которой виднеются развалины, издали напоминающие Стоунхэндж, а на самом деле, недостроенный радиолокационный центр. С этой горы ⛰️ я покажу Вам уникальные и захватывающие виды на окружающие ущелья.

На обратном пути Мы посетим уникальные в своем роде карстовые озера Шадхурей. Глубина большого составляет 80 метров. На малом Шадхурее снимался отрывок из кинофильма «Земля Санникова».

Наша поездка будет на подготовленном к бездорожью внедорожнике УАЗ Patriot.

При себе нужно иметь: