Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Кавказу на внедорожнике. Откройте для себя горные дороги, карстовые озера и захватывающие виды на Эльбрус
Экскурсия на плато Канжол и озера Шадхурей предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Кавказа.
Путешественники проедут по таинственной «Кровавой дороге», посетят аулы Кичмалка и Каменномостское, увидят заливные луга и карстовые озера. На плато Канжол откроется захватывающий вид на Эльбрус и другие вершины. В завершение маршрута можно организовать пикник с шашлыками. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит массу положительных эмоций
Лучшее время для посещения плато Канжол и озер Шадхурей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а видимость на высоте 2950 метров превосходная. В мае и сентябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить видимость и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Канжол
Озера Шадхурей
Гора Кертмен
Эльбрус
Описание экскурсии
Живописный путь и озера Шадхурей
Вы прокатитесь по таинственной «Кровавой дороге», увидите горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуетесь заливными лугами, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы. Кроме того, посетите чистейшие карстовые озера Шадхурей и узнаете, эпизоды какого знаменитого советского фильма здесь снимались. А поднявшись на гору Кертмен, оцените захватывающие виды на древние ущелья и рассмотрите руины недостроенного радиолокационного центра, напоминающие по форме Стоунхендж.
Невероятное плато Канжол
Плато Канжол — одна из лучших смотровых площадок региона, расположенная на высоте 2950 метров. С нее вы увидите величественные скалы с колоннами и гротами и крупнейшие вершины Кавказских Минеральных Вод: горы Бештау, Джуца и Машук, Главный Кавказский хребет и Безенгийский ледник. А также вам откроется отличный панорамный вид на двуглавый Эльбрус, расстояние до которого из этой точки составляет всего 10 километров.
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
По желанию можно организовать пикник с шашлыками. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 519 туристов
Давайте знакомиться!
Мы — дружная команда гидов! Более 6 лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно!
Говорят, счастьем нужно читать дальшеуменьшить
делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения.
Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова.
С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и поможем увидеть этот удивительный край по-новому.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Мой отзыв о путешествии на плато Канжол. Выбирали однодневное путешествие и без толпы туристов. Все получилось. Погода отличная. Внизу в Кисловодске – золотая осень, на Плато Канжол –снежная зима. Время- октябрь читать дальшеуменьшить
2025г. Восхитительное путешествие!!! Гид Дмитрий- внимательный и предупредительный человек, интересный рассказчик, опытный водитель и очень увлечен своей работой. Путешествие получилось длинным, на весь день. Мы проезжали кабардинские и балкарские поселки. Любовались мирно и спокойно пасущимися коровками и барашками. А маскирующиеся под мустангов прекрасные лошади сопровождали нас на каждом склоне. Осень радовала красками спелого кизила и изумительным бархатным цветом лощин. Побывали на двух озерах Шадхурей. Теперь у меня в планах пересмотреть филь «Земля Санникова». Далее, на заброшенном строении советских времен- радиолокационная станция- место из фантастического фильма. Само плато Канжол - потрясающее место, прямо напротив Эльбруса. Вокруг дикая природа. Место охраняемое - это территория Верхне-Малкинского заказника (на въезде стоит охрана). Егеря рассказали местный легенды и исторические факты, что дополнительно скрасило поездку. Погода была прекрасная, Эльбрус открылся нам во всей красе!!! Ни одного облачка на небе! Большой Кавказский хребет припорошенный снегом как обрамление чудесной картины, созданной природой. К этим видам невозможно привыкнуть- это КРАСОТА! Головокружительные пропасти и медленно кружащие над ними великолепные гордые орлы. Каждый поворот головы ловил мгновения, нарисованные природой, погодой и нетронутые человеком красоты и пусть так будет долго. Пусть не будет вулкана Эльбрус. а будет красивейшая вершина, подпираемая неприступными склонами, обвитая лентами дорог, охраняемая зорким взором орлов. А подарком для меня стала финишная остановка перед спуском – я увидела склон Казбека, вершуну, которая открывалась при хорошей погоде из окна моего дома в Грозном. Рекомендую экскурсию, рекомендую гида и рекомендую купить белый сыр в кафе в начале экскурсии. Дмитрию желаю новых маршрутов и пусть все сложится в елочку!
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Кирилл
Ездили с семьей на экскурсию на плато Канжол 23 сентября 2025 года. Нашим гидом был Алексей - прекрасный и опытный водитель, отлично знающий дорогу и чувствующий автомобиль. Дорога на само читать дальшеуменьшить
плато не самая простая, но и не выматывающая. Да и пейзажи за окнами автомобиля постоянно меняются и не дают соскучиться или устать. Но что такое дорога по сравнению с такими видами, которые открываются в конце?! Это же просто Космос, который однозначно стоит того, чтобы до него добраться! Кажется, что до Эльбруса можно дотянуться рукой. Прекрасным бонусом стало посещение плато Шаджатмаз по дороге на Канжол. И еще очень повезло с погодой. Времени хватило на все, а на обратном пути еще и заехали перекусить самыми вкусными карачаевскими хычинами. В общем, твердая "5" и мои искренние рекомендации.
+2
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Оксана
Воспользовались второй раз покупкой экскурсии через этот сайт и опять остались полностью довольны. Дмитрий отличный экскурсовод,очень любит место где он родился и вырос,очень интересно рассказывал нам про безумно красивые места читать дальшеуменьшить
которые он нам показывал. Организовал нам чай,кофе с видом на Эльбрус и безумно вкусный шашлык. Думали видели уже все в КМВ,а нет такая красота ещё есть. Спасибо большое Дмитрию за эмоции для нашей семьи. Успехов Вам и крепкого здоровья 🌸🌸🌸
+2
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М
Марина
Нам тоже Плато Канжол понравилось больше чем Бермамыт. Дорога долгая и достаточно тяжелая, но не смотря на это, экскурсия была лучшая из пяти, на которых мы были в этот отпуск. читать дальшеуменьшить
Фотографии самые лучшие! Нам не повезло с погодой, практически всю дорогу мы ехали в тучах, но доехав до вершины мы оказались над облаками, сверху солнце, горы и практически рядом Эльбрус. Ездили с Вячеславом. Отличный водитель, собеседник, очень много информации. Он и правда лучший)) И отдельное спасибо за свежесваренный кофе в горах!
+2
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Сергей
Очень хорошая экскурсия! Получили море незабываемых впечатлений! Чудесные виды Эльбруса! Замечательный профессиональный водитель и экскурсовод! Очень помогает уверенность и мастерство Дмитрия, его знание местности и особенностей дорог, потому что иногда читать дальшеуменьшить
неопытному путешественнику бывает страшно. Однако все перекрывают впечатления от горных ландшафтов, волшебные виды Эльбруса и Кавказского хребта. Я раньше думал, что такое можно увидеть только на картинах, однако убедился, что наша природа способна впечатлять и удивлять. Всем рекомендую!
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А
Александр
Спасибо Кириллу за отличную экскурсию! Все было на высоте! Всем советую совершить это незабываемое путешествие!
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