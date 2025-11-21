Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия на плато Канжол и озера Шадхурей предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Кавказа.



Путешественники проедут по таинственной «Кровавой дороге», посетят аулы Кичмалка и Каменномостское, увидят заливные луга и карстовые озера. На плато Канжол откроется захватывающий вид на Эльбрус и другие вершины. В завершение маршрута можно организовать пикник с шашлыками. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит массу положительных эмоций

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Канжол и озер Шадхурей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а видимость на высоте 2950 метров превосходная. В мае и сентябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить видимость и комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.