Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день

Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Кисловодска
Вы проедете на внедорожнике по фантастическими красивым горным ⛰️ дорогам, полюбуетесь карстовыми озерами и рассмотрите главные вершины Кавказских Минеральных Вод.

А также понаблюдаете за жизнью древних аулов, услышите местные легенды и познакомитесь с традициями и обычаями черкесов.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 1200010 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день

Что вас ожидает

Живописный путь и озера Шадхурей
Вы прокатитесь по таинственной «Кровавой дороге», увидите горные аулы Кичмалка и Каменномостское и полюбуетесь заливными лугам, на которых вольно пасутся лошади, коровы и овцы. Кроме того, посетите чистейшие карстовые озера Шадхурей и узнаете, эпизоды какого знаменитого советского фильма на них снимались. А поднявшись на гору Кертмен, оцените захватывающие виды на древние ущелья и рассмотрите руины недостроенного радиолокационного центра, напоминающие по форме Стоунхендж.

Невероятное плато Канжол
Плато Канжол — одна из лучших смотровых площадок региона, расположенная на высоте 2950 метров. Вы увидите с нее величественные скалы с колоннами и гротами и крупнейшие вершины Кавказских Минеральных Вод: горы ⛰️ Бештау, Джуца и Машук, Главный Кавказский хребет и Безенгийский ледник. А также вам откроется отличный панорамный вид на двуглавый Эльбрус, расстояние до которого из этой точки составляет всего 10 километров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
  • По желанию можно организовать пикник с шашлыками. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.
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Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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