Экскурсия из Кисловодска в Домбай предлагает уникальный шанс увидеть Кавказ во всей его красе. Путешествие включает остановки на перевале Гум-Баши и у древнего Сентинского храма. В Тебердинском заповеднике вы насладитесь природными ландшафтами и величественными ледниками. Домбай очарует вас своими видами и возможностью подняться в горы на канатной дороге
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горы
- ⛪ Древние храмы
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🌲 Природные заповедники
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Тебердинский заповедник
- Гум-Баши
- Сентинский храм
- Домбайская поляна
Описание экскурсии
На северных склонах Большого Кавказа раскинулся Тебердинский заповедник. Его территорию пересекает благоустроенная дорога к подножию Главного Кавказского хребта. Она приведёт нас к природным достопримечательностям этих мест и главной цели поездки — всесезонному курорту Домбай.
План путешествия
- Покинув Кисловодск, первую остановку мы сделаем на красочном перевале Гум-Баши. Исследуем скалы из известняков и песчаников, давших название этому месту. На одном из горных склонов попробуем разглядеть тропу, ведущую к вершине Эльбруса.
- По пути в Карачаевск рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм — один из пяти древнейших храмов 10-го века на территории России.
- У осетинского селения им. Коста Хетагурова поднимемся на святую гору Шоан — на ней находится христианский собор Георгия Победоносца, признанный величайшим памятником всероссийского значения.
- И вот мы в сердце Тебердинского заповедника! Полюбуемся природными ландшафтами: горами, ледниками, лесами. Понаблюдаем, как шумит и грохочет красивейшая река этих мест — Уллу-Муруджу.
- Знаменитый посёлок Домбай встретит вас завораживающими видами и чистым горным воздухом. Можете подняться в горы на канатной дороге (за отдельную плату) или прогуляться по Домбайской поляне.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
- В стоимость включены транспортные услуги и сопровождение в пути
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
Дополнительные расходы
- Канатная дорога — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Обед в кафе с местной кухней — от 500 рублей с человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1210 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
2 окт 2024
Экскурсия очень понравилась.
Хорошо продуманный маршрут через горы с необыкновенной красоты природой. Перевал Гум-Баши, красивый вид на Эльбрус. Далее Теберда, красивые горные реки и реликтовые леса. Всё это сопровождалось интересными расказами
Ю
Юрий
9 июл 2024
Прекрасная поездка, гибкая адаптация маршрута под наши интересы, интересные рассказы Владимира, не перенасыщенные, как бывает, а более душевные - как раз как мы любим!
Рекомендуем настоятельно и данное направление, и конкретно Владимира)
Светлана
28 окт 2023
Хорошая экскурсия, великолепный Домбай. Владимир - приятный собеседник. Рекомендую. Приготовьтесь к долгой дороге, но она этого стоит.
