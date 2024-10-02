Экскурсия из Кисловодска в Домбай предлагает уникальный шанс увидеть Кавказ во всей его красе. Путешествие включает остановки на перевале Гум-Баши и у древнего Сентинского храма. В Тебердинском заповеднике вы насладитесь природными ландшафтами и величественными ледниками. Домбай очарует вас своими видами и возможностью подняться в горы на канатной дороге

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На северных склонах Большого Кавказа раскинулся Тебердинский заповедник. Его территорию пересекает благоустроенная дорога к подножию Главного Кавказского хребта. Она приведёт нас к природным достопримечательностям этих мест и главной цели поездки — всесезонному курорту Домбай.

План путешествия

Покинув Кисловодск, первую остановку мы сделаем на красочном перевале Гум-Баши. Исследуем скалы из известняков и песчаников, давших название этому месту. На одном из горных склонов попробуем разглядеть тропу, ведущую к вершине Эльбруса.

По пути в Карачаевск рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм — один из пяти древнейших храмов 10-го века на территории России.

У осетинского селения им. Коста Хетагурова поднимемся на святую гору Шоан — на ней находится христианский собор Георгия Победоносца, признанный величайшим памятником всероссийского значения.

И вот мы в сердце Тебердинского заповедника! Полюбуемся природными ландшафтами: горами, ледниками, лесами. Понаблюдаем, как шумит и грохочет красивейшая река этих мест — Уллу-Муруджу.

Знаменитый посёлок Домбай встретит вас завораживающими видами и чистым горным воздухом. Можете подняться в горы на канатной дороге (за отдельную плату) или прогуляться по Домбайской поляне.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva

В стоимость включены транспортные услуги и сопровождение в пути

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!

Дополнительные расходы