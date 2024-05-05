1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKRISTINA5 мая 2024Поездка в Домбай 27.04.24🏔 Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не
- ААлександр2 мая 2024Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.
- ДДмитрий30 апреля 2024Тамара очень интересный и познавательный гид! Нам гид понравился. Минус - достаточно резко водит машину, сзади это ощущалось, но после
- ААнна24 апреля 2024Очень красивые локации, много классных фото. Ощущение какой-то невероятности от масштабов гор и их красоты. Осталась очень довольна. Но лицо немного подгорело на солнце. Обязательно мажтесь солнцезащитным кремом. 😄
- ААндрей12 апреля 202411.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда! Однозначно рекомендую ребят, машины в хорошем состоянии, гиды подготовлены. Горы, просто сказка!
- ССветлана12 февраля 2024Поездка прошла хорошо, с погодой очень сильно повезло - солнечно, гид Тахир рассказывал интересные истории
- ААлла9 января 2024Отличная экскурсия,все прошло замечательно, но самое главное это наш водитель и гид Хасам,очень комфортное вождение,интересная беседа,помощь при поднятие на канатной дороге)),малочисленные группы это здорово! Спасибо организаторам!
- ЕЕкатерина3 января 2024Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем! Александр великолепный водитель, очень пунктуальный и внимательный. Великолепно знает историю края
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озеро Кара-Кёль»
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