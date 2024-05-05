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могу не поехать в этот чудесный посёлок среди зелёных гор. Изначально думала, что увезут-привезут, как и большинство экскурсий, но нет. Началась поездка с приключения со спасением щенка, поисками ветеринара в Карачаевске и передачей щенка в добрые руки. Конечно "спасательная операция" была согласована со всей группой, потерянные пару часов никак не отразились на последующей экскурсии, успели и посетить все красивые места Домбая, сделать фотографии, и поесть в прекрасном горном кафе, все было по плану, просто вернулись домой немного позже. А теперь о человеке, без которого это приключение бы не случилось, нашем гиде - Тамаре. Тамара - это человек -жизнь, очень интересно подаёт информацию, обладает хорошими навыками коммуникации, отличным чувством юмора, уверенно ведёт машину в горах. Спасибо!!! Один минус - так и не обменяли меня на баранов🐏 ну да ладно, повод приехать ещё раз😉