Озеро Кара-Кёль – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Кара-Кёль» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - к красотам Домбая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47003 760 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KRISTINA
    5 мая 2024
    Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
    Поездка в Домбай 27.04.24🏔 Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не
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    могу не поехать в этот чудесный посёлок среди зелёных гор. Изначально думала, что увезут-привезут, как и большинство экскурсий, но нет. Началась поездка с приключения со спасением щенка, поисками ветеринара в Карачаевске и передачей щенка в добрые руки. Конечно "спасательная операция" была согласована со всей группой, потерянные пару часов никак не отразились на последующей экскурсии, успели и посетить все красивые места Домбая, сделать фотографии, и поесть в прекрасном горном кафе, все было по плану, просто вернулись домой немного позже. А теперь о человеке, без которого это приключение бы не случилось, нашем гиде - Тамаре. Тамара - это человек -жизнь, очень интересно подаёт информацию, обладает хорошими навыками коммуникации, отличным чувством юмора, уверенно ведёт машину в горах. Спасибо!!! Один минус - так и не обменяли меня на баранов🐏 ну да ладно, повод приехать ещё раз😉

  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
    Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.
    Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорогаХорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорогаХорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
    Тамара очень интересный и познавательный гид! Нам гид понравился. Минус - достаточно резко водит машину, сзади это ощущалось, но после
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    намека на это все стало прекрасно. В целом если сравнивать Домбай и Эльбрус, то природа очень хороша там и там, а вот комфортней больше на Эльбрусе!

    Тамара очень интересный и познавательный гид! Нам гид понравился. Минус - достаточно резко водит машину, сзади
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
    Очень красивые локации, много классных фото. Ощущение какой-то невероятности от масштабов гор и их красоты. Осталась очень довольна. Но лицо немного подгорело на солнце. Обязательно мажтесь солнцезащитным кремом. 😄
  • А
    Андрей
    12 апреля 2024
    Из Кисловодска - к красотам Домбая
    11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда! Однозначно рекомендую ребят, машины в хорошем состоянии, гиды подготовлены. Горы, просто сказка!
    11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!11.04.24 Кисловодск-Домбай. Гид Владимир, отлично провел экскурсию. Дорога и виды с горы Домбай великолепны, вкусная еда!
  • С
    Светлана
    12 февраля 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
    Поездка прошла хорошо, с погодой очень сильно повезло - солнечно, гид Тахир рассказывал интересные истории
  • А
    Алла
    9 января 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
    Отличная экскурсия,все прошло замечательно, но самое главное это наш водитель и гид Хасам,очень комфортное вождение,интересная беседа,помощь при поднятие на канатной дороге)),малочисленные группы это здорово! Спасибо организаторам!
  • Е
    Екатерина
    3 января 2024
    Из Кисловодска - к красотам Домбая
    Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем! Александр великолепный водитель, очень пунктуальный и внимательный. Великолепно знает историю края
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    и чувствуется, что очень любит и гордится им. На всех остановках давал нам достаточно времени, чтобы сфотографироваться и погулять. От снежных вершин Домбая мы остались в полнейшем восторге, поднимались на канатной дороге на самый верх, сердце просто замирало от красоты! Кстати, именно Александр помог нам сделать выбор между Домбаем и Эльбрусом, заранее проверив погоду в обеих локациях. Спасибо вам большое за ваш профессионализм и чувство юмора, и надеемся на встречи еще!)))

    Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!Замечательная экскурсия с Александром на Домбай, мы довольны абсолютно всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озеро Кара-Кёль»

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  1. Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
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  4. Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
  5. Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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