Экскурсия на электровелосипеде по каньонам Кисловодска - это идеальный выбор для тех, кто стремится объединить активный отдых с комфортным изучением природных красот.
Вас ждет захватывающее путешествие по Березовому и Аликоновскому ущельям,
Вас ждет захватывающее путешествие по Березовому и Аликоновскому ущельям,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Удобные электровелосипеды для всех
- 🌄 Живописные виды Кавминвод
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🏞️ Посещение Медовых водопадов
- 🏊♂️ Купание в горной реке
- 🛡️ Безопасный маршрут средней сложности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии на электровелосипедах по каньонам Кисловодска. В это время природа расцветает, создавая живописные пейзажи, которые делают поездку незабываемой. Также продолжительность светового дня позволяет наслаждаться маршрутом дольше. Весна и осень тоже хороши для путешествия, когда комфортная температура и меньше туристов, что делает поездку более уединенной и спокойной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Березовое ущелье
- Аликоновское ущелье
- Медовые водопады
Описание экскурсии
Покорить два ущелья Кавминвод
Маршрут составлен таким образом, чтобы вы успели полюбоваться разными ландшафтами в окрестностях Кисловодска — холмами и горными равнинами, речушками и водопадами. По пути мы сможем останавливаться в особо живописных местах, чтобы сделать фото. Наш путь лежит через два ущелья:
- Березовое ущелье, которое протянулось на 18 км от плато Бермамыт до окраины Кисловодска. Отсюда мы начнем прогулку: проедем вдоль доломитовых скал, обрамляющих ущелье, а в жаркий день сможем сделать остановку у горной реки и искупаться.
- Аликоновское ущелье, по дну которого бежит речка Аликоновка. Отсюда мы проедем прямиком к знаменитым Медовым водопадам.
Транспорт, доступный всем
Электрические велосипеды позволят преодолеть маршрут велосипедистам любого возраста и уровня физической подготовки. Вам даже не придется усиленно крутить педали — электровелосипед сам провезет вас к природным красотам, до которых невозможно добраться за один день пешком или на обычном велосипеде.
Организационные детали
- Участникам выдаются электровелосипеды, шлем, очки, перчатки
- Маршрут средней сложности, протяженность 20-30 км
- Для электровелосипедов есть ограничение по весу — до 90 кг
- Маршрут может быть скорректирован под ваш уровень подготовки в целях безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Замок коварства и любви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 352 туристов
Профессиональный фотограф с большим опытом путешествий по Кавказу. Покажу вам красоты Кавказских Минеральных вод и места, до которых нечасто добираются туристы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Анатолия за отлично организованную индивидуальную велопрогулку. Главная ценность этой поездки — индивидуальный подход. Я предупредила об уровне своей подготовки, и Анатолий составил маршрут так, чтобы он был интересным,
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Е
Заказывали поездку с сыном 12 лет. Остались в полном восторге. До этого катались только на обычных велосипедах, на любительском уровне. Достаточно быстро привыкаешь к управлению и плюсам езды на электровелосипеде.
+1
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З
брали прогулку с мужем до Медовых водопадов. отличная живописная прогулка с чудесным человеком Анатолием! Ехать легко благодаря электронике.
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Экскурсия на электровелосипедах по окрестностям Кисловодска очень понравилась. Анатолий объяснил, как ими управлять, оказалось совсем не сложно. Здорово было быстро погонять не только по асфальту, но и по бездорожью. Красивая природа, заезжали на Медовые водопады и родник. Экскурсию могу смело рекомендовать.
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Очень необычная и зажигательная получилась вело-экскурсия с Анатолием. Кроме красот вокруг удалось даже почувствовать себя детьми, гоняющими на «великах» по полям. Всем рекомендуем!
+2
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П
Все отлично! Большущее спасибо!
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