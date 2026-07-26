Экскурсия на электровелосипеде по каньонам Кисловодска - это идеальный выбор для тех, кто стремится объединить активный отдых с комфортным изучением природных красот.Вас ждет захватывающее путешествие по Березовому и Аликоновскому ущельям,

где вы сможете насладиться не только великолепными пейзажами, но и прохладой горных рек. Маршрут экскурсии разработан так, чтобы участники могли без труда достичь самых живописных уголков Кавминвод, включая знаменитые Медовые водопады. Электровелосипеды обеспечивают легкость передвижения по маршруту, делая эту экскурсию доступной для велосипедистов любого возраста и уровня подготовки. В стоимость включены трансфер от места отдыха до начала маршрута и обратно, а также необходимое снаряжение: электровелосипед, шлем, очки, перчатки. Экскурсия предусматривает маршрут средней сложности длиной 20-30 км, который может быть скорректирован в зависимости от вашего уровня подготовки. Приглашаем вас присоединиться к нам и насладиться незабываемыми впечатлениями от поездки по каньонам Кисловодска на электровелосипеде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для экскурсии на электровелосипедах по каньонам Кисловодска. В это время природа расцветает, создавая живописные пейзажи, которые делают поездку незабываемой. Также продолжительность светового дня позволяет наслаждаться маршрутом дольше. Весна и осень тоже хороши для путешествия, когда комфортная температура и меньше туристов, что делает поездку более уединенной и спокойной.

Сейчас август — это идеальное время.