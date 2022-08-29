Хотелось бы поблагодарить Анатолия за экскурсию на электровелосипеде.

Это была заключительная поездка в отпуске и, казалось бы, плохая погода должна была испортить планы, но нет. Дождь придал этому дню драйва и экстрима, тем более у нашего гида были подготовлены непромокаемые костюмы на случай непогоды, да и в целом все было схвачено: каждому был выдан рюкзачок с водой, шлем, перчатки. Поездка оказалась захватывающей, несложной и интересной. Наша дорога проходила сначала через поля, затем спускалась к медовым водопадам, где мы смогли самостоятельно погулять и полюбоваться красотой, путь обратно лежал через ущелье каньона. Так же мы сделали остановку у самого длинного зиплайна на Кавказе, при большом желании вы сможете прокатиться по нему над пропастью, а если у вас итак достаточно адреналина в крови, можно просто покататься на качелях над ущельем, что мы и сделали)

Это была в меру экстримальная и очень запоминащаяся поездка. Мы вернулись мокрые, грязные и очень довольные собой. На протяжение всего пути мы находились под пристальным наблюдением Антолия, а так же его камеры, он снимал наши крутые спуски и особо живописные места.

Будьте уверены, даже в плохую погоду вы останетесь в восторге от этой экскурсии. Увидете красивейшие луга, водопады, скалистые каньоны, горные речки.

Спасибо за шквал хороших эмоций и новых впечатлений!