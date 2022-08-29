По каньонам Кисловодска на электровелосипеде

Прокатиться по красивейшим ландшафтам в окрестностях города и совсем не устать

5
7 отзывов
Электриовелосипеды одинаково оценят и любители активного отдыха, и тот, кто хочет насладиться природой без утомительной нагрузки.

Мы доберемся до мест, куда сложно попасть пешком, прокатимся по Березовому и Аликоновскому ущельям, освежимся в горной реке и окажемся у Медовых водопадов. И конечно, на протяжении всего пути будем любоваться пейзажами Кавминвод!
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
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Описание

Что вас ожидает

Покорить два ущелья Кавминвод

Маршрут составлен таким образом, чтобы вы успели полюбоваться разными ландшафтами в окрестностях Кисловодска — холмами и горными равнинами, речушками и водопадами. По пути мы сможем останавливаться в особо живописных местах, чтобы сделать фото. Наш путь лежит через два ущелья:

  • Березовое ущелье, которое протянулось на 18 км от плато Бермамыт до окраины Кисловодска. Отсюда мы начнем прогулку: проедем вдоль доломитовых скал, обрамляющих ущелье, а в жаркий день сможем сделать остановку у горной реки и искупаться.
  • Аликоновское ущелье, по дну которого бежит речка Аликоновка. Отсюда мы проедем прямиком к знаменитым Медовым водопадам — вы прогуляетесь у этой природной достопримечательности и услышите местную легенду о древних пчелах, которые устраивали здесь ульи.

Транспорт, доступный всем

Электрические велосипеды позволят преодолеть маршрут велосипедистам любого возраста и уровня физической подготовки. Вам даже не придется усиленно крутить педали — электровелосипед сам провезет вас к природным красотам, до которых невозможно добраться за один день пешком или на обычном велосипеде.

Организационные детали

  • От Кисловодска до места старта едем на машине, трансфер от вашего места отдыха и обратно входит в стоимость
  • Участникам выдаются электровелосипеды, шлем, очки, перчатки
  • Маршрут средней сложности, протяженность 20-30 км
  • С маршрутом справятся люди с любой подготовкой, но для электровелосипедов есть ограничение по весу — до 90 кг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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С
29 авг 2022
Отличная велопрогулка подучилась. Наверное лучшая активность в городе. Ещё и виды по дороге просто огонь 🔥
О
23 авг 2022
Я в восторге! Это было настоящее приключение!
За что хвалю:
- чёткая адекватная коммуникация до поездки и во время поездки (мне важно),
- в начале поездки был представлен план - куда поедем, сколько времени (мне важно),
- ранее я никогда не каталась на электровелосипедах, Анатолий всё рассказал и показал, а также уделял достаточно времени в процессе поездки тому, как у меня получается,
- места наикрасивейшие! мой маршрут был в ущелье реки Берёзовой.
Советы:
- берите сменную обувь (переодеться после), т. к. в процессе пересекаются ручьи и река (там мелко, но ноги намочите даже в жару),
- я бы посоветовала взять и сменную одежду (переодеться после если вспотеете или испачкаетесь),
- летом крем от загара (мазать шею и руки, я забыла про руки),
- летом купальник (на моём маршруте была возможность искупаться в речке и в озере).
Н
23 авг 2022
20.08.2022 Мы с сыном (14 лет) приняли участие в велопрогулке с Анатолием на электровелосипедах. То, что касается технической части маршрута: отличная организация маршрута, подготовленное оборудование, грамотный и понятный инструктаж во время прогулки. Ну а в части видов и эмоций: отличная альтернатива для более менее физических подготовленных людей осмотреть Кисловодск и его окрестности. Огромная благодарность Анатолию! Мы с сыном в восторге от проведённого времени!
О
26 июля 2022
Замечательный гид, знает заветные уголки национального парка и выбирает самые красивые локации для катания👍
Ирина
23 июля 2022
Во время велопутешествия - а это было именно оно! - мы увидели все очарование природы Кавказа: альпийские луга, горные речки, оранжевые горы, лошадей, ослика и даже верблюда!
С погодой нам повезло, дорога была нескользкая, но грязь местами и форсирование горных речек все же требуют сменной обуви. Ее лучше взять с собой, чтобы потом переобуться в сухое.
Кроме поирясающих пейзажей сам маршрут просто отличный! Крутые спуски - сплошной адреналин и хороший способ порактиковаться в езде на велосипеде. А велосипеды у Анатолия отличные, без труда можно забраться на любой склон.
Мы совершенно не устали, но впечатлений получили просто вагон!
Большое спасибо Анатолию за отличное настроение и яркие впечатления!
Во время велопутешествия - а это было именно оно! - мы увидели все очарование природы Кавказа:Во время велопутешествия - а это было именно оно! - мы увидели все очарование природы Кавказа:Во время велопутешествия - а это было именно оно! - мы увидели все очарование природы Кавказа:Во время велопутешествия - а это было именно оно! - мы увидели все очарование природы Кавказа:
У
21 июля 2022
Хотелось бы поблагодарить Анатолия за экскурсию на электровелосипеде.
Это была заключительная поездка в отпуске и, казалось бы, плохая погода должна была испортить планы, но нет. Дождь придал этому дню драйва и экстрима, тем более у нашего гида были подготовлены непромокаемые костюмы на случай непогоды, да и в целом все было схвачено: каждому был выдан рюкзачок с водой, шлем, перчатки. Поездка оказалась захватывающей, несложной и интересной. Наша дорога проходила сначала через поля, затем спускалась к медовым водопадам, где мы смогли самостоятельно погулять и полюбоваться красотой, путь обратно лежал через ущелье каньона. Так же мы сделали остановку у самого длинного зиплайна на Кавказе, при большом желании вы сможете прокатиться по нему над пропастью, а если у вас итак достаточно адреналина в крови, можно просто покататься на качелях над ущельем, что мы и сделали)
Это была в меру экстримальная и очень запоминащаяся поездка. Мы вернулись мокрые, грязные и очень довольные собой. На протяжение всего пути мы находились под пристальным наблюдением Антолия, а так же его камеры, он снимал наши крутые спуски и особо живописные места.
Будьте уверены, даже в плохую погоду вы останетесь в восторге от этой экскурсии. Увидете красивейшие луга, водопады, скалистые каньоны, горные речки.
Спасибо за шквал хороших эмоций и новых впечатлений!
Хотелось бы поблагодарить Анатолия за экскурсию на электровелосипеде.Хотелось бы поблагодарить Анатолия за экскурсию на электровелосипеде.Хотелось бы поблагодарить Анатолия за экскурсию на электровелосипеде.
Елизавета
19 июля 2022
Это абсолютно уникальная и невероятная поездка, потому что ты включен в весь процесс. Когда едешь по цветущим лугам или среди ущелий, видишь лошадей, животных не через стекло машины, а просто рядом с собой, чувствуешь всю силу и мощь Кавказа.
Самое важное это конечно же безопасность и здесь делается для этого всё, начиная от подбора программы (исходя из ваших желаний, возможностей),шлем, экипировка, и заканчивая инструктажом как работает электровелосипед, как работать газом, как спускаться с крутых склонов и безопасно проезжать их 🔥.
Гид-велосипедист Анатолий сделал этот день потрясающим, такое приключение точно запомнится на всю жизнь 😍

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