Маршрут составлен таким образом, чтобы вы успели полюбоваться разными ландшафтами в окрестностях Кисловодска — холмами и горными равнинами, речушками и водопадами. По пути мы сможем останавливаться в особо живописных местах, чтобы сделать фото. Наш путь лежит через два ущелья:
Электрические велосипеды позволят преодолеть маршрут велосипедистам любого возраста и уровня физической подготовки. Вам даже не придется усиленно крутить педали — электровелосипед сам провезет вас к природным красотам, до которых невозможно добраться за один день пешком или на обычном велосипеде.