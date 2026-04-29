Предлагаем забыть о повседневных заботах и понаблюдать за жизнью города из окна кабриолета. Вы проедете по живописным улочкам, увидите гору-кольцо и Курортный парк. Насладитесь свежим горным воздухом и прислушаетесь к звукам природы. Узнаете, чем живут Кавказские Минеральные Воды, и почувствуете их атмосферу.
Описание экскурсии
- Набережная реки Подкумок. Прогулочная зона вдоль реки с красивыми ландшафтами и архитектурой. Здесь можно сделать яркие снимки и полюбоваться видами.
- Курортный парк. Центральная достопримечательность Кисловодска. Славится своими фонтанами, беседками и минеральными источниками. Вы можете заглянуть в Нарзанную галерею и испить лечебной воды.
- Замок коварства и любви. Удивительное сооружение высоко в горах. Легендарное место с романтической атмосферой, которое обязательно понравится влюблённым.
- Гора-кольцо. Природное образование в виде скалы с большим отверстием посередине. Отличный объект для фотографий.
В этой поездке вы:
- рассмотрите здания курортного стиля и узнаете о значении архитектурных элементов.
- откроете тайны минеральных вод и лечебных грязей.
- познакомитесь с обычаями коренных жителей, по желанию отведаете блюда национальной кухни.
- ощутите ритм современного города и поймёте, насколько преобразился район курортного лечения.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кабриолете.
- Рекомендуем проводить поездку утром или вечером, чтобы избежать дневной жары.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, головной убор и бутылку воды. Напитки и еда оплачиваются дополнительно и по желанию.
- Маршрут проходит преимущественно по ровным дорогам, возможен подъём на небольшую высоту.
- С вами будет гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 637 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
от 13 200 ₽ за человека