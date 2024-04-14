Чтобы раз и навсегда влюбиться в Кисловодск точно необходимо сложить воедино архитектуру царского периода, новые достижения человечества, уникальную природу, созданную первопоселенцами курорта, и тщательно оберегаемую нашими современниками. И я помогу вам собрать этот пазл!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Места съемок фильма «Чебурашка»
- Красные каменни
- Царская площадка
- Грот «Случайных встреч»
- Мостик «Дамский каприз»
- Зеркальный пруд и павильон «Стеклянная струя»
- Цветочный календарь
- Лермонтовская площадка
- Колоннада
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы с вами совершим пешеходную прогулку вдали от шумных толп стандартных экскурсионных маршрутов. Наш променад начнется наверху Каскадной лестницы, протянется по среднему парку и завершится в исторической части города. Мы пройдем по тенистым аллеям терренкура 2Б, загадаем желание на Красных камнях, подышим целебным воздухом горы Сосновой, узнаем историю Царской площадки, сделаем крутые фотографии на мостике «Дамский каприз». Вас ждут три часа продуктивной и увлекательной прогулки по дорожкам здоровья, дегустация нарзана, погружение в историю рождения Кисловодска и обязательное посещение съемочных площадок самого кассового за всю историю российского кинопроката фильма — «Чебурашка» (даже тех, до которых не доходит ни одна экскурсия). Маршрут построен таким образом, что даже самый неподготовленный путешественник с легкостью его преодолеет и останется впечатлен незабываемыми пейзажами, а главное, будет гордиться собой!
Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места съемок фильма «Чебурашка»
- Красные каменни
- Царская площадка
- Грот «Случайных встреч»
- Мостик «Дамский каприз»
- Зеркальный пруд и павильон «Стеклянная струя»
- Цветочный календарь
- Лермонтовская площадка
- Колоннада
- Нарзанная галерея
- Главные нарзанные ванны
Что включено
- Услуги гида, демонстрация фотоматериалов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Завершение: Главные нарзанные ванны
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- На экскурсии рекомендована спортивная форма одежды и обуви
- Возьмите с собой маленькую бутылку питьевой воды
- Можно взять с собой палки для скандинавской ходьбы, а также зонт или дождевик, на случай пасмурной погоды
- Прогулка подойдет для семей с детьми 7+, наш путь пролегает сверху вниз, за исключением одного непродолжительного подъема
- Оплату можно произвести наличными или переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Beketova
14 апр 2024
Удивительно интересная экскурсия! Интересная девушка гид! Познания истории Кисловодска поражают! Очень советую таким же как мы, однодневным туристам. Хорошее время препровождение! Однозначно рекомендую!
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