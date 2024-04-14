Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы с вами совершим пешеходную прогулку вдали от шумных толп стандартных экскурсионных маршрутов. Наш променад начнется наверху Каскадной лестницы, протянется по среднему парку и завершится в исторической части города. Мы пройдем по тенистым аллеям терренкура 2Б, загадаем желание на Красных камнях, подышим целебным воздухом горы Сосновой, узнаем историю Царской площадки, сделаем крутые фотографии на мостике «Дамский каприз». Вас ждут три часа продуктивной и увлекательной прогулки по дорожкам здоровья, дегустация нарзана, погружение в историю рождения Кисловодска и обязательное посещение съемочных площадок самого кассового за всю историю российского кинопроката фильма — «Чебурашка» (даже тех, до которых не доходит ни одна экскурсия). Маршрут построен таким образом, что даже самый неподготовленный путешественник с легкостью его преодолеет и останется впечатлен незабываемыми пейзажами, а главное, будет гордиться собой!