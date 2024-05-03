читать дальше

Шикарные виды, очень повезло с погодой. В 12 часов, когда спускались вниз было уже огромное количество людей. Гижгит покорило красотой, красивейшими видами с высоты. Наш гид был Сергей. Умный, очень воспитанный, знающий историю и обычаи края человек. Очень интересно рассказывает. Видно, что человек получает удовольствие от работы. И ему действительно важно, чтобы туристы закончили день с положительными эмоциями. Помог сделать красивые, видовые фото. Сергей прирожденный фотограф! Мы много, что видели, туристы с "запросами", но это точно один из лучших дней за много лет. Наилучшие рекомендации и по поездке и, особенно, по гиду.