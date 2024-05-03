1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина3 мая 2024Экскурсия потрясающая! Красивые виды сопровождали нас на всем маршруте) мы покорили часть Эльбруса, а Эльбрус покорил наши сердца. Озеро Гижгит завораживает! Гид Дмитрий - профессионал, очень интересно рассказал про историю всего Кавказа, отвечал на любые интересующие нас вопросы, аккуратный водитель. Спасибо за экскурсию!
- ААнгелина21 апреля 2024Провели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы и позитивное настроение!!! Увидели красоты края с локаций, куда не каждого туриста возят) Лучше гор могут быть только горы!
- ННаталья7 октября 2023Потрясающая экскурсия. На Эльбрус выехали в 6 утра. К 9 были на месте. И на вершину доехали одними из первых.
- ААлексей30 сентября 2023Экскурсия с Александром на комфортном УАЗ Патриот была отличной! Повезло с погодой. Нам все понравилось.
- ННаталья23 января 2023Экскурсия очень понравилась! Экскурсия объемная, посетили очень много красивых мест, маршрут великолепный!
- ЮЮлия29 сентября 2022Экскурсия очень интересная, насыщенная впечатлениями. Места божественной красоты. Гид Максим очень эрудированный, много и интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Доброжелателен
- ММарина20 сентября 2022Отличная получилась экскурсия: насыщенная и красивыми видами (фантастического цвета озеро, захватывающий дух перевал), и историческими моментами (заброшенные поселения, город мертвых),
- ААнна19 сентября 2022Спасибо за прекрасную поездку. Водитель-экскурсовод Андрей очень внимательный и позитивный человек, охотно отвечал на все вопросы, благодаря чему, мы узнали
- ЕЕкатерина6 ноября 2020Максима очень приятно слушать, много интересной информации, дорога пролетает незаметно! Места очень тихие, красивые. Комфортное вождение, интеллигентное общение, остались только приятные впечатления - большое спасибо!
- ННадежда19 сентября 2020У нас с Максимом уже не первая экскурсия и как всегда очень интересный рассказ. Сам маршрут продуман на отлично. Виды классные. Посетить этот тур нужно обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Былым»
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