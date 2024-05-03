Былым – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Былым» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эльбрус и озеро Гижгит за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 6 чел.
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
10 часов
1 отзыв
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    3 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит за один день
    Экскурсия потрясающая! Красивые виды сопровождали нас на всем маршруте) мы покорили часть Эльбруса, а Эльбрус покорил наши сердца. Озеро Гижгит завораживает! Гид Дмитрий - профессионал, очень интересно рассказал про историю всего Кавказа, отвечал на любые интересующие нас вопросы, аккуратный водитель. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Ангелина
    21 апреля 2024
    Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
    Провели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы и позитивное настроение!!! Увидели красоты края с локаций, куда не каждого туриста возят) Лучше гор могут быть только горы!
    Провели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы иПровели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы иПровели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы иПровели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы и
  • Н
    Наталья
    7 октября 2023
    Эльбрус и озеро Гижгит за один день
    Потрясающая экскурсия. На Эльбрус выехали в 6 утра. К 9 были на месте. И на вершину доехали одними из первых.
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    Шикарные виды, очень повезло с погодой. В 12 часов, когда спускались вниз было уже огромное количество людей. Гижгит покорило красотой, красивейшими видами с высоты. Наш гид был Сергей. Умный, очень воспитанный, знающий историю и обычаи края человек. Очень интересно рассказывает. Видно, что человек получает удовольствие от работы. И ему действительно важно, чтобы туристы закончили день с положительными эмоциями. Помог сделать красивые, видовые фото. Сергей прирожденный фотограф! Мы много, что видели, туристы с "запросами", но это точно один из лучших дней за много лет. Наилучшие рекомендации и по поездке и, особенно, по гиду.

    Потрясающая экскурсия. На Эльбрус выехали в 6 утра. К 9 были на месте. И на вершинуПотрясающая экскурсия. На Эльбрус выехали в 6 утра. К 9 были на месте. И на вершину
  • А
    Алексей
    30 сентября 2023
    Эльбрус и озеро Гижгит за один день
    Экскурсия с Александром на комфортном УАЗ Патриот была отличной! Повезло с погодой. Нам все понравилось.
  • Н
    Наталья
    23 января 2023
    Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсия объемная, посетили очень много красивых мест, маршрут великолепный!
  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2022
    Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
    Экскурсия очень интересная, насыщенная впечатлениями. Места божественной красоты. Гид Максим очень эрудированный, много и интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Доброжелателен
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    и компетентен. Хотелось бы включить в экскурсию Эльтюбю (некрополь), это по пути, очень красивое место. Из минусов - машина для 4 туристов тесновата. На заднем сиденье с комфортом могут разместиться двое. Если трое (среднего телосложения), то центральный человек будет сильно зажат. Но в целях экономии, конечно, и такой вариант подходит (стоимость берется за машину, а не за количество туристов). В целом экскурсией очень довольны. Фото прошлого года, нынешние снимки ещё не отредактировала.

  • М
    Марина
    20 сентября 2022
    Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
    Отличная получилась экскурсия: насыщенная и красивыми видами (фантастического цвета озеро, захватывающий дух перевал), и историческими моментами (заброшенные поселения, город мертвых),
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    и даже гастрономическими удовольствиями (спасибо гиду за рекомендацию шашлычной). По желанию мог быть и шоппинг сувениров. Ездили с Андреем второй раз и остались снова довольны. Много информации по пути (далеко не все гиды могут ненавязчиво и интересно рассказывать о своих родных местах), которая позволяла не скучать в длинной дороге. Комфортное вождение и темп во время всей поездки. Организационно также все четко. Рекомендуем!

  • А
    Анна
    19 сентября 2022
    Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
    Спасибо за прекрасную поездку. Водитель-экскурсовод Андрей очень внимательный и позитивный человек, охотно отвечал на все вопросы, благодаря чему, мы узнали
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    много интересного, на остановках терпеливо ждал всех, не торопил. Сама экскурсия объемная, мы посетили большое количество красивейших мест, от которых захватывает дух.

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2020
    Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
    Максима очень приятно слушать, много интересной информации, дорога пролетает незаметно! Места очень тихие, красивые. Комфортное вождение, интеллигентное общение, остались только приятные впечатления - большое спасибо!
  • Н
    Надежда
    19 сентября 2020
    Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
    У нас с Максимом уже не первая экскурсия и как всегда очень интересный рассказ. Сам маршрут продуман на отлично. Виды классные. Посетить этот тур нужно обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Былым»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Эльбрус и озеро Гижгит за один день
  2. Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
  3. Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
  4. Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Былым" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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