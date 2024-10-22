Волшебный Кисловодск

Узнайте о богатой истории Кисловодска, прогуляйтесь по Курортному парку и посетите Лермонтовскую скалу. Комфортная экскурсия на автомобиле для всех возрастов
Волшебный Кисловодск - это индивидуальная экскурсия, которая познакомит вас с курортным городом, его историей и природными красотами.

Вы посетите историко-краеведческий музей, где увидите уникальные археологические экспонаты, прогуляетесь по Лермонтовской скале и
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узнаете о знаменитых личностях, связанных с этими местами.

Также вас ждет посещение Нарзанной галереи и прогулка по Курортному парку, одному из крупнейших городских парков мира.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и подходит для всех возрастов, включая людей с ограниченными возможностями и маленьких детей

4.95
148 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🏛 Посещение историко-краеведческого музея
  • 🌄 Прогулка по Лермонтовской скале
  • 💧 Визит в Нарзанную галерею
  • 🌳 Прогулка по Курортному парку
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
    • Волшебный Кисловодск
    Волшебный Кисловодск
    Волшебный Кисловодск
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Историко-краеведческий музей
  • Лермонтовская скала
  • Нарзанная галерея
  • Курортный парк
  • Зеркальный пруд
  • Колоннада
  • Демон

    • Описание экскурсии

    Истоки Кисловодска

    Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года. Я расскажу, как она положила начало будущей жемчужине региона. А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом.

    Дорогами вымышленных и реальных историй

    Возле дома братьев Бландовых неподалеку от музея вы услышите почти детективную историю о кефире, пришедшем в мир именно из этих мест. А затем отправимся в ущелье, где вам предстоит повторить путь героев «Княжны Мери» и проехать к Лермонтовской скале. В этом красивом и очень интересном месте в ближайших окрестностях города будет небольшая прогулка над ущельем. А в завершение экскурсии у дворца в районе Ребровая балка поговорим о Матильде Кшесинской, российской артистке балета, с именем которой людская молва навсегда связала старинное здание.

    Нарзанная галерея и Нижний парк

    Мы также посетим архитектурный памятник 19 века, расположенный в начале Курортного парка, — знаменитую Нарзанную галерею, где поговорим о главном нарзанном источнике города и целебных свойствах воды. Далее будет неутомительная часовая прогулка по старой части Курортного парка, визитной карточки Кисловодска и одного из крупнейших городских парков мира. Вы прогуляетесь до Зеркального пруда — шедевра ландшафтного дизайна начала прошлого века. А еще увидите знаменитую Колоннаду и Демона, где снова вспомним Лермонтова. Кроме того, я покажу наш знаменитый «Пяточок» — центр курортной жизни.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, по запросу можно установить детское кресло
    • Маршрут совсем не сложный, подходит даже для людей с ограниченными возможностями и маленьких детей
    • Посещений лапидария в крепости возможно до 18:00
    • Рекомендую взять с собой маленькую бутылочку воды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 148 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    142
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    Фотографии от путешественников

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    Татьяна
    22 окт 2024
    Ирина провела для нас с супругом интересную экскурсию. Показала место дуэли Печорина, сами бы мы туда не добрались. Несмотря на дождь и снег все прошло отлично.
    И
    11 окт 2024
    Посетили экскурсию 09.10.2024 Благодаря чему полны впечатлений и позитивного настроя на дальнейшее пребывание в этом прекрасном городе! Брали экскурсию с целью окунуться в атмосферу отдыха на курорте и Ирина нам
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    в этом очень помогла. Масса интересной информации, да еще и очень удобно, что экскурсия автомобильная, а Ирина очень опытный водитель! Посетили много локаций и ничуть не устали. Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым.

    Елена
    22 сен 2024
    Ирина нам очень понравилась! Смело рекомендуем эту экскурсию и экскурсию с Ириной на медовые водопады. Не пожалеете.
    М
    1 сен 2024
    Большое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание истории города и региона, пунктуальность, ответы на все наши миллион вопросов, бережную и комфортную доставку по маршруту, рекомендации по ресторанам и местам отдыха:) Было интересно всем - и дочери подростку, и моему папе-пенсионеру, и мне:) обязательно еще вернемся в ваш прекрасный город.
    Большое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание историиБольшое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание истории
    Татьяна
    29 авг 2024
    Замечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. Общение было легким и непринужденным, рассказ очень интересным и содержательным, три часа пролетели незаметно. Для первого знакомства с городом всем рекомендую эту экскурсию и нашего гида Ирину!
    Замечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. ОбщениеЗамечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. Общение
    Наталья
    27 авг 2024
    Огромное спасибо Ирине за знакомство с Кисловодском! За недолгую и неутомительную экскурсию познакомились с прошлым и настоящим города, осмотрели основные достопримечательности, составили планы на дальнейшие прогулки.
    Ирина очень приятный в общении
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    человек, эрудированный, интеллигентный, тактичный. Прекрасный знаток своего края и не только! Прекрасно водит машину по местным непростым дорогам, чувствуешь себя комфортно и безопасно.
    Отдельная благодарность за то, что маршрут экскурсии сразу был перестроен под наши обстоятельства - у сестры была травмированы нога, не могла долго ходить.
    В целом, мы остались очень довольны, уже записались к Ирине на следующую экскурсию!

    И
    19 авг 2024
    Очень хорошая экскурсия. Много интересной и полезной информации без лишней суеты.
    М
    6 авг 2024
    Ирина прекрасный рассказчик и экскурсовод! 3 часа пролетели на одном дыхании. Мы кайфанули! Спасибо!
    И
    1 авг 2024
    Эта экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового и интересного о городе Кисловодск. Благодарим отличного экскурсовода Ирину за прекрасно проведённое время и отличные фото!
    Ольга
    1 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетели ближе к вечеру, поэтому были нюансы). Успели увидеть и сам город и небольшие окрестности. Спасибо за проведенное время.
    Очень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетелиОчень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетелиОчень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетелиОчень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетелиОчень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетели
    В
    24 июл 2024
    Очень доброжелательная девушка провела познавательную экскурсию по Кисловодску. Изучение города рекомендую с её экскурсии.
    Ольга
    12 июл 2024
    Первый день для нас был насыщенный. Однако экскурсия в 3 часа не напрягла. Нас возили, водили за ручку, что было просто необходимо моим родителям- инвалидам. Комфорт сочетался с интересным рассказом.
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    Чувствовадось, что Ирина изучила материал, его переработала и выдала самые интересные выжимки.
    Ещё ньюанс, она настроилась на нас и уловила наши пожелания.
    Захотел папа нарвать грецких орехов, ему помогли и пакетик дали.
    Спасибо большое за экскурсию!

    Вера
    13 июн 2024
    Замечательная экскурсия для знакомства с Кисловодском, я бы сказала, прикладная, спасибо
    Замечательная экскурсия для знакомства с Кисловодском, я бы сказала, прикладная, спасибо
    Е
    4 июн 2024
    Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё!
    Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
    С
    29 мая 2024
    Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!

    Входит в следующие категории Кисловодска

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