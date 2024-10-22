Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года. Я расскажу, как она положила начало будущей жемчужине региона. А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом.
Дорогами вымышленных и реальных историй
Возле дома братьев Бландовых неподалеку от музея вы услышите почти детективную историю о кефире, пришедшем в мир именно из этих мест. А затем отправимся в ущелье, где вам предстоит повторить путь героев «Княжны Мери» и проехать к Лермонтовской скале. В этом красивом и очень интересном месте в ближайших окрестностях города будет небольшая прогулка над ущельем. А в завершение экскурсии у дворца в районе Ребровая балка поговорим о Матильде Кшесинской, российской артистке балета, с именем которой людская молва навсегда связала старинное здание.
Нарзанная галерея и Нижний парк
Мы также посетим архитектурный памятник 19 века, расположенный в начале Курортного парка, — знаменитую Нарзанную галерею, где поговорим о главном нарзанном источнике города и целебных свойствах воды. Далее будет неутомительная часовая прогулка по старой части Курортного парка, визитной карточки Кисловодска и одного из крупнейших городских парков мира. Вы прогуляетесь до Зеркального пруда — шедевра ландшафтного дизайна начала прошлого века. А еще увидите знаменитую Колоннаду и Демона, где снова вспомним Лермонтова. Кроме того, я покажу наш знаменитый «Пяточок» — центр курортной жизни.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, по запросу можно установить детское кресло
Маршрут совсем не сложный, подходит даже для людей с ограниченными возможностями и маленьких детей
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 2647 туристов
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы читать дальше
и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
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Фотографии от путешественников
Татьяна
22 окт 2024
Ирина провела для нас с супругом интересную экскурсию. Показала место дуэли Печорина, сами бы мы туда не добрались. Несмотря на дождь и снег все прошло отлично.
И
Инна
11 окт 2024
Посетили экскурсию 09.10.2024 Благодаря чему полны впечатлений и позитивного настроя на дальнейшее пребывание в этом прекрасном городе! Брали экскурсию с целью окунуться в атмосферу отдыха на курорте и Ирина нам читать дальше
в этом очень помогла. Масса интересной информации, да еще и очень удобно, что экскурсия автомобильная, а Ирина очень опытный водитель! Посетили много локаций и ничуть не устали. Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым.
Елена
22 сен 2024
Ирина нам очень понравилась! Смело рекомендуем эту экскурсию и экскурсию с Ириной на медовые водопады. Не пожалеете.
М
Маргарита
1 сен 2024
Большое спасибо Ирине, прекрасному гиду и очень приятной девушке, за наши экскурсии: за глубокое знание истории города и региона, пунктуальность, ответы на все наши миллион вопросов, бережную и комфортную доставку по маршруту, рекомендации по ресторанам и местам отдыха:) Было интересно всем - и дочери подростку, и моему папе-пенсионеру, и мне:) обязательно еще вернемся в ваш прекрасный город.
Татьяна
29 авг 2024
Замечательная получилась прогулка! Мы влюбились в этот чудесный город, и Ирина всё сделала для этого. Общение было легким и непринужденным, рассказ очень интересным и содержательным, три часа пролетели незаметно. Для первого знакомства с городом всем рекомендую эту экскурсию и нашего гида Ирину!
Наталья
27 авг 2024
Огромное спасибо Ирине за знакомство с Кисловодском! За недолгую и неутомительную экскурсию познакомились с прошлым и настоящим города, осмотрели основные достопримечательности, составили планы на дальнейшие прогулки. Ирина очень приятный в общении читать дальше
человек, эрудированный, интеллигентный, тактичный. Прекрасный знаток своего края и не только! Прекрасно водит машину по местным непростым дорогам, чувствуешь себя комфортно и безопасно. Отдельная благодарность за то, что маршрут экскурсии сразу был перестроен под наши обстоятельства - у сестры была травмированы нога, не могла долго ходить. В целом, мы остались очень довольны, уже записались к Ирине на следующую экскурсию!
И
Ирина
19 авг 2024
Очень хорошая экскурсия. Много интересной и полезной информации без лишней суеты.
М
Мила
6 авг 2024
Ирина прекрасный рассказчик и экскурсовод! 3 часа пролетели на одном дыхании. Мы кайфанули! Спасибо!
И
Ирина
1 авг 2024
Эта экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового и интересного о городе Кисловодск. Благодарим отличного экскурсовода Ирину за прекрасно проведённое время и отличные фото!
Ольга
1 авг 2024
Очень понравилась экскурсия. Все четко, и при этом не сухо преподнесенная информация. Гибкость по маршруту (прилетели ближе к вечеру, поэтому были нюансы). Успели увидеть и сам город и небольшие окрестности. Спасибо за проведенное время.
В
ВячеславТихоно
24 июл 2024
Очень доброжелательная девушка провела познавательную экскурсию по Кисловодску. Изучение города рекомендую с её экскурсии.
Ольга
12 июл 2024
Первый день для нас был насыщенный. Однако экскурсия в 3 часа не напрягла. Нас возили, водили за ручку, что было просто необходимо моим родителям- инвалидам. Комфорт сочетался с интересным рассказом. читать дальше
Чувствовадось, что Ирина изучила материал, его переработала и выдала самые интересные выжимки. Ещё ньюанс, она настроилась на нас и уловила наши пожелания. Захотел папа нарвать грецких орехов, ему помогли и пакетик дали. Спасибо большое за экскурсию!
Вера
13 июн 2024
Замечательная экскурсия для знакомства с Кисловодском, я бы сказала, прикладная, спасибо
Е
Елена
4 июн 2024
Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
С
Светлана
29 мая 2024
Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!