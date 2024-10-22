Волшебный Кисловодск - это индивидуальная экскурсия, которая познакомит вас с курортным городом, его историей и природными красотами.Вы посетите историко-краеведческий музей, где увидите уникальные археологические экспонаты, прогуляетесь по Лермонтовской скале и

узнаете о знаменитых личностях, связанных с этими местами. Также вас ждет посещение Нарзанной галереи и прогулка по Курортному парку, одному из крупнейших городских парков мира. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и подходит для всех возрастов, включая людей с ограниченными возможностями и маленьких детей

Описание экскурсии

Истоки Кисловодска

Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года. Я расскажу, как она положила начало будущей жемчужине региона. А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом.

Дорогами вымышленных и реальных историй

Возле дома братьев Бландовых неподалеку от музея вы услышите почти детективную историю о кефире, пришедшем в мир именно из этих мест. А затем отправимся в ущелье, где вам предстоит повторить путь героев «Княжны Мери» и проехать к Лермонтовской скале. В этом красивом и очень интересном месте в ближайших окрестностях города будет небольшая прогулка над ущельем. А в завершение экскурсии у дворца в районе Ребровая балка поговорим о Матильде Кшесинской, российской артистке балета, с именем которой людская молва навсегда связала старинное здание.

Нарзанная галерея и Нижний парк

Мы также посетим архитектурный памятник 19 века, расположенный в начале Курортного парка, — знаменитую Нарзанную галерею, где поговорим о главном нарзанном источнике города и целебных свойствах воды. Далее будет неутомительная часовая прогулка по старой части Курортного парка, визитной карточки Кисловодска и одного из крупнейших городских парков мира. Вы прогуляетесь до Зеркального пруда — шедевра ландшафтного дизайна начала прошлого века. А еще увидите знаменитую Колоннаду и Демона, где снова вспомним Лермонтова. Кроме того, я покажу наш знаменитый «Пяточок» — центр курортной жизни.

Организационные детали