Обычно те, кто оказываются на плато Бермамыт, среди отвесных скал и резных ущелий, не могут сдержать восторга. Над головой — облака, впереди — Эльбрус, а под ногами — весь мир.
Описание экскурсии
Я люблю тебя, жизнь!
Увидеть «Кавказский Гранд-Каньон», завораживающую дорогу и ошеломляющие пейзажи. Побывать на одной из красивейших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт.
Почему это стоит сделать вместе со мной? В поездке вас будет сопровождать моя помощница, якутская лайка по кличке Панда. Наблюдая за её повадками и слушая мои истории о здешних местах, вы не заметите, как пролетит путь по бездорожью. А оказавшись на плато, вы получите ещё больше впечатлений, сделаете яркие фото и зарядитесь энтузиазмом. Его у любопытной Панды не занимать!
Программа
- Проезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике 4×4 по живописным местам: посёлок Учкекен, каменные столбы
- Заезд по бездорожью на плато Бермамыт
- Осмотр фотолокаций: «Два монаха»: «Амфитеатр» и «Мост в пропасть»
- При желании можно организовать пеший поход на Малый Бермамыт
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике вместимостью до 4 человек
- Еда и напитки в дороге оплачиваются отдельно (по желанию). Можно взять перекус с собой.
- Программу можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Расширенная программа (по запросу)
- Гришкина балка и сталактитовые пещеры + 6000 ₽ (в зависимости от погоды)
- Смотровая площадка на Эшкаконском водохранилище + Медовые водопады + 5000 ₽
- Ущелье Хасаут, источники нарзана, пиктограммы бронзового века, ферма Альпак + 5000 ₽ (в зависимости от погоды)
- Урочище Джилы-Су: живописная дорога, скалы Паруса Малого Бермамыта, мощные горные водопады, ферма сусликов и долина с природными нарзанами + 15 000 ₽
- Пикник с мангалом и саджем (по договорённости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я живу в Кисловодске и искренне влюблён в горы и автотуризм. Моё увлечение началось в 2008 году: во время отдыха на Черноморском побережье я впервые отправился на экскурсию в горы —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей Пандой. Дорога была непростой, сложной, в основном проходила по бездорожью. Но мы морально были
+2
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Ю
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и отвлечь от телефона? Игорь с Пандой смогли! Игорь великолепный гид, идеально планирует маршрут, учитывая
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Е
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце на всегда. Эльбрус нам в этот раз не показался, но мы были к этому готовы (погода не стабильная). Красота, просторы, горы остались в нашей душе. Обязательно вернемся и точно с Игорем.
+2
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Е
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
В нём было всё. Природа, люди, животные, интересные места, интересные истории.
Игорь - прекрасный рассказчик и собеседник. Он
В нём было всё. Природа, люди, животные, интересные места, интересные истории.
Игорь - прекрасный рассказчик и собеседник. Он
+2
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю вас, так приятно получать такие отзывы, значит мы делаем все правильно, и будем продолжать вас радовать. Будем ждать еще в гости
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1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и захватывающе. Очень повезло с погодой, гид пока ехал забирать нас с места, смотрел погоду
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю Вас, всегда стараюсь показать нашим гостям природу и наши горы с другого ракурса ☺️
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Игорь замечательный экскурсовод, внимательный и тактичный. И даже помог выбрать ракурсы и сделать крутые фото.
Мы здорово провели день и экскурсия всем участникам очень понравилась.
От души рекомендую
Мы здорово провели день и экскурсия всем участникам очень понравилась.
От души рекомендую
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