Обычно те, кто оказываются на плато Бермамыт, среди отвесных скал и резных ущелий, не могут сдержать восторга. Над головой — облака, впереди — Эльбрус, а под ногами — весь мир. Представили? А теперь приготовьтесь разделить эти чувства с тем, кто любит всё новое и рад друзьям. Мы с якутской лайкой Пандой откроем для вас горные тропы и дороги и пробудим вкус к приключениям.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я люблю тебя, жизнь!

Увидеть «Кавказский Гранд-Каньон», завораживающую дорогу и ошеломляющие пейзажи. Побывать на одной из красивейших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт.

Почему это стоит сделать вместе со мной? В поездке вас будет сопровождать моя помощница, якутская лайка по кличке Панда. Наблюдая за её повадками и слушая мои истории о здешних местах, вы не заметите, как пролетит путь по бездорожью. А оказавшись на плато, вы получите ещё больше впечатлений, сделаете яркие фото и зарядитесь энтузиазмом. Его у любопытной Панды не занимать!

Программа тура

Проезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике 4×4 по живописным местам: посёлок Учкекен, каменные столбы;

Заезд по бездорожью на плато Бермамыт;

Осмотр фотолокаций: «Два монаха»: «Амфитеатр» и «Мост в пропасть»;

При желании можно организовать пеший поход на Малый Бермамыт.

Расширенная программа (по запросу)

Гришкина балка и сталактитовые пещеры +3000 руб. (в зависимости от погоды)

Смотровая площадка на Эшкаконском водохранилище + Медовые водопады +2000 руб.

Долина Нарзанов через малый Бермамыт + 2000 руб. (в зависимости от погоды)

Пикник с мангалом и саджем (по договорённости)

Организационные детали