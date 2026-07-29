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оставил самое приятное впечатление и как профессионал, и как человек, и как спутник в приключении.

Он знает очень много деталей о крае, может поддержать разговор на любую тему. Наши диалоги уходили в совершенно непредсказуемое русло, и всегда это было интересно, познавательно, с отличным чувством юмора.

А пушистая часть коллектива надолго останется в моем сердце. Нам несказанно повезло и с нами поехали даже два четвероногих гида.

Панда и Джуля совершенно замечательные собааачки - это любовь:) Было очень интересно наблюдать за тем, как они общаются друг с другом, и общаться с ними.

Как реагируют на дикую природу, например мы встретили на плато лису. Ни одной лисицы в этой встрече не пострадало, только любопытство собак:)

На фоне совершенно потрясающей природы, которую Игорь помог нам увидеть, участие в путешествии Панды и Джули дало невероятную эмоциональную нагрузку и тепло.

А сама поездка на патриоте по плато, по грунтовке, по дороге без дорог - это отдельный кайф и адреналин.

Игорь отличный водитель, было абсолютно не страшно, но очень заряжало энергией.



И я преисполнилась всем этим, всем: кавказским хребтом на горизонте, пасущимися стадами внизу у подножия плато, древними камнями шёлкового пути, вкусным кофе в необычном кафе на дороге, привалом альпинистов над обрывом на горе, прозрачным ароматным воздухом. В общем, я в полном восторге.

Я вернулась в Москву и не поняла зачем:))



Что касается организационных моментов: Игорь помог выбрать оптимальную дату для путешествия, предупредил, что нужно брать с собой, согласовал удобное время. По сути нам вообще не пришлось ни о чём беспокоиться, с того момента, как я откликнулась на его объявление.



Супруг со мной солидарен, и мы обязательно проведем еще много совместных вылазок с Игорем и его командой.

Скорее всего даже в этом году, если все сложится удачно, и мы сможем вернуться в Кисловодск.