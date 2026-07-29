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Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды

Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Обычно те, кто оказываются на плато Бермамыт, среди отвесных скал и резных ущелий, не могут сдержать восторга. Над головой — облака, впереди — Эльбрус, а под ногами — весь мир.
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Представили? А теперь приготовьтесь разделить эти чувства с тем, кто любит всё новое и рад друзьям. Мы с якутской лайкой Пандой откроем для вас горные тропы и дороги и пробудим вкус к приключениям.

5
14 отзывов
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды

Описание экскурсии

Я люблю тебя, жизнь!

Увидеть «Кавказский Гранд-Каньон», завораживающую дорогу и ошеломляющие пейзажи. Побывать на одной из красивейших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт.

Почему это стоит сделать вместе со мной? В поездке вас будет сопровождать моя помощница, якутская лайка по кличке Панда. Наблюдая за её повадками и слушая мои истории о здешних местах, вы не заметите, как пролетит путь по бездорожью. А оказавшись на плато, вы получите ещё больше впечатлений, сделаете яркие фото и зарядитесь энтузиазмом. Его у любопытной Панды не занимать!

Программа

  • Проезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике 4×4 по живописным местам: посёлок Учкекен, каменные столбы
  • Заезд по бездорожью на плато Бермамыт
  • Осмотр фотолокаций: «Два монаха»: «Амфитеатр» и «Мост в пропасть»
  • При желании можно организовать пеший поход на Малый Бермамыт

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике вместимостью до 4 человек
  • Еда и напитки в дороге оплачиваются отдельно (по желанию). Можно взять перекус с собой.
  • Программу можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Расширенная программа (по запросу)

  • Гришкина балка и сталактитовые пещеры + 6000 ₽ (в зависимости от погоды)
  • Смотровая площадка на Эшкаконском водохранилище + Медовые водопады + 5000 ₽
  • Ущелье Хасаут, источники нарзана, пиктограммы бронзового века, ферма Альпак + 5000 ₽ (в зависимости от погоды)
  • Урочище Джилы-Су: живописная дорога, скалы Паруса Малого Бермамыта, мощные горные водопады, ферма сусликов и долина с природными нарзанами + 15 000 ₽
  • Пикник с мангалом и саджем (по договорённости)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я живу в Кисловодске и искренне влюблён в горы и автотуризм. Моё увлечение началось в 2008 году: во время отдыха на Черноморском побережье я впервые отправился на экскурсию в горы —
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и это перевернуло мою жизнь. С тех пор страсть к бездорожью и величественным горным пейзажам только крепла. Моё основное направление — уединённые горные тропы, далёкие от толп и городской суеты. Но я также люблю посещать и более людные места — ведь каждое путешествие по-своему уникально. Особую ноту в мои поездки добавляет верная спутница — якутская лайка по кличке Панда. Она часто сопровождает меня как в дальних путешествиях, так и в прогулках по горам. Это не просто хобби, а способ жизни, возможность открывать новое и делиться красотой первозданной природы с теми, кто разделяет мою страсть. Мы находимся в солнечном городе-курорте Кисловодске и осуществляем поездки по всему Северному Кавказу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Наталья
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей Пандой. Дорога была непростой, сложной, в основном проходила по бездорожью. Но мы морально были
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готовы. Маршрут Игорем был построен так, что оказывались на обзорных площадках в основном одни. Вокруг прекрасные пейзажи, горы, ущелья, Эльбрус. Всю красоту сложно описать словами, это надо хоть раз увидеть.
Игорь - отличный гид, его было интересно слушать, всегда отвечал на вопросы. А Панда - просто очаровашка!
От поездки мы в полном восторге, получили массу незабываемых впечатлений. Приятным сюрпризом было выпить чашечку свежесваренного кофе на плато и получить магнитик с нашей общей фотографией с Пандой.
Огромное спасибо Игорю и Панде за такой чудесный день!

28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей+2
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
28 июля у нас была поездка на Бермамыт. Наш гид - Игорь со своей верной спутницей
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Ю
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и отвлечь от телефона? Игорь с Пандой смогли! Игорь великолепный гид, идеально планирует маршрут, учитывая
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все факторы. В итоге мы на всех локациях оказывались в полном одиночестве (не считая стада коров, которое присоединилось к утреннему кофе на одном из отрогов), никто не мешал. И, не смотря на ужасную погоду, смогли увидеть склоны Эльбруса, на что даже не рассчитывали. Ну и Панда просто звезда - распугиватель сусликов, гонщик за коровами.
Еще раз огромное спасибо!

Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
Прекрасная поездка! Дочка и я остались в восторге. Представляете, насколько сложно семилетнего ребенка заинтересовать экскурсией и
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Е
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце на всегда. Эльбрус нам в этот раз не показался, но мы были к этому готовы (погода не стабильная). Красота, просторы, горы остались в нашей душе. Обязательно вернемся и точно с Игорем.
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце+2
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
Ездили на плато Бермамыт, останавливались на большом количестве локаций, много интересной информации, Панда в нашем сердце
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Е
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
В нём было всё. Природа, люди, животные, интересные места, интересные истории.
Игорь - прекрасный рассказчик и собеседник. Он
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оставил самое приятное впечатление и как профессионал, и как человек, и как спутник в приключении.
Он знает очень много деталей о крае, может поддержать разговор на любую тему. Наши диалоги уходили в совершенно непредсказуемое русло, и всегда это было интересно, познавательно, с отличным чувством юмора.
А пушистая часть коллектива надолго останется в моем сердце. Нам несказанно повезло и с нами поехали даже два четвероногих гида.
Панда и Джуля совершенно замечательные собааачки - это любовь:) Было очень интересно наблюдать за тем, как они общаются друг с другом, и общаться с ними.
Как реагируют на дикую природу, например мы встретили на плато лису. Ни одной лисицы в этой встрече не пострадало, только любопытство собак:)
На фоне совершенно потрясающей природы, которую Игорь помог нам увидеть, участие в путешествии Панды и Джули дало невероятную эмоциональную нагрузку и тепло.
А сама поездка на патриоте по плато, по грунтовке, по дороге без дорог - это отдельный кайф и адреналин.
Игорь отличный водитель, было абсолютно не страшно, но очень заряжало энергией.

И я преисполнилась всем этим, всем: кавказским хребтом на горизонте, пасущимися стадами внизу у подножия плато, древними камнями шёлкового пути, вкусным кофе в необычном кафе на дороге, привалом альпинистов над обрывом на горе, прозрачным ароматным воздухом. В общем, я в полном восторге.
Я вернулась в Москву и не поняла зачем:))

Что касается организационных моментов: Игорь помог выбрать оптимальную дату для путешествия, предупредил, что нужно брать с собой, согласовал удобное время. По сути нам вообще не пришлось ни о чём беспокоиться, с того момента, как я откликнулась на его объявление.

Супруг со мной солидарен, и мы обязательно проведем еще много совместных вылазок с Игорем и его командой.
Скорее всего даже в этом году, если все сложится удачно, и мы сможем вернуться в Кисловодск.

Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.+2
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни, а мне есть, что вспомнить.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю вас, так приятно получать такие отзывы, значит мы делаем все правильно, и будем продолжать вас радовать. Будем ждать еще в гости
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Лилия
1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и захватывающе. Очень повезло с погодой, гид пока ехал забирать нас с места, смотрел погоду
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на плато и планировал маршрут, все очень грамотно по таймингу, успели увидеть Эльбрус до того, как его затянуло облаками. В компании была собака Панда и наш пес Синнабон, спасибо, что даете возможность посмотреть такие красивые места вместе с питомцем, для него это была первая такая поездка.
Обязательно поедем и в другие места с организатором!
Уже посоветовала двум своим подругам.

1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и
1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и
1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и
1 мая ездили на плато с гидом Игорем. Очень понравилось, все было интересно, невероятно красиво и
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Благодарю Вас, всегда стараюсь показать нашим гостям природу и наши горы с другого ракурса ☺️
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Анна
Игорь замечательный экскурсовод, внимательный и тактичный. И даже помог выбрать ракурсы и сделать крутые фото.
Мы здорово провели день и экскурсия всем участникам очень понравилась.
От души рекомендую
Игорь замечательный экскурсовод, внимательный и тактичный. И даже помог выбрать ракурсы и сделать крутые фото.
Игорь замечательный экскурсовод, внимательный и тактичный. И даже помог выбрать ракурсы и сделать крутые фото.
Игорь замечательный экскурсовод, внимательный и тактичный. И даже помог выбрать ракурсы и сделать крутые фото.
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