Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Обычно те, кто оказываются на плато Бермамыт, среди отвесных скал и резных ущелий, не могут сдержать восторга. Над головой — облака, впереди — Эльбрус, а под ногами — весь мир. Представили? А теперь приготовьтесь разделить эти чувства с тем, кто любит всё новое и рад друзьям. Мы с якутской лайкой Пандой откроем для вас горные тропы и дороги и пробудим вкус к приключениям.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я люблю тебя, жизнь!
Увидеть «Кавказский Гранд-Каньон», завораживающую дорогу и ошеломляющие пейзажи. Побывать на одной из красивейших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт.
Почему это стоит сделать вместе со мной? В поездке вас будет сопровождать моя помощница, якутская лайка по кличке Панда. Наблюдая за её повадками и слушая мои истории о здешних местах, вы не заметите, как пролетит путь по бездорожью. А оказавшись на плато, вы получите ещё больше впечатлений, сделаете яркие фото и зарядитесь энтузиазмом. Его у любопытной Панды не занимать!
Программа тура
- Проезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике 4×4 по живописным местам: посёлок Учкекен, каменные столбы;
- Заезд по бездорожью на плато Бермамыт;
- Осмотр фотолокаций: «Два монаха»: «Амфитеатр» и «Мост в пропасть»;
- При желании можно организовать пеший поход на Малый Бермамыт.
Расширенная программа (по запросу)
- Гришкина балка и сталактитовые пещеры +3000 руб. (в зависимости от погоды)
- Смотровая площадка на Эшкаконском водохранилище + Медовые водопады +2000 руб.
- Долина Нарзанов через малый Бермамыт + 2000 руб. (в зависимости от погоды)
- Пикник с мангалом и саджем (по договорённости)
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике вместимостью до 5 человек
- Еда и напитки в дороге оплачиваются отдельно (пожеланию). Можно взять перекус с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кисловодске
Привет, меня зовут Игорь. Первая любовь к автотуризму пришла в 2008 году, когда во время отпуска на Черноморском побережье я впервые поехал в горы на экскурсию. С тех пор страсть к горам и внедорожникам только росла. Что такое горы для меня? Это уединение с природой. Чем дальше находишься от цивилизации, суеты и шума, тем больше заряд энергии и сил. Для меня любая поездка или её организация — это как пройти маршрут заново, поэтому вы точно не останетесь равнодушными.
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