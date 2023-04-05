Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит

Экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит из Кисловодска в мини-группе

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В этом маршруте Вы сможете посмотреть на высочайшую вершину России и Европы — Эльбрус, а также посетите Поляну Нарзанов, известную своими лечебными минеральными источниками.

У вас будет возможность прогуляться возле кристально чистого и красивого озера Гижгит, а оборудованные для отдыха места помогут Вам лучше насладиться атмосферой и полюбоваться на прекрасные виды.
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Поездка в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Покоряя вершиныЭльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, включенная в список высочайших вершин частей света. За счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в спортивном, туристическом и альпинистском плане.
Вы увидите панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы. А Эльбрус рассмотрите с разных мест: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге. Целебные источникиПоляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина, окруженная сосновыми и березовыми лесами, известная своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров. Многие, проезжая к склонам Чегета или Эльбруса, останавливаются, чтобы попить и запастись нарзаном в дорогу. Бирюзовое озероВ Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии, недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой. Важная информация Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду)

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Проход по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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