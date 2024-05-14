1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 05:00
10 июля в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия по северному Кавказу
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ООльга17 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Красивейшая природа, острые ощущения, замечательный обед, веселые попутчики, самый лучший водитель и гид - Руслан-итальянец!
- ТТатьяна3 апреля 2024Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
- ННаталия4 января 2024Ездили на экскурсию 03.01.2024 с гидом Георгием, за сутки перед экскурсией созвонились, гид уточнил форму одежды и что нужно брать
- ФФатина22 октября 2023Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-ЭркенМы ездили в тур с Георгием, любящим Кавказ и знающим его Потрясающая природа. Гид прибыл точно, сразу понял, что наша
- ООльга9 сентября 2023Суперпоездка! Подобралась отличная компания из 6 человек во главе с водителем-гидом Георгием. Благодаря его организованности, чувству юмора, дружелюбию, мы сплотились
- ВВячеслав17 августа 2023Тур в горы на Плато Бермамыт из КисловодскаЭкскурсию заказали в последний момент, в 7 часов вечера на утро сл. дня. Оператор сработал четко и быстро, в итоге нам удалось посетить это чудное место плато Бергамыт.
- ААсатурян27 ноября 2022Впечатления о поездке незабываемые. Целый день как на одном дыхании. Очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию. Даже ребенок 9
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Из аэропорта»
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