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на один день в одну семью. Интересные рассказы про объекты, веселые байки, вкуснейший совместный обед. Много увидели, много узнали, получили огромное удовольствие. Также хочется отметить очень удобный автомобиль. Отдельное спасибо Евгении за координирование. Все четко, конкретно, по делу. С удовольствием попутешествуем с вами еще