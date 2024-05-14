Экскурсии из аэропорта Кисловодска

Найдено 6 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Кисловодске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 05:00
10 июля в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 500 за человека
Экскурсия по северному Кавказу
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия по северному Кавказу
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья. Поляна Азау и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Прекрасная экскурсия! Красивейшая природа, острые ощущения, замечательный обед, веселые попутчики, самый лучший водитель и гид - Руслан-итальянец!
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
  • Н
    Наталия
    4 января 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Ездили на экскурсию 03.01.2024 с гидом Георгием, за сутки перед экскурсией созвонились, гид уточнил форму одежды и что нужно брать
    читать дальше

    с собой. Хочу отметить профессионализм Георгия, очень интересно было послушать про горы, их названия, названия рек и что они означают. В экскурсию включены самые красивые места, сделали множество фотографий.

  • Ф
    Фатина
    22 октября 2023
    Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Мы ездили в тур с Георгием, любящим Кавказ и знающим его Потрясающая природа. Гид прибыл точно, сразу понял, что наша
    читать дальше

    цель - получить расслабленное удовольствие от красивой природы, приятного общения, вкусной еды, и не давал нам скучать, но и не нагружал информацией. Сведения о местности, случаи из жизни, юмор - все переплеталось и было точно в меру. Панорамы и пейзажи Кабардино-Балкарии сказочно хороши. Получили самые чудесные эмоции.

  • О
    Ольга
    9 сентября 2023
    Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
    Суперпоездка! Подобралась отличная компания из 6 человек во главе с водителем-гидом Георгием. Благодаря его организованности, чувству юмора, дружелюбию, мы сплотились
    читать дальше

    на один день в одну семью. Интересные рассказы про объекты, веселые байки, вкуснейший совместный обед. Много увидели, много узнали, получили огромное удовольствие. Также хочется отметить очень удобный автомобиль. Отдельное спасибо Евгении за координирование. Все четко, конкретно, по делу. С удовольствием попутешествуем с вами еще

  • В
    Вячеслав
    17 августа 2023
    Тур в горы на Плато Бермамыт из Кисловодска
    Экскурсию заказали в последний момент, в 7 часов вечера на утро сл. дня. Оператор сработал четко и быстро, в итоге нам удалось посетить это чудное место плато Бергамыт.
  • А
    Асатурян
    27 ноября 2022
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Впечатления о поездке незабываемые. Целый день как на одном дыхании. Очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию. Даже ребенок 9
    читать дальше

    лет не заскучал ни на минуту. Выдержал всю поездку, море впечатлений и эмоций. Мы очень довольны. Обязательно воспользуемся услугами еще раз. Следующая поездка - Осетия 😉👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
  2. Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
  3. Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
  4. Экскурсия по северному Кавказу
  5. Тур к водопадам Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Плато Бермамыт
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Из аэропорта», 10 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам