Покорить Боргустанский хребет на квадроцикле

И рассмотреть с его вершин Эльбрус и Кисловодск во всей красе
Маршрутов на Кавказе много, но мы предложим вам прокатиться по Боргустанскому хребту — одному из самых протяженных на Кавказе.

Вы получите заряд адреналина от поездки на наших классных квадроциклах! Увидите с высоты 1286 метров панорамы Кисловодска, грандиозный Кавказский хребет и Эльбрус.
Описание экскурсии

  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
  • Проедете по лесостепи с дубово-грабовыми и тисовыми деревьями.
  • Побываете у подножия Боргустанского хребта, на смотровой в сосновом лесу с видом на Кисловодск и на вершине хребта с панорамой Эльбруса.
  • Подышите свежим воздухом горного леса и сделаете великолепные фотографии.

Организационные детали

  • До точки старта вы можете доехать самостоятельно на авто, пригородной маршрутке № 101 или заказать у нас трансфер — 700 ₽.
  • Едем на 2-местных квадроциклах Loncin 300. Экипировку выдаём: шлем, жилет, перчатки, светоотражающую моточерепаху.
  • Можно с детьми от 12 лет (они едут в качестве пассажиров).
  • За увеличение продолжительности прогулки доплата 5000 ₽ за час.
  • Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 43 туристов
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.

