Что вас ожидает

Баксанское ущелье. Мы проедем над рекой Баксан и увидим примеры разнообразного кавказского рельефа: меловые и доломитовые горы, гранитные и мраморные массивы.

Канатная дорога на Эльбрус. Вы с комфортом покорите Эльбрус, поднявшись в кабинке на высоту 4000 метров. С этой точки открывается сногсшибательный вид на Главный Кавказский хребет.

Канатная дорога на Чегет. Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины. Прекрасна с Чегета также панорама массива Донгуз-Орун, украшенного ледником Семёрка.

Поляна Нарзанов. На обратном пути мы ненадолго остановимся в живописной долине с природными минеральными источниками.

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