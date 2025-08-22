Мои заказы

Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу

Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Приехать на Кавказ и не побывать на Эльбрусе — преступление! По пути посетите Баксанское ущелье и поляну Нарзанов. На Эльбрус подниметесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет. Наш профессиональный гид расскажет, как образовались эти места и какие легенды c ними связаны.
5
32 отзыва
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Баксанское ущелье. Мы проедем над рекой Баксан и увидим примеры разнообразного кавказского рельефа: меловые и доломитовые горы, гранитные и мраморные массивы.
Канатная дорога на Эльбрус. Вы с комфортом покорите Эльбрус, поднявшись в кабинке на высоту 4000 метров. С этой точки открывается сногсшибательный вид на Главный Кавказский хребет.
Канатная дорога на Чегет. Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины. Прекрасна с Чегета также панорама массива Донгуз-Орун, украшенного ледником Семёрка.
Поляна Нарзанов. На обратном пути мы ненадолго остановимся в живописной долине с природными минеральными источниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога на Чегет — 1100 ₽, канатная дорога на Эльбрус — 3200 ₽, еда и напитки.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3280 ₽
Дети до 14 лет3100 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10.5 часов
Провели экскурсии для 1882 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
1
2
1
Ю
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и на Эльбрусе, и на Чегете на 30 минут, все получается впритык.
Горы, безусловно, прекрасны и в комментариях не нуждаются.
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю жизнь. Нам повезло с экскурсоводом. Фатима прекрасно все организовала, мы получили достаточно много интересной
читать дальшеуменьшить

познавательной информации. Спасибо Вам Фатима! Спасибо нашему водителю, который аккуратно провез нас по всему маршруту. Наша группа побывала на Эльбрусе, Чегете, в долине нарзанов. Очень повезло с погодой (2 февраля). Было солнечно, тепло. В Кисловодск приехали в 19.00ч. Осталось время и погулять по вечернему Кисловодску.

Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю+2
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Отличная организация, экскурсовод Светлана - молодец! Прекрасная речь, понятно и интересно излагает свои мысли, увлекательно и познавательно рассказывает.
Мы успели все: и покататься, и горами налюбоваться, и поесть, и на рынке закупиться.
Спасибо большое!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю этого замечательного края! Очень поразили величие и красота гор Эльбрус и Чегет!
Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю
Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю
Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю
Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Муж ездил на серверную сторону Эльбруса с этой компанией. Гид-водитель классно и понятно рассказал о местности, дал рекомендации по отдыху на Кавказе, показал все заявленные места маршрута)

Очень понравилось то, что после бронирования сразу связались с нами 👍
Муж ездил на серверную сторону Эльбруса с этой компанией. Гид-водитель классно и понятно рассказал о местности,
Муж ездил на серверную сторону Эльбруса с этой компанией. Гид-водитель классно и понятно рассказал о местности,
Муж ездил на серверную сторону Эльбруса с этой компанией. Гид-водитель классно и понятно рассказал о местности,
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу»

К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
На автобусе
Канатная дорога
13 часов
90 отзывов
Групповая
К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 авг в 05:00
3300 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна нарзанов из Кисловодска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
12 часов
55 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
4400 ₽ за человека
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
На машине
Канатная дорога
Джиппинг
На микроавтобусе
11 часов
62 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из Кисловодска
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
На машине
Канатная дорога
10 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и аланский храм
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
3280 ₽ за человека