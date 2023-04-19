Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Приехать на Кавказ и не побывать на Эльбрусе — преступление! Вы отправитесь к нему на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек. По пути посетите Баксанское ущелье и поляну Нарзанов. На Эльбрус подниметесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на гряду Главного Кавказского хребта. Наш профессиональный гид расскажет, как образовались эти места и какие легенды c ними связаны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Баксанское ущелье. Мы проедем над рекой Баксан и увидим примеры разнообразного кавказского рельефа: меловые и доломитовые горы, гранитные и мраморные массивы.
Канатная дорога на Эльбрус. Вы с комфортом покорите Эльбрус, поднявшись в кабинке на высоту 4000 метров. С этой точки открывается сногсшибательный вид на Главный Кавказский хребет.
Канатная дорога на Чегет. Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины. Прекрасна с Чегета также панорама массива Донгуз-Орун, украшенного ледником Семёрка.
Поляна Нарзанов. На обратном пути мы ненадолго остановимся в живописной долине с природными минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.
- Дополнительные расходы: экосбор — 200 руб, канатная дорога на Чегет — 900 руб, канатная дорога на Эльбрус — 1400 руб, еда и напитки.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Кисловодске
Провела 129 экскурсий для 146 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Юлия, я представляю лицензированное туристическое агентство в Кисловодске с большим опытом работы. В нашей команде только профессиональные гиды, транспорт — комфортный и надежный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!Задать вопрос
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