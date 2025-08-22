Приехать на Кавказ и не побывать на Эльбрусе — преступление! По пути посетите Баксанское ущелье и поляну Нарзанов. На Эльбрус подниметесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет. Наш профессиональный гид расскажет, как образовались эти места и какие легенды c ними связаны.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Баксанское ущелье. Мы проедем над рекой Баксан и увидим примеры разнообразного кавказского рельефа: меловые и доломитовые горы, гранитные и мраморные массивы.
Канатная дорога на Эльбрус. Вы с комфортом покорите Эльбрус, поднявшись в кабинке на высоту 4000 метров. С этой точки открывается сногсшибательный вид на Главный Кавказский хребет.
Канатная дорога на Чегет. Вы прокатитесь на кресельной канатной дороге и с горы Чегет оцените Эльбрус со стороны: от подножия до самой вершины. Прекрасна с Чегета также панорама массива Донгуз-Орун, украшенного ледником Семёрка.
Поляна Нарзанов. На обратном пути мы ненадолго остановимся в живописной долине с природными минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
- Дополнительные расходы: канатная дорога на Чегет — 1100 ₽, канатная дорога на Эльбрус — 3200 ₽, еда и напитки.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3280 ₽
|Дети до 14 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10.5 часов
Провели экскурсии для 1882 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Комфортный автобус с кондиционером, отличный гид Фатима, но тайминг нужно менять в сторону увеличения времени и на Эльбрусе, и на Чегете на 30 минут, все получается впритык.
Горы, безусловно, прекрасны и в комментариях не нуждаются.
Горы, безусловно, прекрасны и в комментариях не нуждаются.
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Экскурсия на Эльбрус. Это не просто рядовая экскурсия, это погружение в другой мир. Впечатления на всю жизнь. Нам повезло с экскурсоводом. Фатима прекрасно все организовала, мы получили достаточно много интересной
+2
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Н
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Отличная организация, экскурсовод Светлана - молодец! Прекрасная речь, понятно и интересно излагает свои мысли, увлекательно и познавательно рассказывает.
Мы успели все: и покататься, и горами налюбоваться, и поесть, и на рынке закупиться.
Спасибо большое!
Отличная организация, экскурсовод Светлана - молодец! Прекрасная речь, понятно и интересно излагает свои мысли, увлекательно и познавательно рассказывает.
Мы успели все: и покататься, и горами налюбоваться, и поесть, и на рынке закупиться.
Спасибо большое!
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Получили огромное удовольствие от экскурсии к Эльбрусу! Наш гид Вячеслав провел нам замечательный экскурс в историю этого замечательного края! Очень поразили величие и красота гор Эльбрус и Чегет!
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Муж ездил на серверную сторону Эльбруса с этой компанией. Гид-водитель классно и понятно рассказал о местности, дал рекомендации по отдыху на Кавказе, показал все заявленные места маршрута)
Очень понравилось то, что после бронирования сразу связались с нами 👍
Очень понравилось то, что после бронирования сразу связались с нами 👍
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Г
Это просто бомба! Кто не был, тот будет, кто был не забудет!
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