Откройте для себя красоту плато Бермамыт, насладитесь видами горных пиков и узнайте уникальные истории местных народов
Представляем вашему вниманию захватывающую групповую экскурсию на плато Бермамыт - настоящую жемчужину Карачаево-Черкесии. Это путешествие обещает стать одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни.
На комфортабельном внедорожнике вы отправитесь в увлекательное приключение, где вас ждут не только потрясающие горные ландшафты, но и знакомство с богатой историей, культурой местных народов. Вас ожидают величественные горные пики Бештау и Машук, загадочные скалы Монахи и могучие ущелья.
Вы сможете увидеть Эльбрус во всей его красе, а также посетить каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.
Экскурсия включает услуги опытного гида-водителя, который с удовольствием поделится с вами интересными фактами и легендами, связанными с этим местом.
Питание во время тура оплачивается отдельно, что дает вам свободу выбора и возможность попробовать местную кухню.
Этот тур подойдет для всех, независимо от уровня физической подготовки, и обещает быть незабываемым приключением для каждого участника
На комфортабельном внедорожнике вы отправитесь в увлекательное приключение, где вас ждут не только потрясающие горные ландшафты, но и знакомство с богатой историей, культурой местных народов. Вас ожидают величественные горные пики Бештау и Машук, загадочные скалы Монахи и могучие ущелья.
Вы сможете увидеть Эльбрус во всей его красе, а также посетить каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.
Экскурсия включает услуги опытного гида-водителя, который с удовольствием поделится с вами интересными фактами и легендами, связанными с этим местом.
Питание во время тура оплачивается отдельно, что дает вам свободу выбора и возможность попробовать местную кухню.
Этот тур подойдет для всех, независимо от уровня физической подготовки, и обещает быть незабываемым приключением для каждого участника
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Описание
Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Отправляйтесь на экскурсию, чтобы услышать историю переселения здешних народов, а также узнать все о местных традициях и обычаях. Что вас ждет Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место. Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики. Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Также опытный водитель-гид покажет вам каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. Важно знать:
в стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и транспорт, • питание оплачивается отдельно, • тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне, • тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
Ежедневно в 6:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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