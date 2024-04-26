Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Групповая экскурсия в Кисловодске

Откройте для себя красоту плато Бермамыт, насладитесь видами горных пиков и узнайте уникальные истории местных народов

Представляем вашему вниманию захватывающую групповую экскурсию на плато Бермамыт - настоящую жемчужину Карачаево-Черкесии. Это путешествие обещает стать одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни.

На комфортабельном внедорожнике вы отправитесь в увлекательное приключение, где вас ждут не только потрясающие горные ландшафты, но и знакомство с богатой историей, культурой местных народов. Вас ожидают величественные горные пики Бештау и Машук, загадочные скалы Монахи и могучие ущелья.

Вы сможете увидеть Эльбрус во всей его красе, а также посетить каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта.

Экскурсия включает услуги опытного гида-водителя, который с удовольствием поделится с вами интересными фактами и легендами, связанными с этим местом.

Питание во время тура оплачивается отдельно, что дает вам свободу выбора и возможность попробовать местную кухню.

Этот тур подойдет для всех, независимо от уровня физической подготовки, и обещает быть незабываемым приключением для каждого участника
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Ближайшие даты:
26
апр
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт

Описание

Загадочный горный край Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Отправляйтесь на экскурсию, чтобы услышать историю переселения здешних народов, а также узнать все о местных традициях и обычаях. Что вас ждет Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место. Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики. Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Также опытный водитель-гид покажет вам каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. Важно знать:
в стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и транспорт, • питание оплачивается отдельно, • тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне, • тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.

Ежедневно в 6:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое Плато Бермамыт
  • Малое Плато Бермамыт
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

ГрупповыеНа весь деньОбзорныеПлато БермамытПопулярные местаКаньоныПрирода и пейзажи

Похожие туры из Кисловодска

Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт
Исследовать «Большой каньон России» и влюбиться в панорамы Северного Приэльбрусья
от места вашего проживания
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
3 200 за человека
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Где удобно
2 мая
4 мая
5 мая
7 мая
18 000 за всё до 2 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
ХорошоТам