Мои заказы

Дорогами «водяного общества»: в Пятигорск и Ессентуки из Кисловодска

Экскурсия-прогулка по главным достопримечательностям курортных городов с дегустацией минеральных вод
Если вы впервые в нашем регионе, эта экскурсия — идеальный способ прочувствовать его атмосферу. Мы посетим два ключевых курорта: Ессентуки и Пятигорск.

Вас ждут живописные виды, архитектурные шедевры, легендарные источники и, конечно, дегустация знаменитых минеральных вод — «Ессентуки 17» и «Ессентуки 4».
Дорогами «водяного общества»: в Пятигорск и Ессентуки из Кисловодска© Екатерина
Дорогами «водяного общества»: в Пятигорск и Ессентуки из Кисловодска© Екатерина
Дорогами «водяного общества»: в Пятигорск и Ессентуки из Кисловодска© Екатерина

Описание экскурсии

Переезд из Кисловодска (~ 1 час)

Ессентуки (~ 2 часа)

  • Статуя Христа Воскресшего — самая высокая в России
  • Курортный парк — сердце города, где отдыхали ещё в 19 веке
  • Грязелечебница им. Семашко — величественное здание в стиле неоклассицизма
  • Центр дореволюционного «фитнеса» — узнаете, как лечились и укрепляли здоровье 100 лет назад
  • Дегустация минеральных вод — попробуете легендарные «Ессентуки» прямо из источника

Пятигорск (~ 2 часа)

  • Гора Машук — головокружительные панорамы города и окрестностей
  • Озеро Провал — таинственное подземное озеро с бирюзовой водой
  • Эолова арфа — романтичная беседка с «поющими» ветрами
  • Сероводородные ванны — народный способ оздоровления
  • Лермонтовские места — от Нагорного парка до места дуэли поэта
  • Парк Цветник и архитектура 19–20 вв. — прогулка по историческому центру

По желанию — остановка на обед в колоритном кафе (~ 1 час)

Возвращение в Кисловодск (~ 1 час)

О чём вы узнаете

Я — дипломированный гид с глубоким знанием истории региона. На экскурсии вас ждёт не просто перечисление фактов, а погружение в эпоху:

  • как зарождались курорты и кто здесь отдыхал
  • чем жили города в прошлом и как развиваются сейчас
  • особенности местного климата и традиции народов Кавказа
  • истории знаменитых гостей — от Лермонтова до современных звёзд
  • легенды, скрытые в старинных зданиях и парках

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris (седан) с кондиционером
  • Для детей есть каркасное автомобильное кресло

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 57 туристов
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Уникальная экскурсия из Кисловодска, где вас ждут горы, водопады и архитектурные жемчужины Пятигорска. Откройте для себя Кавказские Минеральные Воды
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
Комфортный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск с увлекательной экскурсией по пути. Узнайте больше о местной культуре и природе
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
На машине
8 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске