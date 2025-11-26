Если вы впервые в нашем регионе, эта экскурсия — идеальный способ прочувствовать его атмосферу. Мы посетим два ключевых курорта: Ессентуки и Пятигорск.
Вас ждут живописные виды, архитектурные шедевры, легендарные источники и, конечно, дегустация знаменитых минеральных вод — «Ессентуки 17» и «Ессентуки 4».
Описание экскурсии
Переезд из Кисловодска (~ 1 час)
Ессентуки (~ 2 часа)
- Статуя Христа Воскресшего — самая высокая в России
- Курортный парк — сердце города, где отдыхали ещё в 19 веке
- Грязелечебница им. Семашко — величественное здание в стиле неоклассицизма
- Центр дореволюционного «фитнеса» — узнаете, как лечились и укрепляли здоровье 100 лет назад
- Дегустация минеральных вод — попробуете легендарные «Ессентуки» прямо из источника
Пятигорск (~ 2 часа)
- Гора Машук — головокружительные панорамы города и окрестностей
- Озеро Провал — таинственное подземное озеро с бирюзовой водой
- Эолова арфа — романтичная беседка с «поющими» ветрами
- Сероводородные ванны — народный способ оздоровления
- Лермонтовские места — от Нагорного парка до места дуэли поэта
- Парк Цветник и архитектура 19–20 вв. — прогулка по историческому центру
По желанию — остановка на обед в колоритном кафе (~ 1 час)
Возвращение в Кисловодск (~ 1 час)
О чём вы узнаете
Я — дипломированный гид с глубоким знанием истории региона. На экскурсии вас ждёт не просто перечисление фактов, а погружение в эпоху:
- как зарождались курорты и кто здесь отдыхал
- чем жили города в прошлом и как развиваются сейчас
- особенности местного климата и традиции народов Кавказа
- истории знаменитых гостей — от Лермонтова до современных звёзд
- легенды, скрытые в старинных зданиях и парках
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris (седан) с кондиционером
- Для детей есть каркасное автомобильное кресло
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 57 туристов
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.
