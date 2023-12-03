Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Приглашаю вас отправиться в насыщенное и очень красивое джип-путешествие по Карачаево-Черкессии, через горные перевалы с тянущимися громадами горных цепей Кавказского хребта во главе с самим Эльбрусом! Во время экскурсии вы увидите заповедные леса Тебердинского заповедника, озеро «чёрного мрамора» ледового происхождения — Кара-Кёль, чистейшие горные реки с серебряной водой.

Подниметесь к древнейшему храму Х века, прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Чарующее путешествие в горы Домбая на внедорожнике
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия для 1-4 человек12 500 ₽
Экскурсия для 1-6 человек16 500 ₽

Что вас ожидает:

  • Кавказский хребет
  • Долину Нарзанов
  • Медовые водопады
  • Стратовулкан Эльбрус
  • Гору Кольцо
  • Плато Шаджатмаз

Описание

Джип-путешествие по Карачаево-Черкессии Вы увидите как высокие куэсты, зубчатые скалы из диабаза, созданные древними извергающимися вулканами и юрские песчаники сменяются на хвойные, лиственные реликтовые леса и тисовые, буковые рощи. Проедете по одному из самых живописных горных перевалов — Гум-Баши, где полюбуетесь видами на Эльбрус и пасущимися стадами лошадей да отарами овец. Подниметесь к сохранившемуся Сентинскому храму Х века, возведённому византийскими монахами. Я поведаю вам историю Карачаево-Черкесских земель, покажу где на высоких берегах реки Кубань или как говорит карачаевский народ — «Кьобан», в 8-10 веках находилось Хумаринское городище, хазар-булгарских племён. Прогуляемся с вами к моренному озеру Каракёльского 25 километрового ледника, с созвучным названием Кара-кёль, на дне которого хранится чёрный мрамор. Остановимся возле реки Улу-Мурджу и попробуем чистейшую воду, вытекающую из горного Голубого озера на высоте 2840 метров над уровнем моря. На Домбайской поляне обязательно загляните на традиционный рыночек за сувенирами и посетите национальное кафе, где угоститесь хычинами и айраном. Прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара, где вам откроются завораживающие виды на ледники Кавказского хребта, с которых тянутся серебряной нитью ручейки и водопады. А высоко-высоко белоснежная шапка снегов на вершинах красавицы Белалакаи, Аманауз, Алибек и Пике Ине. Дополнительно, по желанию вы можете посетить одно из ущелий в Домбайском заповеднике. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джипинг, транспортное сопровождение
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билет на канатный подъёмник не включён в стоимость - от 1200 рублей с человека
  • Экологический сбор при посещений заповедника - 250 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии город Кисловодск
Завершение: Город Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
  • Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
  • На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
  • Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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