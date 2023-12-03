Джип-путешествие по Карачаево-Черкессии Вы увидите как высокие куэсты, зубчатые скалы из диабаза, созданные древними извергающимися вулканами и юрские песчаники сменяются на хвойные, лиственные реликтовые леса и тисовые, буковые рощи. Проедете по одному из самых живописных горных перевалов — Гум-Баши, где полюбуетесь видами на Эльбрус и пасущимися стадами лошадей да отарами овец. Подниметесь к сохранившемуся Сентинскому храму Х века, возведённому византийскими монахами. Я поведаю вам историю Карачаево-Черкесских земель, покажу где на высоких берегах реки Кубань или как говорит карачаевский народ — «Кьобан», в 8-10 веках находилось Хумаринское городище, хазар-булгарских племён. Прогуляемся с вами к моренному озеру Каракёльского 25 километрового ледника, с созвучным названием Кара-кёль, на дне которого хранится чёрный мрамор. Остановимся возле реки Улу-Мурджу и попробуем чистейшую воду, вытекающую из горного Голубого озера на высоте 2840 метров над уровнем моря. На Домбайской поляне обязательно загляните на традиционный рыночек за сувенирами и посетите национальное кафе, где угоститесь хычинами и айраном. Прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара, где вам откроются завораживающие виды на ледники Кавказского хребта, с которых тянутся серебряной нитью ручейки и водопады. А высоко-высоко белоснежная шапка снегов на вершинах красавицы Белалакаи, Аманауз, Алибек и Пике Ине. Дополнительно, по желанию вы можете посетить одно из ущелий в Домбайском заповеднике. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).

Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.