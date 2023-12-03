Приглашаю вас отправиться в насыщенное и очень красивое джип-путешествие по Карачаево-Черкессии, через горные перевалы с тянущимися громадами горных цепей Кавказского хребта во главе с самим Эльбрусом! Во время экскурсии вы увидите заповедные леса Тебердинского заповедника, озеро «чёрного мрамора» ледового происхождения — Кара-Кёль, чистейшие горные реки с серебряной водой.
Подниметесь к древнейшему храму Х века, прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара
Подниметесь к древнейшему храму Х века, прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия для 1-4 человек
|12 500 ₽
|Экскурсия для 1-6 человек
|16 500 ₽
Что вас ожидает:
- Кавказский хребет
- Долину Нарзанов
- Медовые водопады
- Стратовулкан Эльбрус
- Гору Кольцо
- Плато Шаджатмаз
Описание
Джип-путешествие по Карачаево-Черкессии Вы увидите как высокие куэсты, зубчатые скалы из диабаза, созданные древними извергающимися вулканами и юрские песчаники сменяются на хвойные, лиственные реликтовые леса и тисовые, буковые рощи. Проедете по одному из самых живописных горных перевалов — Гум-Баши, где полюбуетесь видами на Эльбрус и пасущимися стадами лошадей да отарами овец. Подниметесь к сохранившемуся Сентинскому храму Х века, возведённому византийскими монахами. Я поведаю вам историю Карачаево-Черкесских земель, покажу где на высоких берегах реки Кубань или как говорит карачаевский народ — «Кьобан», в 8-10 веках находилось Хумаринское городище, хазар-булгарских племён. Прогуляемся с вами к моренному озеру Каракёльского 25 километрового ледника, с созвучным названием Кара-кёль, на дне которого хранится чёрный мрамор. Остановимся возле реки Улу-Мурджу и попробуем чистейшую воду, вытекающую из горного Голубого озера на высоте 2840 метров над уровнем моря. На Домбайской поляне обязательно загляните на традиционный рыночек за сувенирами и посетите национальное кафе, где угоститесь хычинами и айраном. Прокатитесь по канатному подъёмнику на вершину смотровой площадки горы Мусса-Ачитара, где вам откроются завораживающие виды на ледники Кавказского хребта, с которых тянутся серебряной нитью ручейки и водопады. А высоко-высоко белоснежная шапка снегов на вершинах красавицы Белалакаи, Аманауз, Алибек и Пике Ине. Дополнительно, по желанию вы можете посетить одно из ущелий в Домбайском заповеднике. Важная информация:• На маршруте необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Надевайте одежду в соответствии с сезонными погодно-климатическими условиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джипинг, транспортное сопровождение
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Билет на канатный подъёмник не включён в стоимость - от 1200 рублей с человека
- Экологический сбор при посещений заповедника - 250 рублей с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии город КисловодскЗавершение: Город Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Отправляясь в путешествие необходимо учитывать:
- Сезонные погодно-климатические условия в горной части маршрута
- На маршруте иметь документы удостоверяющие личность (паспорт)
- Сообщать гиду до начала путешествия о наличии важных факторов состояния здоровья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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