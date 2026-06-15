Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы проедем по знаменитому перевалу Гумбаши, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус.



Посетим Шоанинский храм, сырные пещеры, бурную и самую чистую реку в России — Уллу-Муруджу, и, конечно же, сможем подняться на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая. 5 16 отзывов

Семён Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 16 отзывов 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Особенность этого маршрута придаёт то, что вы проедете по Великому шёлковому пути, по следам древних караванов. Мы проедем по знаменитому перевалу Гумбаши, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Посетим Шоанинский храм, сырные пещеры, бурную и самую чистую реку в России — Уллу-Муруджу, и, конечно же, поднимемся на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая.

Каждый день в 7.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гумбаши

Эльбрус

Сырные пищеры

Шоанинский храм

Река Уллу Муруджу

Домбай

Канатная дорога Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. (до 3200 метров) /n детский - 2300 руб. /n лица от 75 лет - бесплатно

Обед (по желанию) Место начала и завершения? Ваш адрес в Кисловодске Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 7.00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.