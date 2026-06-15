Мы проедем по знаменитому перевалу Гумбаши, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус.
Посетим Шоанинский храм, сырные пещеры, бурную и самую чистую реку в России — Уллу-Муруджу, и, конечно же, сможем подняться на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая.
Посетим Шоанинский храм, сырные пещеры, бурную и самую чистую реку в России — Уллу-Муруджу, и, конечно же, сможем подняться на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая.
Описание экскурсииОсобенность этого маршрута придаёт то, что вы проедете по Великому шёлковому пути, по следам древних караванов. Мы проедем по знаменитому перевалу Гумбаши, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Посетим Шоанинский храм, сырные пещеры, бурную и самую чистую реку в России — Уллу-Муруджу, и, конечно же, поднимемся на канатной дороге на заснеженные вершины Домбая.
Каждый день в 7.00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Эльбрус
- Сырные пищеры
- Шоанинский храм
- Река Уллу Муруджу
- Домбай
- Канатная дорога
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. (до 3200 метров) /n детский - 2300 руб. /n лица от 75 лет - бесплатно
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Лучший день за последние месяцы! Перевал Гумбаши покорил меня с первого взгляда, а древний храм подарил удивительное спокойствие. Вернусь сюда снова обязательно.
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К
Травка зазеленела, а шапки гор все еще белые - невероятная красота. Поднялись на канатке, и мне показалось, что я стою на крыше мира.
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С
Отличная экскурсия для тех, кто хочет объять необъятное. История Шелкового пути, природа Кавказа и современные канатки - идеальный микс.
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А
Весна уже чувствуется, но горы все еще белые. Контраст между бурной рекой и ледниками над ней - главное фото моего инстаграма.
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Н
Очень понравилась организация. Несмотря на холод, мы успели везде и нигде не замерзли. Сырные пещеры в снежном обрамлении смотрятся сказочно.
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М
Новый год встретил в горах! Снег искрится, воздух хрустальный. Перевал Гумбаши зимой - это экстрим и красота в одном флаконе.
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