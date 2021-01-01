Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса

Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину...

5
1 отзыв
Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт - лучшую смотровую площадку Эльбруса

Что вы увидите 🤩

  • Плато Бермамыт
  • Природный амфитеатр
  • Скалы Монахи
  • Мостик в небо
  • Эшкаконское ущелье
  • Медовые водопады
Об экскурсии
Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.
Мы проедем по живописным ущельям, субальпийским лугам, и приехав на плато мы окажемся на краю обрыва выше облаков. Увидим природный амфитеатр, причудливые скалы Монахи, постоим на мостике в небо и пропитаемся мощной энергией гор.
Важно знать
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет).

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Общий
7 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки, обед в кафе.
Место начала и завершения
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 6:00 до 9:00

Виктор О.
Виктор О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🛣ДжиппингГоры🏡Выездные💧Водопады#Бермамыт🗽Достопримечательности#Эльбрус#Медовые водопады🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Индивидуальный трансфер
5
5
9 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт славится как одна из лучших точек с видом на Эльбрус, но даже без этого места здесь...
Ежедневно
Бермамыт - плато над облаками
Индивидуальная экскурсия
5
2
8 800
за 1-6 чел.
Бермамыт - плато над облаками
Плато Бермамыт - одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Путешествие к Эльбрусу - самой высокой точке Европы
4.6
130
14ч
2 000
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу - самой высокой точке Европы
Что может быть лучше гор
Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
12 000
за 1-6 чел.
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре и традициях черкесов
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
8 000
за 1-6 чел.
Плато Бермамыт — сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
На плато Бермамыт в мини-группе
5
52
2 000
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Совершить путешествие к седому Эльбрусу, впечатлиться видами гор и услышать об истории Кавказа
ежедневно в 07:00
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
5
1
2 000
за 1 чел.
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
Ежедневно в 14:00
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 800
за 1-6 чел.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Приглашаю вас отправиться в путешествие в Джилы-Су по дороге, которая считается одной из самых красивых...
Ежедневно в 7:00 утра (можем изменять для индивидуальных туров).
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-5 чел.
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
По договоренности
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Индивидуальная экскурсия
5
11
10 000
за 1-7 чел.
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
Необыкновенное плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт
"Там, где парит душа" - это один из переводов плато Бермамыт
Ежедневно по договоренности
Древнее плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
10 000
за 1-4 чел.
Древнее плато Бермамыт
Посетить одно из самых впечатляющих мест Кавказа и насладиться роскошными видами на Эльбрус

Виктор О. проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Индивидуальный тур
5
2
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су
Ежедневно с 6:00 до 9:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
🇷🇺