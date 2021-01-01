Об экскурсии
Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.
Мы проедем по живописным ущельям, субальпийским лугам, и приехав на плато мы окажемся на краю обрыва выше облаков. Увидим природный амфитеатр, причудливые скалы Монахи, постоим на мостике в небо и пропитаемся мощной энергией гор.
Важно знать
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет).