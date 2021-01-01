Об экскурсии

Однодневная экскурсия на одну из лучших смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.

Мы проедем по живописным ущельям, субальпийским лугам, и приехав на плато мы окажемся на краю обрыва выше облаков. Увидим природный амфитеатр, причудливые скалы Монахи, постоим на мостике в небо и пропитаемся мощной энергией гор.

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