Приглашаю на экскурсию по трём уютным курортным городам: Ессентукам, Пятигорску и Железноводску! В пути мы поговорим о том, как в России зарождались бальнеолечение и физиотерапия.
Как осваивались земли на территории КМВ и чем лечение «на водах» в 19 веке отличалось от современного. Расскажу я и о знаменитых людях, чьи судьбы были связаны с Кавказом.
Как осваивались земли на территории КМВ и чем лечение «на водах» в 19 веке отличалось от современного. Расскажу я и о знаменитых людях, чьи судьбы были связаны с Кавказом.
Описание экскурсии
Ессентуки. Я покажу вам казачью церковь 19 века и бальнеогрязелечебницу, построенную для лечения царевича Алексея. А также мы посетим здание Механотерапии, где снимался фильм «Любовь и голуби».
Пятигорск. Вы увидите знаменитое озеро «Провал», пройдёте по парку «Цветник» и полюбуетесь панорамой города из беседки «Эолова арфа».
Железноводск. Вы прогуляетесь по Курортному парку и Каскадной лестнице. А также продегустируете воду из самых известных источников города: «Славяновского» и «Смирновского».
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- По запросу я могу поставить детское кресло
- По желанию мы остановимся на обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 1149 туристов
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
12 янв 2025
При заказе думала, что экскурсия длинная и хотела сократить. Но все прошло легко, благодаря интересным рассказам, неспешным прогулкам по паркам. Плюсы индивидуальных экскурсий в том, что все подстраивается под наши интересы. Большое спасибо Максиму за заботу и чудесно проведенный день.
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