Приглашаю на экскурсию по трём уютным курортным городам: Ессентукам, Пятигорску и Железноводску! В пути мы поговорим о том, как в России зарождались бальнеолечение и физиотерапия. Как осваивались земли на территории КМВ и чем лечение «на водах» в 19 веке отличалось от современного. Расскажу я и о знаменитых людях, чьи судьбы были связаны с Кавказом.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Ессентуки. Я покажу вам казачью церковь 19 века и бальнеогрязелечебницу, построенную для лечения царевича Алексея. А также мы посетим здание Механотерапии, где снимался фильм «Любовь и голуби».

Пятигорск. Вы увидите знаменитое озеро «Провал», пройдёте по парку «Цветник» и полюбуетесь панорамой города из беседки «Эолова арфа».

Железноводск. Вы прогуляетесь по Курортному парку и Каскадной лестнице. А также продегустируете воду из самых известных источников города: «Славяновского» и «Смирновского».

Организационные детали