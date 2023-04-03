Увидим ошеломляющий панорамный вид на Эльбрус и Кавказский хребет, погуляем по эко-парку "Долина Нарзанов". Посмотрим на Кисловодск через Кольцо-гору. В гостеприимной Карачаево-Черкесской республике заедем в "Чайный домик" и после чего насладимся прогулкой по Медовым водопадам.

Будет много красивых фото и ярких эмоций!

Отправимся на плато Шаджатмаз с головокружительной панорамой на Эльбрус и Кавказский хребет, получим заряд энергии от этой горной мощи. Спустимся в живописное Хасаутское ущелье в парк "Долина Нарзанов", подкрепим здоровье несколькими видами нарзана, погуляем по эко-парку и поедем смотреть на Кисловодск через Кольцо гору, сделаем потрясающие фото и направимся в Карачаево-Черкесскую республику гулять по Медовым водопадам и пить чай в «Чайном домике». Поехали с нами, будет весело!