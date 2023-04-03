Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз

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Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Путешествие к Медовым водопадам через Долину Нарзанов и плато Шаджатмаз
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает 🤩

  • Обзорная площадка с видом на Кисловодск
  • Обсерватория (плато Шаджатмаз)
  • Панорамный вид на Эльбрус и Кавказский хреюбет
  • Хасаутское ущелье
  • Парк Долина Нарзанов
  • Гора-Кольцо
  • Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увидим ошеломляющий панорамный вид на Эльбрус и Кавказский хребет, погуляем по эко-парку "Долина Нарзанов". Посмотрим на Кисловодск через Кольцо-гору. В гостеприимной Карачаево-Черкесской республике заедем в "Чайный домик" и после чего насладимся прогулкой по Медовым водопадам.
Будет много красивых фото и ярких эмоций!
Отправимся на плато Шаджатмаз с головокружительной панорамой на Эльбрус и Кавказский хребет, получим заряд энергии от этой горной мощи. Спустимся в живописное Хасаутское ущелье в парк "Долина Нарзанов", подкрепим здоровье несколькими видами нарзана, погуляем по эко-парку и поедем смотреть на Кисловодск через Кольцо гору, сделаем потрясающие фото и направимся в Карачаево-Черкесскую республику гулять по Медовым водопадам и пить чай в «Чайном домике». Поехали с нами, будет весело!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
  • Интересная экскурсия
Что не входит
  • Питание (кафе с национальной кавказской кухней)
  • Билет в заповедник (50-100 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса или встречаемся на Колоннаде
Завершение: Доставляем до адреса или жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Одеться тепло и комфортно
  • С собой иметь паспорт, наличные деньги и хорошее настроения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Медовые водопады
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