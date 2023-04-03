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Что вас ожидает 🤩
- Обзорная площадка с видом на Кисловодск
- Обсерватория (плато Шаджатмаз)
- Панорамный вид на Эльбрус и Кавказский хреюбет
- Хасаутское ущелье
- Парк Долина Нарзанов
- Гора-Кольцо
- Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увидим ошеломляющий панорамный вид на Эльбрус и Кавказский хребет, погуляем по эко-парку "Долина Нарзанов". Посмотрим на Кисловодск через Кольцо-гору. В гостеприимной Карачаево-Черкесской республике заедем в "Чайный домик" и после чего насладимся прогулкой по Медовым водопадам.
Будет много красивых фото и ярких эмоций!
Отправимся на плато Шаджатмаз с головокружительной панорамой на Эльбрус и Кавказский хребет, получим заряд энергии от этой горной мощи. Спустимся в живописное Хасаутское ущелье в парк "Долина Нарзанов", подкрепим здоровье несколькими видами нарзана, погуляем по эко-парку и поедем смотреть на Кисловодск через Кольцо гору, сделаем потрясающие фото и направимся в Карачаево-Черкесскую республику гулять по Медовым водопадам и пить чай в «Чайном домике». Поехали с нами, будет весело!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Интересная экскурсия
- Что не входит
- Питание (кафе с национальной кавказской кухней)
- Билет в заповедник (50-100 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса или встречаемся на КолоннадеЗавершение: Доставляем до адреса или жд вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Одеться тепло и комфортно
- С собой иметь паспорт, наличные деньги и хорошее настроения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Необычные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Медовые водопады
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