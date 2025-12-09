Описание Фото Ответы на вопросы Высочайшие вершины, глубокие ущелья и легенды Верхней Балкарии ждут вас! . Мы увидим знаменитый каменный выступ «Язык тролля» и восхитимся таинственными Голубыми озёрами.



Посетим аутентичное селение Кюнлюм с его сторожевыми башнями, а в завершение посетим «Шато-Эркен» или отдохнем на термальных источниках Аушигер.

Оксана Ваш гид в Кисловодске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-8 человек 7% Скидка на заказ 20000 выгода 1500 ₽ 18 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии В рамках этой необычной поездки вы прикоснетесь к главным секретам Верхней Балкарии, узнаете ее богатую историю и насладитесь необыкновенной природой, о которой слышал каждый! Начнём наше горное путешествие с кавказского «Языка тролля», который находится в Безенгийском ущелье. Полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки (с удовольствием подскажем, с какого ракурса лучше). Далее едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, самую глубокую на всем Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века. Также мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты удивительным оттенком воды. Из-за того что в местных водах содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет может становиться то насыщенно лазурным, то светло-голубым! Аутентичный Кюнлюм считается наиболее сохранившимся из старинных селений на территории КЧР и КБР. Здесь до наших дней дошла в целости башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. После гид предложит на выбор: либо погрузиться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вина и погулять по замку Шато-Эркен на воде, либо окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер. Важная информация: По дороге мы будем делать остановки для красивых снимков и возможности перекусить. Возьмите с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. Наденьте тёплую одежду (погода в горах непредсказуема) и удобную утепленную обувь. Не забудьте хорошо заряженный телефон!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату