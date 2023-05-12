Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
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даты
Описание
Что вас ожидает
Перевал Гумбаши
Отсюда в хорошую погоду вы полюбуетесь Эльбрусом, а также насладитесь панорамами Кавказского хребта и живописными долинами.
Мухинское ущелье
Путь к озёрам пройдёт по ущелью реки Муху — оно считается одним из самых красивых и глубоких на Кавказе. Здесь вы увидите, как лесные ландшафты плавно сменяются альпийскими лугами, где пасется наша особенная порода карачаевских барашков и лошадей.
Мухинские озёра
Мы заедем на высоту 3000 метров над уровнем моря, где снова меняется пейзаж, и луга переходят в пояс суровых скал, ледников и небесно-голубых озёр. Вы подниметесь пешком на Мухинский хребет, с которого вам откроются виды на бирюзовые озёра. А на склонах, возможно, встретите горных туров. После прогулки мы приготовим для вас ароматный травяной чай из самовара, который восстановит ваши силы.
Озеро Кара-Кёль
Далее в программе — древнее Чёрное озеро в Тебердинской долине, которое возникло при отступлении ледника 8000-10000 лет назад.
Река Уллу-Муруджу
Также вы увидите одну из самых чистых рек России и Европы. Её бурные воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.
Озеро Туманлы-Кёль
Завершает нашу экспедицию атмосферное Туманное озеро — остаток огромного водоёма, который сохранился благодаря снежным лавинам, сходящим с крутых склонов. Путь к нему пройдёт по Гоначхирскому ущелью, богатому красивыми видами на долины, горы и водопады.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике
- Программа подойдёт для детей старше 10 лет
- Мы можем вас также забрать из Пятигорска или Ессентуков
- Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (600–800 руб. /чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.