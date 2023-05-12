Приглашаем отправиться в путешествие к сокровищам Тебердинского национального парка. Вы посетите Мухинские озёра, Кара-Кёль и Туманлы-Кёль. Узнаете, чем они особенны. Увидите горную красавицу — реку Уллу-Муруджу, одну из самых чистых в Европе. Насладитесь видами дикой природы и познакомитесь с разнообразием горных ландшафтов. А в середине дня отведаете ароматный чай из самовара.

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Описание

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши

Отсюда в хорошую погоду вы полюбуетесь Эльбрусом, а также насладитесь панорамами Кавказского хребта и живописными долинами.

Мухинское ущелье

Путь к озёрам пройдёт по ущелью реки Муху — оно считается одним из самых красивых и глубоких на Кавказе. Здесь вы увидите, как лесные ландшафты плавно сменяются альпийскими лугами, где пасется наша особенная порода карачаевских барашков и лошадей.

Мухинские озёра

Мы заедем на высоту 3000 метров над уровнем моря, где снова меняется пейзаж, и луга переходят в пояс суровых скал, ледников и небесно-голубых озёр. Вы подниметесь пешком на Мухинский хребет, с которого вам откроются виды на бирюзовые озёра. А на склонах, возможно, встретите горных туров. После прогулки мы приготовим для вас ароматный травяной чай из самовара, который восстановит ваши силы.

Озеро Кара-Кёль

Далее в программе — древнее Чёрное озеро в Тебердинской долине, которое возникло при отступлении ледника 8000-10000 лет назад.

Река Уллу-Муруджу

Также вы увидите одну из самых чистых рек России и Европы. Её бурные воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.

Озеро Туманлы-Кёль

Завершает нашу экспедицию атмосферное Туманное озеро — остаток огромного водоёма, который сохранился благодаря снежным лавинам, сходящим с крутых склонов. Путь к нему пройдёт по Гоначхирскому ущелью, богатому красивыми видами на долины, горы и водопады.

Организационные детали