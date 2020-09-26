2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Необыкновенное плато Бермамыт

Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы услышите историю 📖 этого волшебного места, рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью». Я дополню фантастические пейзажи интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре.

Гришкина балка, Медовые водопады и Чайный домик

Проехав через ущелье небольшой реки, вы окажетесь в удивительном месте «Гришкина балка» — я раскрою секрет этого необычного названия и покажу причудливые скальные образования, напоминающие животных и людей. В завершение вы увидите живописные Медовые водопады, заедете в уютный Чайный домик и рассмотрите замок 🏰 Коварства и Любви в долине реки Аликоновка.

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