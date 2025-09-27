2 отзыва оставили туристы

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Поездка на необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)

Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Туристы отправятся на комфортабельном внедорожнике в завораживающий мир горных хребтов, альпийских лугов, водопадов и сказочных лесов.

Путешествие включает осмотр причудливых скал, созданных самой природой, и панораму Главного Кавказского хребта с высоты
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2600 метров. Гид расскажет захватывающую историю этих мест и поможет понять местные традиции и обычаи.

Экскурсия на плато Бермамыт запомнится изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей.

Участники услышат историю этого волшебного места, рассмотрят старинный каменный амфитеатр и оценят «мост над пропастью». Дополнят фантастические пейзажи интересные рассказы о местных традициях, обычаях и культуре.

Также узнаете, как и где через горы Кавказа проходил Шелковый путь, при каких обстоятельствах наши края посещали Пушкин, Лермонтов и Толстой и откуда на местных дорогах необычные пористые камни.

Путешествие включает посещение живописной поляны у горы Баран и захватывающие дух виды на Кисловодск и горы Бештау и Железная

5
60 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
  • 🏞️ Удивительные виды на Эльбрус и Кавказский хребет
  • 🗿 Уникальные скалы Монахи и каменный амфитеатр
  • 📜 Интересные рассказы о местных традициях и истории
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню

Лучшее время для посещения

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фев
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июн
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авг
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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться живописными видами и комфортной температурой для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Поездка на необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Поездка на необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Поездка на необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Главный Кавказский хребет
  • Скалы Монахи
  • Каменный амфитеатр
  • Мост над пропастью
  • Шелковый путь
  • Гора Баран
  • Кисловодск
  • Горы Бештау и Железная

Описание экскурсии

Волшебное плато Бермамыт

Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью».

Ставрополье!

Вы увидите на местных дорогах необычные пористые камни. А также посетите живописную поляну у горы Баран и насладитесь захватывающими дух видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная.

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
  • Выезд возможен только из Кисловодска
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
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3
1
2
1
А
Отличная поездка! Андрей, благодарим за незабываемые впечатления от Бермамыта! Спасибо за потрясающие виды, увлекательные истории и комфортную атмосферу в поездке. Видно, что вы вкладываете душу. Однозначно Рекомендую!
Отличная поездка! Андрей, благодарим за незабываемые впечатления от Бермамыта! Спасибо за потрясающие виды, увлекательные истории и
Отличная поездка! Андрей, благодарим за незабываемые впечатления от Бермамыта! Спасибо за потрясающие виды, увлекательные истории и
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Ю
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!

Дорога хоть и без асфальта, но трясет так,"по туристическому")) как раз, чтобы впечатлить городских жителей,
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но и без укачивания или отбитых пятых точек.

По пути несколько остановок, везде разные виды, можно покататься на лошадке карачаевской породы. Видели выпас всех видов скота, очень завораживающе - сотни лошадей, коров и барашков. На самом плато Бермамыт время не ограничено, можно все исследовать и облазить, устроить пикник, повезло даже потискать детенышей яка - они супер нежные и дружелюбные, игривые.

Всю дорогу Боря рассказывал интересные факты и исторические сводки о Кисловодске, Ставрополье, регионах и народах Кавказа, комментировал открывающиеся взору пейзажи, достопримечательности, рассказывал о животных и быте местных жителей. Интересной информации реально море, всё подается легко и увлекательно, с шутками-прибаутками.

Вождение гида на высоте! Не страшно, комфортно, уазик оказался в разы более удобной машиной, чем казалось до экскурсии) Боря был внимателен и заботлив ко всем - ребенка накормил конфетами и разрешил проехать обратно на переднем псссажирском сидении. Мне посоветовал местную женщину, торгующую нереально вкусным домашним сыром, а сестру довез до точки продажи горного меда (всё это по нашему прямому запросу). Нарвал нам с собой горной душицы на поле, чтобы мы высушили ее и пили зимой вкусный чай) на въезде в Ставрополье помог бедолаге-туристу, застрявшему на машине в лесу. Замечательный человек и супер-профи во всем! Спасибо огромное за незабываемую поездку и яркие эмоции от всей нашей семьи!

Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
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Д
Очень понравилась поездка с гидом Андреем. До поездки неделю шли дожди, до поездки были сомнения, что сможем добраться по бездорожью. Но в день поездки нам очень повезло -была ясная, солнечная
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погода, небольшая облачность появилась уже когда добрались до места, но мы успели полюбоваться каньоном и видом на Эльбрус. Андрей нас вез очень аккуратно, насколько позволяла дорога после дождей (по бездорожью время в одну сторону около 1,5-2 часов). Нас было 7 человек (в т. ч. двое детей по 7 лет), все поместились в машине, напрыгались по бездорожью, но никого не укачало, все остались довольны.
Спасибо Андрею!

Очень понравилась поездка с гидом Андреем. До поездки неделю шли дожди, до поездки были сомнения, что
Очень понравилась поездка с гидом Андреем. До поездки неделю шли дожди, до поездки были сомнения, что
Очень понравилась поездка с гидом Андреем. До поездки неделю шли дожди, до поездки были сомнения, что
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Ирина
Очень красивые виды! Ну просто Гранд каньон. И вид на Эльбрус шикарный 😍 Боялись, что будет очень ветрено, но и этого избежали.
Андрей интересный рассказчик, по дороге рассказывал про историю мест,
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где мы проезжали. И в целом гид очень знающий. На плато привез на несколько локаций, подсказал, где лучше сделать фото. И, конечно, он опытный водитель. Самим в эту местность лучше не соваться. Если вдруг вас укачивает в машине, также не советую. Дорога сплошь состоит из рытвин и ухабов. Хотя Андрей и ведет машину аккуратно, но трясет основательно.

Очень красивые виды! Ну просто Гранд каньон. И вид на Эльбрус шикарный 😍 Боялись, что будет очень ветрено, но и этого избежали.
Очень красивые виды! Ну просто Гранд каньон. И вид на Эльбрус шикарный 😍 Боялись, что будет очень ветрено, но и этого избежали.
Очень красивые виды! Ну просто Гранд каньон. И вид на Эльбрус шикарный 😍 Боялись, что будет очень ветрено, но и этого избежали.
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Марина
Незабываемое путешествие!
Ребята, не сомневаясь ни минуты, поезжайте туда и своими глазами посмотрите на эту красоту, т. к, никакие фото не передадут эти фантастические виды, которые захватывают дух! Спасибо Андрею за четко организованный тур. С нами был замечательный гид (он же прекрасный водитель) Дмитрий, очень приятный, тактичный, интеллигентный и знающий человек. Спасибо огромное, Вам, Дима!
Незабываемое путешествие!
Незабываемое путешествие!
Незабываемое путешествие!
Незабываемое путешествие!
Незабываемое путешествие!
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Наталья
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города и его дальнейшее развитие. Дорога грунтовая до плато, но Андрей крайне аккуратно и осторожно вел.
Очень повезло с погодой! РЕКОМеНДУЮ!
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города
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