2 отзыва оставили туристы

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но и без укачивания или отбитых пятых точек.



По пути несколько остановок, везде разные виды, можно покататься на лошадке карачаевской породы. Видели выпас всех видов скота, очень завораживающе - сотни лошадей, коров и барашков. На самом плато Бермамыт время не ограничено, можно все исследовать и облазить, устроить пикник, повезло даже потискать детенышей яка - они супер нежные и дружелюбные, игривые.



Всю дорогу Боря рассказывал интересные факты и исторические сводки о Кисловодске, Ставрополье, регионах и народах Кавказа, комментировал открывающиеся взору пейзажи, достопримечательности, рассказывал о животных и быте местных жителей. Интересной информации реально море, всё подается легко и увлекательно, с шутками-прибаутками.



Вождение гида на высоте! Не страшно, комфортно, уазик оказался в разы более удобной машиной, чем казалось до экскурсии) Боря был внимателен и заботлив ко всем - ребенка накормил конфетами и разрешил проехать обратно на переднем псссажирском сидении. Мне посоветовал местную женщину, торгующую нереально вкусным домашним сыром, а сестру довез до точки продажи горного меда (всё это по нашему прямому запросу). Нарвал нам с собой горной душицы на поле, чтобы мы высушили ее и пили зимой вкусный чай) на въезде в Ставрополье помог бедолаге-туристу, застрявшему на машине в лесу. Замечательный человек и супер-профи во всем! Спасибо огромное за незабываемую поездку и яркие эмоции от всей нашей семьи!