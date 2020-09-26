2 отзыва оставили туристы

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Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска

Скалы, Медовые водопады, Гришкина балка и виды Эльбруса в компании веселого и знающего гида

5
2 отзыва
Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Вы отправитесь на комфортабельном внедорожнике в завораживающий мир горных хребтов, альпийских лугов, водопадов и сказочных лесов.

Рассмотрите причудливые скалы, созданные самой природой, и оцените панораму Главного Кавказского хребта с высоты 2600 метров.

А я расскажу захватывающую историю 📖 этих мест и помогу понять местные традиции и обычаи.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска

Что вас ожидает

Необыкновенное плато Бермамыт
Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы услышите историю 📖 этого волшебного места, рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью». Я дополню фантастические пейзажи интересными рассказами о местных традициях, обычаях и культуре.

Гришкина балка, Медовые водопады и Чайный домик
Проехав через ущелье небольшой реки, вы окажетесь в удивительном месте «Гришкина балка» — я раскрою секрет этого необычного названия и покажу причудливые скальные образования, напоминающие животных и людей. В завершение вы увидите живописные Медовые водопады, заедете в уютный Чайный домик и рассмотрите замок 🏰 Коварства и Любви в долине реки Аликоновка.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Мы можем включить в экскурсию ⛳ спуск на зиплайне — 1100 рублей с человека, 1500 рублей со взрослого с ребенком до 40 кг
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска
Плато Бермамыт и другие топ-места в окрестностях Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы и узнал много интересного о родном крае. С радостью покажу вам кавказские красоты и расскажу все, о чем знаю сам.
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2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Съездили на экскурсию с мужем и остались в восторге! Посетили плато Бермамыт, медовые водопады и Гришкину балку, а в конце и замок коварства и любви. Все было на высшем уровне: пейзажи, история и сам гид, а так же его чувство юмора!) Прекрасная экскурсия и очень подробная! Спасибо большое Андрею за эту чудесную поездку и отдельное спасибо за помощь в фотографии!)
20 сентября 2020
Здравствуйте! Мы впечатлены поездкой на Плато Бермамыт на столько, что нет слов, чтобы выразить наши эмоции. Гид Андрей - высший пилотаж во всех отношениях: опытный водитель (хочу заметить, что дорога не из лёгких и не по асфальту совсем), прекрасный рассказчик - очень много интересных фактов узнали за нашу поездку, с шикарным чувством юмора - смеялись так, что скулы болели, и просто хороший, добрый и внимательный Человек! А ещё Андрей замечательный фотограф, умеющий подобрать правильные ракурсы, чтобы фото передавало всё великолепие Кавказа. Заряд бодрости, море позитива, смеха, улыбок, безопасность, океан полезной информации и нереальные фото - это все то, что мы получили от небольшого, но незабываемого путешествия! Андрей, вам большущее душевное спасибо! Юлия, Наталья, Светлана и Виктория!

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