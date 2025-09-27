2 отзыва оставили туристы

Туристы отправятся на комфортабельном внедорожнике в завораживающий мир горных хребтов, альпийских лугов, водопадов и сказочных лесов.
Путешествие включает осмотр причудливых скал, созданных самой природой, и панораму Главного Кавказского хребта с высоты
Путешествие включает осмотр причудливых скал, созданных самой природой, и панораму Главного Кавказского хребта с высоты
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🏞️ Удивительные виды на Эльбрус и Кавказский хребет
- 🗿 Уникальные скалы Монахи и каменный амфитеатр
- 📜 Интересные рассказы о местных традициях и истории
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться живописными видами и комфортной температурой для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Главный Кавказский хребет
- Скалы Монахи
- Каменный амфитеатр
- Мост над пропастью
- Шелковый путь
- Гора Баран
- Кисловодск
- Горы Бештау и Железная
Описание экскурсии
Волшебное плато Бермамыт
Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей. Вы рассмотрите старинный каменный амфитеатр и оцените «мост над пропастью».
Ставрополье!
Вы увидите на местных дорогах необычные пористые камни. А также посетите живописную поляну у горы Баран и насладитесь захватывающими дух видами на Кисловодск и горы Бештау и Железная.
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot
- Выезд возможен только из Кисловодска
- По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, в Кавказских Минеральных Водах я живу всю жизнь, то есть около 50 лет. За это время детально изучил местные просторы. С радостью покажу вам кавказские красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная поездка! Андрей, благодарим за незабываемые впечатления от Бермамыта! Спасибо за потрясающие виды, увлекательные истории и комфортную атмосферу в поездке. Видно, что вы вкладываете душу. Однозначно Рекомендую!
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Ю
Посетили Бермамыт 24.08.2023 с гидом Борей. Трое взрослых и ребенок 8 лет. Поездка огонь! Впечатлений масса!
Дорога хоть и без асфальта, но трясет так,"по туристическому")) как раз, чтобы впечатлить городских жителей,
Дорога хоть и без асфальта, но трясет так,"по туристическому")) как раз, чтобы впечатлить городских жителей,
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Д
Очень понравилась поездка с гидом Андреем. До поездки неделю шли дожди, до поездки были сомнения, что сможем добраться по бездорожью. Но в день поездки нам очень повезло -была ясная, солнечная
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Очень красивые виды! Ну просто Гранд каньон. И вид на Эльбрус шикарный 😍 Боялись, что будет очень ветрено, но и этого избежали.
Андрей интересный рассказчик, по дороге рассказывал про историю мест,
Андрей интересный рассказчик, по дороге рассказывал про историю мест,
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Незабываемое путешествие!
Ребята, не сомневаясь ни минуты, поезжайте туда и своими глазами посмотрите на эту красоту, т. к, никакие фото не передадут эти фантастические виды, которые захватывают дух! Спасибо Андрею за четко организованный тур. С нами был замечательный гид (он же прекрасный водитель) Дмитрий, очень приятный, тактичный, интеллигентный и знающий человек. Спасибо огромное, Вам, Дима!
Ребята, не сомневаясь ни минуты, поезжайте туда и своими глазами посмотрите на эту красоту, т. к, никакие фото не передадут эти фантастические виды, которые захватывают дух! Спасибо Андрею за четко организованный тур. С нами был замечательный гид (он же прекрасный водитель) Дмитрий, очень приятный, тактичный, интеллигентный и знающий человек. Спасибо огромное, Вам, Дима!
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Замечательное и красивейшее место. Экскурсия началась с момента выезда из Кисловодска -И про историю возникновения города и его дальнейшее развитие. Дорога грунтовая до плато, но Андрей крайне аккуратно и осторожно вел.
Очень повезло с погодой! РЕКОМеНДУЮ!
Очень повезло с погодой! РЕКОМеНДУЮ!
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Входит в следующие категории Кисловодска
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