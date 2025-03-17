Но также вы увидите невероятную горную природу Республики и важные исторические места — башенный комплекс и не только.
Описание экскурсии
Тайминг маршрута:
6:30–7:00 — отправление из Кисловодска
10:00–11:00 — остановка на завтрак
13:00–13:40 — посещение памятника абреку Зелимхану и родника Девичья коса. Зелимхан Харачоевский — один из национальных героев чеченского народа. Его деятельность против царского режима конца 19 — начала 20 века оставила глубокий след в истории. Неизвестный в России сегодня, в те времена он слыл чеченским Робин Гудом в прогрессивных кругах российского общества
14:20–14:30 — смотровая площадка на перевале Харами: отсюда открываются виды на субальпийские луга и Харачоевское ущелье. В пасмурную погоду площадка оказывается над облаками и взору предстаёт такое потрясающее явление, как «море облаков»
15:00–17:00 — высокогорное озеро Кезеной-Ам и город стражников Хой. На территории древнего города расположены две боевые и более 100 жилых башен, отреставрированы узкие улочки и жилые дома вайнахов
18:30–19:30 — посещение мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — это самая большая мечеть Европы, которая возводилась на протяжении 7 лет
23:00–23:30 — ориентировочное возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover Range Rover
- В зимнее время, а также при неблагоприятных погодных условиях маршрут поездки может быть изменён
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно)
- Также дополнительно оплачивается посещение древнего города Хой — 200 ₽ с человека
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды