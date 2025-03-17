Отправляемся в путешествие по Чеченской Республике. Это не классическая программа с главными мечетями и столичным Грозным. С нами вы увидите многогранную Чечню. Конечно, будет и мечеть — «Гордость мусульман», самая большая в Европе, её нельзя пропустить. Но также вы увидите невероятную горную природу Республики и важные исторические места — башенный комплекс и не только.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Тайминг маршрута:

6:30–7:00 — отправление из Кисловодска

10:00–11:00 — остановка на завтрак

13:00–13:40 — посещение памятника абреку Зелимхану и родника Девичья коса. Зелимхан Харачоевский — один из национальных героев чеченского народа. Его деятельность против царского режима конца 19 — начала 20 века оставила глубокий след в истории. Неизвестный в России сегодня, в те времена он слыл чеченским Робин Гудом в прогрессивных кругах российского общества

14:20–14:30 — смотровая площадка на перевале Харами: отсюда открываются виды на субальпийские луга и Харачоевское ущелье. В пасмурную погоду площадка оказывается над облаками и взору предстаёт такое потрясающее явление, как «море облаков»

15:00–17:00 — высокогорное озеро Кезеной-Ам и город стражников Хой. На территории древнего города расположены две боевые и более 100 жилых башен, отреставрированы узкие улочки и жилые дома вайнахов

18:30–19:30 — посещение мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — это самая большая мечеть Европы, которая возводилась на протяжении 7 лет

23:00–23:30 — ориентировочное возвращение в Кисловодск

Организационные детали