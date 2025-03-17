Топовые локации Чечни - из Кисловодска

Открыть чеченскую природу, историю и культуру: озеро Кезеной-Ам, древний город Хой и мечеть в Шали
Отправляемся в путешествие по Чеченской Республике. Это не классическая программа с главными мечетями и столичным Грозным. С нами вы увидите многогранную Чечню. Конечно, будет и мечеть — «Гордость мусульман», самая большая в Европе, её нельзя пропустить.

Но также вы увидите невероятную горную природу Республики и важные исторические места — башенный комплекс и не только.
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Топовые локации Чечни - из Кисловодска
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Тайминг маршрута:

6:30–7:00 — отправление из Кисловодска

10:00–11:00 — остановка на завтрак

13:00–13:40 — посещение памятника абреку Зелимхану и родника Девичья коса. Зелимхан Харачоевский — один из национальных героев чеченского народа. Его деятельность против царского режима конца 19 — начала 20 века оставила глубокий след в истории. Неизвестный в России сегодня, в те времена он слыл чеченским Робин Гудом в прогрессивных кругах российского общества

14:20–14:30 — смотровая площадка на перевале Харами: отсюда открываются виды на субальпийские луга и Харачоевское ущелье. В пасмурную погоду площадка оказывается над облаками и взору предстаёт такое потрясающее явление, как «море облаков»

15:00–17:00 — высокогорное озеро Кезеной-Ам и город стражников Хой. На территории древнего города расположены две боевые и более 100 жилых башен, отреставрированы узкие улочки и жилые дома вайнахов

18:30–19:30 — посещение мечети «Гордость мусульман» в городе Шали — это самая большая мечеть Европы, которая возводилась на протяжении 7 лет

23:00–23:30 — ориентировочное возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover Range Rover
  • В зимнее время, а также при неблагоприятных погодных условиях маршрут поездки может быть изменён
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно)
  • Также дополнительно оплачивается посещение древнего города Хой — 200 ₽ с человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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