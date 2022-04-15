Наш путь начинается с территории Кавказских Минеральных Вод, а затем лежит через соседнюю республику, по красивейшему Баксанскому ущелью Южного Приэльбрусья. Мы повернем с трассы в ущелье Адыр Су, и неподалеку перед нами предстанет Докторский перевал. Он оснащен 200-метровым подъемником, который поднимет наш транспорт для дальнейшего путешествия.
Вас ждет 14 км легкого бездорожья вдоль речки со сказочными, постоянно меняющимися видами. Это заповедник, поэтому здесь немудрено встретить горных коз и других животных. Поднявшись к альплагерю с одноименным названием Уллу Тау, оставим авто, оформим пропуска, пройдем пограничный контроль (совсем рядом грузинская Сванетия) и дальше отправимся пешком. Несложный получасовой поход в окружении лесов, рек, камней и могучих гор приведет к поляне желаний, где каждый загадает заветное.
На обратном пути заедем на серебряный источник с кристально чистой водой, где нерестится речная форель. После такого насыщенного путешествия предлагаю вам восстановить силы в термальных источниках Гедуко — это облагороженное место с природной целительной водой.