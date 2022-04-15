Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко

Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках

Индивидуальная
Про Минги Тау, Эльбрус на карачаево-балкарском, слышал каждый, а знаете ли вы волшебную Уллу Тау? Это Мать-гора, властвующая в ущелье Адыр Су и исполняющая желания.

В путешествии сюда вас ждут пейзажи, при создании которых природа проявила высший уровень мастерства.

Вы проедете и погуляете среди лесов, гор и рек Южного Приэльбрусья, а в финале отдохнете в термальных бассейнах.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
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Что вас ожидает

Завораживающие дороги Кабардино-Балкарии

Наш путь начинается с территории Кавказских Минеральных Вод, а затем лежит через соседнюю республику, по красивейшему Баксанскому ущелью Южного Приэльбрусья. Мы повернем с трассы в ущелье Адыр Су, и неподалеку перед нами предстанет Докторский перевал. Он оснащен 200-метровым подъемником, который поднимет наш транспорт для дальнейшего путешествия.

Заповедные тропы Уллу Тау

Вас ждет 14 км легкого бездорожья вдоль речки со сказочными, постоянно меняющимися видами. Это заповедник, поэтому здесь немудрено встретить горных коз и других животных. Поднявшись к альплагерю с одноименным названием Уллу Тау, оставим авто, оформим пропуска, пройдем пограничный контроль (совсем рядом грузинская Сванетия) и дальше отправимся пешком. Несложный получасовой поход в окружении лесов, рек, камней и могучих гор приведет к поляне желаний, где каждый загадает заветное.

Воды Кавказа: источник и термы Гедуко

На обратном пути заедем на серебряный источник с кристально чистой водой, где нерестится речная форель. После такого насыщенного путешествия предлагаю вам восстановить силы в термальных источниках Гедуко — это облагороженное место с природной целительной водой.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в термы Гедуко (200 руб. с человека) и питание
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорта

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адресно
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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