в пятницу и воскресенье в 06:00

Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний

На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух

4
1 отзыв
Мы посетим места на границе с Грузией — к горе Уллу-Тау, которую также зовут Мать-горой или даже Волшебной.

Вы ощутите магическую силу этого места и попросите у горы исполнения желаний.

А в пути увидите «лифт» для автомобилей и насладитесь видами Приэльбрусья и ущелья Адыр-Су.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний

Что вас ожидает

Автомобильная часть поездки

На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье. Проедем Докторский перевал — скальный выступ высотой в сто метров: здесь вы осмотрите уникальный горный подъемник для автомобилей на рельсах.
Далее пересечем границу России и Грузии. Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау.

Легкий треккинг

Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом. С каждым шагом Уллу-Тау все ближе и ближе — и вскоре мы окажемся на Поляне желаний. Вы увидите женский и мужской камни желаний, узнаете, как просить о заветном у Волшебной горы, и сделаете множество потрясающих снимков этого места.

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • Дополнительно оплачивается подъемник, пропуск и экосбор (общая сумма — 600 руб. с человека)
  • С собой возьмите паспорта РФ для прохождения границы с Грузией
  • На экскурсии есть несложный пеший маршрут в гору
  • Данную экскурсию можно забронировать индивидуально, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу и воскресенье в 06:00

Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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1 реальный отзыв

В
16 сен 2021
Об этой горе можно говорить много. На экскурсии информация была преподнесена в минимальном размере.

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