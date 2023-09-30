в пятницу и воскресенье в 06:00

Мы посетим места на границе с Грузией — к горе Уллу-Тау, которую также зовут Мать-горой или даже Волшебной. Вы ощутите магическую силу этого места и попросите у горы исполнения желаний. А в пути увидите «лифт» для автомобилей и насладитесь видами Приэльбрусья и ущелья Адыр-Су.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Автомобильная часть поездки

На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье. Проедем Докторский перевал — скальный выступ высотой в сто метров: здесь вы осмотрите уникальный горный подъемник для автомобилей на рельсах.

Далее пересечем границу России и Грузии. Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау.

Легкий треккинг

Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом. С каждым шагом Уллу-Тау все ближе и ближе — и вскоре мы окажемся на Поляне желаний. Вы увидите женский и мужской камни желаний, узнаете, как просить о заветном у Волшебной горы, и сделаете множество потрясающих снимков этого места.

Организационные детали