в пятницу и воскресенье в 06:00

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Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний

На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух
Мы посетим места на границе с Грузией — к горе Уллу-Тау, которую также зовут Мать-горой или даже Волшебной. Вы ощутите магическую силу этого места и попросите у горы исполнения желаний. А в пути увидите «лифт» для автомобилей и насладитесь видами Приэльбрусья и ущелья Адыр-Су.
4.5
26 отзывов
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний

Описание экскурсии

Автомобильная часть поездки

На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье. Проедем Докторский перевал — скальный выступ высотой в сто метров: здесь вы осмотрите уникальный горный подъемник для автомобилей на рельсах.
Далее пересечем границу России и Грузии. Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау.

Легкий треккинг

Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом. С каждым шагом Уллу-Тау все ближе и ближе — и вскоре мы окажемся на Поляне желаний. Вы увидите женский и мужской камни желаний, узнаете, как просить о заветном у Волшебной горы, и сделаете множество потрясающих снимков этого места.

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • Дополнительно оплачивается подъёмник, пропуск и экосбор (общая сумма — 600 ₽ с чел. или 2500 за машину)
  • С собой возьмите паспорта РФ для прохождения границы с Грузией
  • На экскурсии есть несложный пеший маршрут в гору
  • Данную экскурсию можно забронировать индивидуально, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником, энергетика на Уллу - тау очень сильная, ощущаешь полное единение с природой. У нас
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был очень колоритный гид, Алим))), спасибо ему за проведенный тур! Дело в не загаданивание желаний, а чтобы подпитаться энергетически, как сказал Алим - там женская энергия, я рекомендую побывать на Уллу - тау, пусть сбываются желания и энергия бьет ключом!!!

Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником,
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Е
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают и рассказывают много интересного о местах, которые проезжали во время экскурсии, доброжелательные, с юмором, помогают пройти сложные места тем, кому это необходимо.
Сами места невероятно красивые: величественные горы, обрамленные сказочным лесом, ручьи, журчащие между камней. Самое запоминающееся место, даже в сравнении с Эльбрусом и Домбаем.
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают
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Анжелика
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай душа Карачаево-Черкесии". Гид-водитель - Турпал. Отличная компания из позитивных людей + супер позитивный, с
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чувством юмора, многознающий гид, вот залог отличной поездки и получения массы впечатлений. И даже дождливая погода не смогла испортить этот день. Домбай красив в любое время года и в любые погодные условия.

К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай
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Алена
Спасибо за прекрасную поездку водителю Олегу! Отлично знает свое дело, видно, что опытный как водитель, так и как гид в горах. Мы приехали в альплагерь, а затем поднялись до Поляны
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Желаний (примерно 400 м подъема). Надо быть готовыми к такой нагрузке.
Единственное, что расстраивало - приходилось долго ждать на подъемнике авто и в альплагере для прохождения погранзоны, это связано с тем, что было много людей. Мы ездили в воскресенье. Для этой поездки лучше выбирать будний день.
Виды изумительные!

Спасибо за прекрасную поездку водителю Олегу! Отлично знает свое дело, видно, что опытный как водитель, так
Спасибо за прекрасную поездку водителю Олегу! Отлично знает свое дело, видно, что опытный как водитель, так
Спасибо за прекрасную поездку водителю Олегу! Отлично знает свое дело, видно, что опытный как водитель, так
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А
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!

Главное, чтобы было удобно ехать в машине: если Патриот и 7 человек на
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такую долгую дорогу очень не удобно сзади, пришлось ехать поджав ноги при невысоком росте и потом болела долго спина. Надо организатору рассчитывать, чтобы был удобный задний ряд или до 5 человек в машине.
Также потеряли много времени на подъем нике - больше 2 часов. Местные пропускают без очереди, когда другие ждут.
Резвый водитель Ислам был доброжелательным, если спросишь - всегда отвечал на вопросы.

Так что кто за чем едет - тот и получит!

Важно: мажьтесь солнцезащитным кремом, иначе в горах можно сгореть.

Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
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Павлина
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!+2
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
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