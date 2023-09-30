в пятницу и воскресенье в 06:00

На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух
Мы посетим места на границе с Грузией — к горе Уллу-Тау, которую также зовут Мать-горой или даже Волшебной. Вы ощутите магическую силу этого места и попросите у горы исполнения желаний. А в пути увидите «лифт» для автомобилей и насладитесь видами Приэльбрусья и ущелья Адыр-Су.
На внедорожнике мы отправимся через Баксанское ущелье. Проедем Докторский перевал — скальный выступ высотой в сто метров: здесь вы осмотрите уникальный горный подъемник для автомобилей на рельсах. Далее пересечем границу России и Грузии. Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау.
Легкий треккинг
Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом. С каждым шагом Уллу-Тау все ближе и ближе — и вскоре мы окажемся на Поляне желаний. Вы увидите женский и мужской камни желаний, узнаете, как просить о заветном у Волшебной горы, и сделаете множество потрясающих снимков этого места.
Организационные детали
Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
Дополнительно оплачивается подъёмник, пропуск и экосбор (общая сумма — 600 ₽ с чел. или 2500 за машину)
С собой возьмите паспорта РФ для прохождения границы с Грузией
На экскурсии есть несложный пеший маршрут в гору
Данную экскурсию можно забронировать индивидуально, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Удивительный тур полный приключений, один подьемник чего стоит!))) Природа нереально красивая, как будто нарисованная великим художником, энергетика на Уллу - тау очень сильная, ощущаешь полное единение с природой. У нас читать дальшеуменьшить
был очень колоритный гид, Алим))), спасибо ему за проведенный тур! Дело в не загаданивание желаний, а чтобы подпитаться энергетически, как сказал Алим - там женская энергия, я рекомендую побывать на Уллу - тау, пусть сбываются желания и энергия бьет ключом!!!
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Е
Елена
Была на экскурсии 22.09.2023. В поездке было 2 машины: гиды Расул и Алим. Гиды местные, знают и рассказывают много интересного о местах, которые проезжали во время экскурсии, доброжелательные, с юмором, помогают пройти сложные места тем, кому это необходимо. Сами места невероятно красивые: величественные горы, обрамленные сказочным лесом, ручьи, журчащие между камней. Самое запоминающееся место, даже в сравнении с Эльбрусом и Домбаем.
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Анжелика
К сожалению, из-за погодных условий мы не смогли посетить именно эту поездку. Нам предложили другую "Домбай душа Карачаево-Черкесии". Гид-водитель - Турпал. Отличная компания из позитивных людей + супер позитивный, с читать дальшеуменьшить
чувством юмора, многознающий гид, вот залог отличной поездки и получения массы впечатлений. И даже дождливая погода не смогла испортить этот день. Домбай красив в любое время года и в любые погодные условия.
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Алена
Спасибо за прекрасную поездку водителю Олегу! Отлично знает свое дело, видно, что опытный как водитель, так и как гид в горах. Мы приехали в альплагерь, а затем поднялись до Поляны читать дальшеуменьшить
Желаний (примерно 400 м подъема). Надо быть готовыми к такой нагрузке. Единственное, что расстраивало - приходилось долго ждать на подъемнике авто и в альплагере для прохождения погранзоны, это связано с тем, что было много людей. Мы ездили в воскресенье. Для этой поездки лучше выбирать будний день. Виды изумительные!
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А
Андрей
Если планируете увидеть нереально красивые виды - это точно получите! Горы, водопад, горная река, травы, лужайка, камни желаний!
Главное, чтобы было удобно ехать в машине: если Патриот и 7 человек на читать дальшеуменьшить
такую долгую дорогу очень не удобно сзади, пришлось ехать поджав ноги при невысоком росте и потом болела долго спина. Надо организатору рассчитывать, чтобы был удобный задний ряд или до 5 человек в машине. Также потеряли много времени на подъем нике - больше 2 часов. Местные пропускают без очереди, когда другие ждут. Резвый водитель Ислам был доброжелательным, если спросишь - всегда отвечал на вопросы.
Так что кто за чем едет - тот и получит!
Важно: мажьтесь солнцезащитным кремом, иначе в горах можно сгореть.
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Павлина
Это самое крутая поездка! Компания была потрясная! Гид Умар весёлый и классный👍 мы в полном восторге!
+2
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