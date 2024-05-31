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лучше пройти, сопроводят в лучшем виде.

А главное радует, люди с любовью рассказывают о своей Родине и вместе с тобой восхищаются красотой родного края!

Но вот что меня поразило больше всего: я нарвалась на мошенников в одной точке… в итоге, просто посетовав в беседе на сложившуюся историю - разрешением ситуации занялись сотрудники ProKavkaz.

Я даже не ожидала что такое возможно! Ребята несут полную ответственность за безопасный и комфортный отдых, даже за пределами своей зоны ответственности!

Они очень любят свой край, свою работу и своих гостей! И за это отдельная благодарность!