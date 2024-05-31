Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45, 11:00, 12:00, 12:15
Что вас ожидает:
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Гора Кольцо
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
- Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
- Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются красивые снимки.
Ежедневно по расписанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Гора Кольцо
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Питание
- Общение с альпаками
- Эко сбор Медовые водопады
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты наш гид свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 мая 2024
Отличная экскурсия, замечательный гид Расул, очень заботливый, все рассказал, показал, где и как идти, где покушать, поговорить с ним было очень приятно на самые разные темы. Автомобиль максимально комфортный. Сами
С
Софья
18 мая 2024
Я крайне редко пишу отзывы, но здесь есть огромное желание выразить благодарность и поддержать команду!
Экскурсии интересные, качество услуг отменное, подстраиваются под удобство вашего графика.
Везде куда хочется - отвезут, покажут -где
Экскурсии интересные, качество услуг отменное, подстраиваются под удобство вашего графика.
Везде куда хочется - отвезут, покажут -где
М
Муйдинова
14 мая 2024
По сути это такси по местам. Не более
Н
Наталья
13 мая 2024
Е
Елена
7 мая 2024
Экскурсия понравилась, ехать не далеко, все было супер! Спасибо!!!
Д
Добрыдник
4 мая 2024
Д
Дмитрий
30 апр 2024
хочется сказать огромное спасибо за классную экскурсию на медовые водопады нашему гиду Руслану. Всё было на высшем уровне. Мы получили огромное удовольствие и море положительных эмоций. Особенно от тех фотографий, которые Руслан сделал с нами на водопадах.
Л
Любовь
16 апр 2024
Красивый вид кольцо гора, медовые водопады, ЗИП лайн, наш гид чудесный человек провел экскурсию по кисловодску, забавные альпаки.
Оценка 10 из 10
Оценка 10 из 10
Н
Николай
14 мар 2024
Нашим гидом был Мурат. Насыщенная экскурсионная программа, впечатления хорошие, Медовые водопады однозначно стоит посмотреть! Гора Кольцо по-своему тоже интересна. Фоточки супер))) Спасибо!
Е
Елизавета
13 мар 2024
Экскурсия не оправдала наших ожиданий. Организатор не знает гида и что будет в экскурсии. Обещает, что будет рассказ и описание, но гид в итоге нас просто молча повозили по местности.
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