Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня

Альпака-парк и Медовые водопады
Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.

После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
4.5
10 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45, 11:00, 12:00, 12:15

Что вас ожидает:

  • Альпака-парк
  • Медовые водопады
  • Чайный домик
  • Гора Кольцо

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
  • Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
  • Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются красивые снимки.

Ежедневно по расписанию.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Альпака-парк
  • Медовые водопады
  • Чайный домик
  • Гора Кольцо
Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Общение с альпаками
  • Эко сбор Медовые водопады
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После внесения предоплаты наш гид свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Т
31 мая 2024
Отличная экскурсия, замечательный гид Расул, очень заботливый, все рассказал, показал, где и как идти, где покушать, поговорить с ним было очень приятно на самые разные темы. Автомобиль максимально комфортный. Сами
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локации отличные, ехать долго не надо, не устанешь, водопады удивили, не ожидали такую красоту увидеть, мощь, можно сделать много фото- на лошади, в национальной одежде, это такое буйство красок, движение от водопада к водопаду без проблем- есть лестницы, дорожки. Альпаки милые, одна сердится и так смешно разговаривает, когда ей морковку не дашь. Ну и зиплайн конечно. Летишь как орёл. Спасибо ребятам за организацию, теперь ездить будем только с ними, потому что есть и печальный другой опыт
Вот, сын подсказывает- на ферме альпаков есть рыбалка

С
18 мая 2024
Я крайне редко пишу отзывы, но здесь есть огромное желание выразить благодарность и поддержать команду!

Экскурсии интересные, качество услуг отменное, подстраиваются под удобство вашего графика.
Везде куда хочется - отвезут, покажут -где
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лучше пройти, сопроводят в лучшем виде.
А главное радует, люди с любовью рассказывают о своей Родине и вместе с тобой восхищаются красотой родного края!
Но вот что меня поразило больше всего: я нарвалась на мошенников в одной точке… в итоге, просто посетовав в беседе на сложившуюся историю - разрешением ситуации занялись сотрудники ProKavkaz.
Я даже не ожидала что такое возможно! Ребята несут полную ответственность за безопасный и комфортный отдых, даже за пределами своей зоны ответственности!
Они очень любят свой край, свою работу и своих гостей! И за это отдельная благодарность!

М
14 мая 2024
По сути это такси по местам. Не более
Н
13 мая 2024
Е
7 мая 2024
Экскурсия понравилась, ехать не далеко, все было супер! Спасибо!!!
Д
4 мая 2024
Д
30 апр 2024
хочется сказать огромное спасибо за классную экскурсию на медовые водопады нашему гиду Руслану. Всё было на высшем уровне. Мы получили огромное удовольствие и море положительных эмоций. Особенно от тех фотографий, которые Руслан сделал с нами на водопадах.
Л
16 апр 2024
Красивый вид кольцо гора, медовые водопады, ЗИП лайн, наш гид чудесный человек провел экскурсию по кисловодску, забавные альпаки.
Оценка 10 из 10
Н
14 мар 2024
Нашим гидом был Мурат. Насыщенная экскурсионная программа, впечатления хорошие, Медовые водопады однозначно стоит посмотреть! Гора Кольцо по-своему тоже интересна. Фоточки супер))) Спасибо!
Е
13 мар 2024
Экскурсия не оправдала наших ожиданий. Организатор не знает гида и что будет в экскурсии. Обещает, что будет рассказ и описание, но гид в итоге нас просто молча повозили по местности.

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