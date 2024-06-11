Кисловодск — город с историей. В поисках вдохновения сюда приезжали известные писатели, поэты, музыканты, художники. И через их судьбы — информативно, но без избыточных фактов и дат — я расскажу вам о событиях прошлого. Будем гулять по бульварам и терренкурам, дышать целебным горным воздухом и увлечённо беседовать, как это делали до нас многие знаменитости.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чтобы в полной мере раскрыть прошлое своей Родины и народа, нужно хорошо знать историю. Когда речь заходит о событиях далёкого прошлого, лучше всего запоминаются не даты, а истории конкретных людей. Именно такой подход я выбрала для экскурсии по Кисловодску, богатому на памятные места и происшествия. Я проведу для вас нескучный урок истории, адаптируя информацию для любой аудитории: знатоков истории или литературы, детей-школьников или тех, кто оказался здесь впервые.

Известные места

На пешеходной прогулке по городу нам встретятся:

Остатки Кисловодской крепости — у руин древних стен поговорим о становлении курортологии в России

— у руин древних стен поговорим о становлении курортологии в России Нижний Парк, мостик «Дамский каприз», Грот уединения — обсудим, как в 19 веке русские офицеры могли «остепениться женитьбой», приехав на курорт

— обсудим, как в 19 веке русские офицеры могли «остепениться женитьбой», приехав на курорт Дача художника-передвижника Ярошенко — единственная усадьба, сохранившаяся на юге России в своих границах

— единственная усадьба, сохранившаяся на юге России в своих границах Памятник Пушкину и Лермонтовская площадка — повод вспомнить жизненный путь классиков, а также Грибоедова и декабристов

— повод вспомнить жизненный путь классиков, а также Грибоедова и декабристов Нарзанная галерея — освежим в памяти факты о князе Воронцове и войне 1812 года

— освежим в памяти факты о князе Воронцове и войне 1812 года Курортный бульвар и Главные нарзанные ванны — за беседой о профилактической медицине разберёмся, от чего зависит продолжительность жизни и сколько в среднем живут кисловодчане

— за беседой о профилактической медицине разберёмся, от чего зависит продолжительность жизни и сколько в среднем живут кисловодчане Ж/д вокзал — выясним, как железные дороги изменили жизнь в России и открыли перспективы для развития курортов

Неизвестные страницы

Я подобрала неочевидные факты, раскрывающие историю небольшого курортного города в её связи с мировыми событиями. Вы узнаете:

О врачах и сёстрах милосердия, которые лечили «жертв чести боевой»

О кабардинской княжне, которая была моделью у Коко Шанель, а в годы войны создала на свои средства «летучий» госпиталь

О местных жителях, которые сдали в Кисловодске для лечения раненых в годы ВОВ около 6000 л донорской крови

Организационные детали