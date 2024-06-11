Кисловодск — город с историей. В поисках вдохновения сюда приезжали известные писатели, поэты, музыканты, художники.
И через их судьбы — информативно, но без избыточных фактов и дат — я расскажу вам о событиях прошлого.
Будем гулять по бульварам и терренкурам, дышать целебным горным воздухом и увлечённо беседовать, как это делали до нас многие знаменитости.
И через их судьбы — информативно, но без избыточных фактов и дат — я расскажу вам о событиях прошлого.
Будем гулять по бульварам и терренкурам, дышать целебным горным воздухом и увлечённо беседовать, как это делали до нас многие знаменитости.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чтобы в полной мере раскрыть прошлое своей Родины и народа, нужно хорошо знать историю. Когда речь заходит о событиях далёкого прошлого, лучше всего запоминаются не даты, а истории конкретных людей. Именно такой подход я выбрала для экскурсии по Кисловодску, богатому на памятные места и происшествия. Я проведу для вас нескучный урок истории, адаптируя информацию для любой аудитории: знатоков истории или литературы, детей-школьников или тех, кто оказался здесь впервые.
Известные места
На пешеходной прогулке по городу нам встретятся:
- Остатки Кисловодской крепости — у руин древних стен поговорим о становлении курортологии в России
- Нижний Парк, мостик «Дамский каприз», Грот уединения — обсудим, как в 19 веке русские офицеры могли «остепениться женитьбой», приехав на курорт
- Дача художника-передвижника Ярошенко — единственная усадьба, сохранившаяся на юге России в своих границах
- Памятник Пушкину и Лермонтовская площадка — повод вспомнить жизненный путь классиков, а также Грибоедова и декабристов
- Нарзанная галерея — освежим в памяти факты о князе Воронцове и войне 1812 года
- Курортный бульвар и Главные нарзанные ванны — за беседой о профилактической медицине разберёмся, от чего зависит продолжительность жизни и сколько в среднем живут кисловодчане
- Ж/д вокзал — выясним, как железные дороги изменили жизнь в России и открыли перспективы для развития курортов
Неизвестные страницы
Я подобрала неочевидные факты, раскрывающие историю небольшого курортного города в её связи с мировыми событиями. Вы узнаете:
- О врачах и сёстрах милосердия, которые лечили «жертв чести боевой»
- О кабардинской княжне, которая была моделью у Коко Шанель, а в годы войны создала на свои средства «летучий» госпиталь
- О местных жителях, которые сдали в Кисловодске для лечения раненых в годы ВОВ около 6000 л донорской крови
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка, дополнительные траты не предусмотрены
- Экскурсия будет интересна детям с 12 лет
- Если вам захочется пройти по расширенному маршруту (продолжительностью 3 часа), доплата составит 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У историко-краеведческого музея «Крепость»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 3067 туристов
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии поЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
11 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.