1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Здравствуйте, отличный маршрут, сервис и экскурсовод Павел, спасибо большое за яркие впечатления!
- ММария23 апреля 2024Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
- ААлина29 марта 2024Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений, эмоции от вершин захватывают! Фото всей красоты не передают, это нужно видеть своими глазами😍 Гид прекрасный, много нового узнали. Спасибо!
- ККсения26 марта 2024Ездили на экскурсию с гидом Романом. Самые положительные впечатления от поездки! Рекомендую!
- ССтанислав27 февраля 2024Все понравилось. Отдельное уважение гиду Абреку, не давал заскучать. После Языка Троля по остальному маршруту сложно было удивить, его бы в середину маршрута,но все равно весь маршрут хорош. Каждая локация по своему хороша.
- ТТатьяна1 января 2024Экскурсию проводил нам Алексей. Приятный, юморной, начитанный. Много рассказов и историй о крае. Там где боялись идти, брал за руку
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»
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