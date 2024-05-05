Безенгийский «Язык Тролля» – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Безенгийский «Язык Тролля»» в Кисловодске, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
    Здравствуйте, отличный маршрут, сервис и экскурсовод Павел, спасибо большое за яркие впечатления!
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • А
    Алина
    29 марта 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений, эмоции от вершин захватывают! Фото всей красоты не передают, это нужно видеть своими глазами😍 Гид прекрасный, много нового узнали. Спасибо!
    Потрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатленийПотрясающая поездка! Отлично продуман маршрут, очень много посмотрели, но совершенно не устали! Получили массу приятных впечатлений
  • К
    Ксения
    26 марта 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
    Ездили на экскурсию с гидом Романом. Самые положительные впечатления от поездки! Рекомендую!
  • С
    Станислав
    27 февраля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Все понравилось. Отдельное уважение гиду Абреку, не давал заскучать. После Языка Троля по остальному маршруту сложно было удивить, его бы в середину маршрута,но все равно весь маршрут хорош. Каждая локация по своему хороша.
  • Т
    Татьяна
    1 января 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсию проводил нам Алексей. Приятный, юморной, начитанный. Много рассказов и историй о крае. Там где боялись идти, брал за руку
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    и вел. Просто нет слов, что б описать все эмоции. Остались очень довольны. Огромнейшее спасибо организаторам поездки, было все просто waw.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
  2. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
  3. Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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