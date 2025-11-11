Мы отправляемся в двухдневное путешествие, чтобы познакомиться с красотами Карачаево-Черкесии. Мы посетим перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и реку Уллу-Муруджу.
Также поднимемся по канатным дорогам к склонам, откуда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет. Вы побываете сразу на двух знаменитых курортах — в Домбае и Архызе.
Также поднимемся по канатным дорогам к склонам, откуда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет. Вы побываете сразу на двух знаменитых курортах — в Домбае и Архызе.
Описание тура
Предлагаем вам провести два замечательных дня в Карачаево-Черкесской республике. В ламповом формате мини-группы мы посетим одни из самых знаковых мест Кавказа, которые привлекают туристов своей историей и неповторимой природой. Этот край знаменит подвигами предков, традициями, богатой культурой, гостеприимством и самыми лучшими видами на знаменитый Кавказский хребет.
Горная страна Архыз
Начнём с потрясающих видов перевала Гумбаши, полюбуемся долинами реки Кубань, доедем до Аланского городища, где на месте исчезнувшей столицы - города Магас — сохранились средневековые храмы, а на другом берегу реки скрывается наскальная икона, открытая всего несколько лет назад. Мы обязательно поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться красотами Архыза с высоты. Ну а если вам захочется не только природных и исторических, но и космических достопримечательностей, то при благоприятной погоде, по согласованию с гидом, вы сможете посетить крупнейшую обсерваторию РАН и узнать всё о внутренней кухне астрофизиков.
Домбай — жемчужина Кавказа и Карачаево-Черкесии
Домбай — самый популярный бренд Кавказа. Все слышали это название. Эта мекка альпинистов, горнолыжников и обычных туристов всегда привлекала своей красотой, монументальностью и природным разнообразием. Вы увидите самое тёплое озеро Тебердинского заповедника и одну из самых чистых рек в России. Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета. Важная информация: Возьмите с собой удобную одежду, нескользящую обувь, солнцезащитные очки; паспорт, свидетельство о рождении (для детей). Забираем из городов КМВ — Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Тур подойдёт для людей с любой физической подготовкой, в том числе детям от 5 лет. Длительные пешие переходы и треккинги не предусмотрены. Прогулки проходят в близости с автомобилем, в комфортном темпе. Маршрут тура может быть пройден в обратном порядке, начиная с Домбая, затем Архыз. При вашем желании, по согласованию с гидом и группой возможно разнообразить тур конной прогулкой, сплавом на рафтинге, поездкой на квадроциклах или другими активностями. Маршрут может быть изменён гидом при форс-мажоре, неблагоприятных погодных условиях или по другим причинам.
Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатная дорога в пос. Романтик
- Перевал Гумбаши и Сырные пещеры
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Храм Х века
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Домбайская поляна
- Поляна Таулу
Что включено
- Все перемещения по маршрутам на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание (обед - 300-600 руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу в Домбае: 2000 руб. - взрослый, 1500 руб. - детский (до 3008 м)
- Канатная дорога в Архыз, п. Романтик: 1850 руб. - взрослый, 1250 руб. - детский
- Курортный сбор в отеле: 100 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой удобную одежду, нескользящую обувь, солнцезащитные очки паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
- Забираем из городов КМВ - Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск
- Тур подойдёт для людей с любой физической подготовкой, в том числе детям от 5 лет. Длительные пешие переходы и треккинги не предусмотрены. Прогулки проходят в близости с автомобилем, в комфортном темпе
- Маршрут тура может быть пройден в обратном порядке, начиная с Домбая, затем Архыз
- При вашем желании, по согласованию с гидом и группой возможно разнообразить тур конной прогулкой, сплавом на рафтинге, поездкой на квадроциклах или другими активностями
- Маршрут может быть изменён гидом при форс-мажоре, неблагоприятных погодных условиях или по другим причинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
-
10%
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
89 550 ₽
99 500 ₽ за всё до 4 чел.
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
18 дек в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 ₽ за человека
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
16 мар в 10:00
23 мар в 10:00
от 41 700 ₽ за человека