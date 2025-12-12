Мои заказы

Перевал Гумбаши – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «Перевал Гумбаши» в Кисловодске, цены от 8880 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
На микроавтобусе
2 дня
-
30%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завтра в 07:00
17 дек в 07:00
9030 ₽12 900 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
На микроавтобусе
2 дня
-
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
8880 ₽12 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Джиппинг
На машине
3 дня
Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Посетить Сырные пещеры, увидеть древнее озеро Туманлы-Кёль и Эльбрус, осмотреть храм 10 века
Начало: Кисловодск, 10:00
15 мая в 10:00
29 мая в 10:00
50 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Гумбаши»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
  2. Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
  3. Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Перевал Гум-Баши
  4. Чегемское ущелье
  5. Кисловодский парк
  6. Уллу-Муруджу
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Тебердинский заповедник
  10. Нарзанная галерея
Сколько стоит тур в Кисловодске в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Перевал Гумбаши" можно забронировать 3 тура от 8880 до 50 000 со скидкой до 30%.
Забронируйте тур в Кисловодске на 2025 год по теме «Перевал Гумбаши», цены от 8880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль