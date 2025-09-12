Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 18:00
15 сен в 09:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
до 4 чел.
Лучший выборКлин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
14 сен в 09:00
18 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
