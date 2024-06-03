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что им понравилось, говорит о многом. Но безусловно нужно приезжать еще. Потому что теперь хочется узнать про жизнь Коломны в 18-19 веках, это тот период, что меня, как занимающегося генеалогией, интересует больше всего. Или брать более долгий расширенный маршрут сразу, но у нас, увы, не было времени.,