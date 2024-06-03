Ночные прогулки и экскурсии Коломны

Найдено 13 экскурсий в категории «Ночные» в Коломне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
По Коломне с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
124 отзыва
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Коломна от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050 за всё до 5 чел.
Коломна для мотоциклистов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Коломна для мотоциклистов
Проехать по главным местам города и окрестностей в компании местных жителей
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
15 июня в 08:00
16 июня в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они слушали, и потом сказали,
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    что им понравилось, говорит о многом. Но безусловно нужно приезжать еще. Потому что теперь хочется узнать про жизнь Коломны в 18-19 веках, это тот период, что меня, как занимающегося генеалогией, интересует больше всего. Или брать более долгий расширенный маршрут сразу, но у нас, увы, не было времени.,

    Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что ониСпасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
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    12 лет. Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать. Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей. Большое спасибо за праздник.

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    По Коломне с краеведом
    Большое спасибо Николаю! Первый раз были в г. Коломна, спасибо за позновательную и интересную экскурсию!!! Обязательно венемся!!!
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Нам понравилась экскурсия. С нами гуляла Варвара. Она очень основательно подготовилась. Была большая рукописная карта, были мечи, сундучок с призами.
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    Дети (4 года и 8 лет, девочки) с удовольствием поиграли мечами, побегали по заданию, поискали. Мы, родители, в этот момент внимательно слушали рассказы Варвары. По итогу - и мы и дети многое запомнили. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Ночные»

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  4. Коломенский кремль под покровом ночи
  5. Коломна: дух и величие древнего города
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  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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