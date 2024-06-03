1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна для мотоциклистов
Проехать по главным местам города и окрестностей в компании местных жителей
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
15 июня в 08:00
16 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- ЕЕкатерина24 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным, интересным экскурсовод,который знает историю, терпеливо отвечает на вопросы, готов подискутировать на смежные с экскурсией исторические темы, было очень здорово и интересно!
- ННаталья24 мая 2024Спасибо Виктории за увлекательный рассказ про историю города. Со мной были 2 подростка, то что они слушали, и потом сказали,
- ЕЕкатерина13 мая 2024Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
- ИИрина12 мая 2024Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
- ТТатьяна10 мая 2024Большое спасибо Николаю! Первый раз были в г. Коломна, спасибо за позновательную и интересную экскурсию!!! Обязательно венемся!!!
- ООльга7 мая 2024Нам понравилась экскурсия. С нами гуляла Варвара. Она очень основательно подготовилась. Была большая рукописная карта, были мечи, сундучок с призами.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Ночные»
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