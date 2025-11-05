Коломенский кремль, мощный форпост московского княжества, до сих пор впечатляет своим величием.
Историк раскроет секреты его строительства и расскажет о значимых событиях, происходивших у его стен.
Посетители смогут полюбоваться Успенским собором и храмом, где венчался Дмитрий Донской, а также насладиться видами с шатровой колокольни. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и захватывающим
- 🏰 Величие древнего кремля
- 📜 Интересные исторические факты
- 🔍 Архитектурные хитрости
- ⛪ Успенский собор и храм
- 🔔 Виды с колокольни
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Успенский кафедральный собор
- Храм под красной кровлей
- Шатровая колокольня
Описание экскурсии
- Мы внимательно осмотрим башни и стены кремля, сохранившиеся до наших времён. Вспомним предания и легенды, попробуем открыть многочисленные тайны крепости
- На Соборной площади — в каменном сердце города — полюбуемся Успенским кафедральным собором и храмом под красной кровлей, где венчался Дмитрий Донской
- С шатровой колокольни насладимся видами удивительной коломенской земли
На экскурсии поделюсь с вами не только историческими фактами, но и нетривиальными рассказами. Вы узнаете о тех, кто создавал, развивал и украшал наш город.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение Иоанно-Богословской колокольни с подъёмом на звонницу — 200 ₽ за чел.
- Колокольня открыта с 10:00 до 17:50
в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 6446 туристов
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Сожержательно. Время прошло незаметно.
Ирина
16 окт 2025
Спасибо большое за увлекательную экскурсию, влюбили нас в Ваш город, обязательно вернёмся ещё раз
Екатерина
19 авг 2025
Благодарю Викторию за интересную экскурсию по Коломне. Очень подробно Виктория рассказывала про главные достопримечательности, подмечая интересные факты, детали. Чувствуется, что Виктория очень духовный человек, рассказала такие интересные вещи про иконы
Наталья
1 мар 2025
Нам с дочкой очень понравился рассказ Виктории о Коломне! Поскольку в группе были еще дети более младшего возраста, она ориентировалась в рассказах и на них, тем не менее взрослым тоже было интересно. И бонусом был подъем на самую высокую в Коломне колокольню, откуда открывался прекрасный вид на центр города.
Входит в следующие категории Коломны
